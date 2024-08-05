Княгиня Ольга: 10 фактів про олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан

Ольга Харлан - легендарна шаблістка, яка у складі української команди здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024.

Вже кілька днів імʼя Ольги Харлан у всіх на вустах. Спотрсменка з Миколаєва не тільки здобула на цих іграх дві медалі, а й підкорила серця вболівальників всього світу, адже, як ми всі мали змогу переконатися, за Ольгу Харлан в Парижі вболівав весь стадіон.

Зібрала найбільше олімпійських медалей

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ользі Харлан всього 33 роки, з них 24 - вона займається фехтуванням. За цей час вона здобула а 6 олімпійських медалей (найбільше з українських спортсменів), 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи (найбільше з українських фехтувальників).

Чотири рази ставала найкращою спортсменкою України

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Національний комітет України чотири рази визнавав її найкращою спортсменкою року у 2008, 2009, 2016, 2017 роках.

Працює в СБУ

Ольга Харлан / Фото: Associated Press

Ольга Харлан є співробітницею Служби безпеки України, вона працює в Національної академії СБУ.

Як каже сама Ольга: "Пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!"

Змінює правила світового спорту

Ольга Харлан відмовляється потиснути руку росіянці / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 27 липня 2023 року Ольга Харлан на старті особистого турніру на чемпіонаті світу з фехтування перемогла фехтувальницю з росії під нейтральним статусом. Харлан відмовилася потиснути суперниці руку після поєдинку, виставивши вперед шаблю. Натомість росіянка понад 50 хвилин після завершення поєдинку просиділа на доріжці вимагаючи дискваліфікації Ольга Харлан.

За це Ольгу дискваліфікували, а перемогу віддали росіянці. Але згодом Міжнародний олімпійський комітет закликав міжнародні федерації до "чутливості" під час проведення змагань між українськими атлетами та "нейтральними" представниками з Росії та Білорусі. І Харлан повернули можливість змагатися й відібратися на Олімпіаду а згодом правила були змінені й тепер від українців не вимагають потискати руки представникам країн-агресорів.

"Це залишило великий слід. Між українцями та нейтральними атлетами не буде рукостискань. Це важливо, і це наша позиція. Ми не будемо тиснути руки агресору. Це велика перемога для нас." - коментує Ольга Харлан.

Перед першим стрибком просиділа на 10 метровій вишці 2 години

Фото: ТСН.ua

2013 року Ольга Харлан взяла учать у зніманнях на телеканалі 1+1 у програмі "Вишка", де відомі українці змагалися у стрибках у воду.

Перед першим стрибком Ольга просиділа на 10- метровій вишці 2 години, але у фінальному етері виконала синхронний стрибок із професійним спортсменом Олександром Бондарем, за який отримала максимальну оцінку від суддів та телеглядачів, ставши переможницею програми. Але особливого задоволення від стрибків Ольга не отримала й каже, що її тепер на вишку й силоміць не затягнути.

Посіла друге місце в "Танцях з зірками"

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ольга Харлан у парі з Дмитром Дікусаром посіла третє місце за оцінками журі, але після голосування телеглядачів їм вдалося посісти остаточне друге місце.

Була одружена й зараз у стосунках

Ольга Харлан 4 роки була одружена з українським шаблістом, призером чемпіонатів світу та Європи Дмитром Бойком. Пара розлучилася 2018 року. Зараз Ольга зустрічається з італійським шаблістом Луїджи Самеле.

Брала паузу в карʼєрі

Після невдалого виступу на Олімпійських іграх в Токіо 2021-го Ольга вирішила призупинити карʼєру, але через рік повернулася й одразу виборола кілька впевнених перемог.

Має прізвисько "Княгиня Ольга"

Ольгу Харлан називають "Княгиня Ольга", до речі, вона має повною кавалеркою Ордена княгини Ольги.

Має персональну ляльку Барбі

2020 року Ольга Харлан отримала від компанії Mattel персональну копію ляльки Барбі, яку продала на аукціоні за $10 400, аби зібрати кошти на реабілітацію військових в Bodro Clinic у Нововолинську.

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