Князь Альбер II: скелети в шафі чоловіка княгині Шарлін

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press

Альбер — син княгині Грейс Келлі та князя Реньє III

Княгиня Грейс Келлі з сином Альбером / © Associated Press

Альберт Олександр Луї П’єр Гримальді народився 14 березня 1958-го, і завтра йому виповниться 68 років. Він є другою дитиною та єдиним сином колишнього князя Монако Реньє III і його дружини — голлівудської акторки та княгині Монако Грейс Келлі.

Княгиня Грейс Келлі з дітьми — Альбером і Стефанією / © Associated Press

Під час передсмертної хвороби князя Реньє III, від 31 березня 2005-го до його смерті 6 квітня, Альбер був регентом, а на княжий престол зійшов одразу після смерті батька.

Численні любовні зв’язки князя

Альбер II тривалий час залишався неодруженим і не поспішав до шлюбу. Це викликало занепокоєння його батька Реньє. Закони Монако до 2002 року не передбачали правил престолонаслідування у разі відсутності у князя законнонароджених дітей. Нині у князівстві встановлено право первородства з перевагою чоловічої статі. Тож поки Альбер не мав власних законнонароджених дітей, його спадкоємицею була старша сестра Кароліна, за чоловіком — принцеса Ганноверська, а потім її син Андреа Казірагі. Проте після народження у Альбера II 2014 року спадкоємця його син принц Жак став першим у лінії успадкування князівського престолу.

Принцеса Кароліна та принц Альбер / © Associated Press

У різні роки Альбера мав романи з Наомі Кемпбелл, Брук Шилдс, Клаудією Шиффер. Полюбляв він переважно моделей чи спортсменок. Найвідомішою історією з особистого життя князя були його стосунки з французькою стюардесою Ніколь Косте, яка згодом народила йому сина.

Клаудіа Шиффер, Наомі Кемпбелл та Карен Мюлдер з принцом Альбером, Монако, 20 березня 1996 року / © Getty Images

Позашлюбні діти

Перша дитина Альбера народилася у 1990-х, після його нетривалого курортного роману з офіціанткою Тамарою Ротолло. В той час вона перебувала у процесі розлучення зі своїм першим чоловіком і після повернення з відпустки додому до США дізналася, що вагітна. Батьком виявився князь Монако. В березні 1992 року народилася їхня донька Жасмін Грейс Гримальді. Її мати доводила батьківство Альбера в суді, але цим забезпечила своїй дитині безбідне існування.

Жасмін Гримальді та князь Альбер II / © Getty Images

А 2002-го у Альбера народився син Александр Гримальді-Косте. Його матір’ю стала стюардеса Ніколь Косте, з якою князь перебував у стосунках понад п’ять років.

Ніколь Косте та князь Альбер II / © Getty Images

Альбер допомагав жінці ростити дитину, забезпечував фінансово та навіть придбав для них із сином будинок у Парижі, але Ніколь хотіла, щоб він визнав батьківство офіційно. Князь відмовився, а згодом сам попросив про експертизу ДНК, і з’ясувалося, що Косте не збрехала, її син Олександр справді був народжений від князя Монако. Лише після того, як Ніколь публічно розповіла про це, Альбер визнав і цю дитину.

Александр Гримальді-Косте / © Getty Images

Чи є у князя ще позашлюбні діти, не повідомляється, хоча це цілком можливо.

Шлюб за коханням чи за розрахунком

Після численних любовних інтрижок князь Альбер II вирішив, що настав час стати розсудливим, і був рішуче налаштований на створення сім’ї. Його давня подруга, південно-африканська плавчиня Шарлін Віттсток, з якою він був знайомий ще від часів Олімпійських ігор 2000 року, була підходящою кандидатурою.

Альбер і Шарлін на Олімпійських іграх на початку своїх стосунків / © Getty Images

Їхні стосунки офіційно підтвердили в палаці 2006-го, а через чотири роки князь зробив освідчився і вже через рік вони зіграли весілля. Шарлін була молода, на двадцять років молодша за Альбера, і цей союз, що очевидно, викликав безліч запитань. Ходили чутки про шлюб за розрахунком, і навіть стверджувалося, що Шарлін намагалася втекти з Монако напередодні весілля, але була зупинена в Ніцці.

Весілля Шарлін та Альбера 2011 року / © Associated Press

Зрештою весілля, на якому Шарлін навіть заплакала, все ж відбулося. Через три роки вона народила князеві близнюків: спадкоємця — принца Жака — та доньку принцесу Габріеллу.

Княгиня Шарлін з дітьми — принцесою Габріеллою і принцом Жаком / © Associated Press

Холостяцька квартира князя

Нещодавно Клод Пальмеро, який протягом двох десятиліть працював на Альбера, опублікував нову книжку під назвою «Монако під забороною». У ній він розповів деякі подробиці особистого життя князя, а саме той факт, що він домовлявся про оренду нерухомості для нього через одну зі своїх компаній. Він не розповідав, для яких цілей Альберові знадобилася квартира, але згадував, що ситуація була неприємною, проте він виконував свої професійні обов’язки, підбираючи її.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press

Напруження у стосунках Альбера та Шарлін

Сімейне життя княжого подружжя неодноразово привертало увагу громадськості від часу їхнього весілля 2011 року. А новини про їхнє розлучення регулярно потрапляли до французьких ЗМІ. Той таки Клод Пальмеро заявив, що складав шлюбний договір для Альбера та його дружини, і в ньому був пункт, згідно з яким Шарлін не могла розлучитися з князем протягом перших десяти років їхнього сімейного життя.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Також у пресі неодноразово писали, що подружжя насправді живе окремо, а Шарлін отримує зарплату за свою роботу як дружина. Князь Альбер II неодноразово публічно заперечував той факт, що його шлюб на межі розлучення, наголошуючи, що в кожній родині бувають різні моменти, але у них із Шарлін усе насправді гаразд.