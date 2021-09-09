Князь Монако Альбер II: любовні зв'язки і позашлюбні діти чоловіка княгині Шарлін

Князь Монако Альбер II ніколи не був людиною кришталево чистої репутації.

До весілля з південноафриканською плавчинею Шарлін Віттсток у Альбера було багато романів, деякі з них тривали навіть після того, як вони з Шарлін оголосили про заручини 2011 року. В день весілля Шарлін називали "плачливою нареченою", а кадри, на яких вона не стримує сліз, і явно не сліз щастя, розлетілися всіма світовими таблоїдами.

Князь Альбер II / Associated Press

Принц Альбер народився в Княжому палаці Монако 14 березня 1958 року і став другою дитиною князя Реньє III і княгині Грейс Келлі. На момент народження він став основним спадкоємцем престолу, а оскільки у його батьків після народження Альбера народилася ще одна донька, він так і залишився головним претендентом на трон. Принц мав подвійне громадянство — як громадянин Князівства Монако і Сполучених Штатів Америки, звідки була родом його мати — актриса Грейс Келлі. Від американського громадянства Альбер відмовився в ранньому віці.

31 березня 2005 року 47-річний Альбер II після консультації з Королівським радою Монако взяв на себе обов'язки свого батька князя Реньє III як регента, оскільки керівний князь не міг за станом здоров'я виконувати свої обов'язки. А через шість днів — 6 квітня 2005-го — князь Реньє III помер, і його син став новим князем Монако.

Клаудія Шиффер і принц Альбер / Getty Images

Також читайте Ходять чутки про розлучення: в пресі обговорюють нещирі емоції Шарлін і князя Альбера II

Громадське життя Альбера II і його спортивні досягнення (він займався футболом, плаванням і дзюдо, а ще п'ять разів брав участь у зимових Олімпійських іграх як бобслеїст) не такі цікаві, як особисте життя князя. Довгий час він залишався холостяком і йому приписували безліч романів із різними дівчатами. Надавав перевагу Альбер переважно моделям або спортсменкам, у його послужному списку за непідтвердженою інформацією значилися Наомі Кемпбелл, Брук Шилдс, Клаудія Шиффер, Кайлі Міноуг.

Клаудіа Шиффер, Наомі Кемпбелл і Карен Мюлдер з принцом Альбером, 20 березня 1996 року в Монако / Getty Images

Всі вони приймали правила гри майбутнього спадкоємця і не претендували на серйозні взаємини. Наомі Кемпбелл навіть була запрошена на весілля Альбера і Шарлін у 2011 році. Але найбільше публіку цікавило два романи князя, від кожного з яких на світ з'явилося по спадкоємцю.

Наомі Кемпбелл і Владислав Доронін на весіллі Альбера II і Шарлін, 2011 рік / Associated Press

Тамара Ротоло

Словом, холостяцьке життя князя було бурхливим, у нього навіть народилося двоє позашлюбних дітей, яких він офіційно і публічно визнав: дочка Жасмін від жінки з Каліфорнії Тамари Ротоло і син Олександр від стюардеси Ніколь Кост. Але не виключено, що є у князя і невизнані ним діти.

Тамара Ротоло / Getty Images

Роман із офіціанткою Тамарою Ротоло трапився в 90-х, а якщо точніше вони познайомилися 1991 року під час відпустки Альбера на Лазуровому березі. Між ними зав'язався курортний роман. Каліфорнійська офіціантка відпочивала на півдні Франції в той час, як тривав її шлюборозлучний процес із чоловіком Девідом Шумахером. Їхня зустріч була випадковою, роман тривав недовго, в кінці канікул Тамара повернулася до США, а незабаром дізналася, що чекає на дитину. У березні 1992 року жінка народила дочку, якій дала ім'я Жасмін Грейс Грімальді (друге ім'я було дане на честь матері Альбера — княгині Грейс Келлі). Оскільки дівчинка народилася не в офіційному шлюбі своїх батьків, вона не є спадкоємицею свого батька. Більш того, вперше Альбера Жасмін побачила, коли їй було 11 років. У свідоцтві про народження дівчинки значилося, що її батьком є Альбер II, в 1992 році Тамара Ротоло подала судовий позов про встановлення батьківства. Почалися тривалі судові розгляди, справу затягували, а Каліфорнійський суд говорив, що вона і зовсім не в його юрисдикції. Після довгих років очікування лише 2006 року було оголошено, що згідно з результатами аналізу ДНК князь Альбер II дійсно є батьком дівчинки.

Жасмін Грейс Грімальді з мамою Тамарою Ротоло / instagram.com/jazmingrimaldi

Також читайте Виголені скроні і позашлюбні діти чоловіка: у княгині Шарлін були причини втекти з Монако

Згодом Альбер надав підтримку позашлюбній дочці і запросив її вчитися в Монако, але дівчина побажала залишитися в Америці. Жасмін пішла стопами своєї бабусі Грейс Келлі, вона вивчала театральне мистецтво і зараз є актрисою, співачкою і філантропом. З батьком у неї хороші стосунки, він підтримує дочку фінансово, а також Жасмин зможе успадкувати частину особистого статку князя Альбера, яке оцінюється більш ніж в один мільярд доларів. Словом, мати Жасмін, довівши батьківство Альбера в суді, забезпечила і собі, і своїй дочці безбідне життя.

Ніколь Кост

Ніколь Кост і князь Альбер II / Getty Images

З французькою бортпровідницею Ніколь Кост спадкоємець престолу познайомився в літаку 1997 року. Афрофранцуженка сподобалася Альберу одразу і він, не довго думаючи, попросив її номер телефону. Через кілька днів після їхньої першої зустрічі від Альбера пролунав дзвінок, він кликав дівчину на побачення. Їхній роман виявився досить тривалим, ймовірно тому, що Ніколь не претендувала на роль майбутньої дружини князя, та й їхні зустрічі минали під гіфом "цілком таємно". На початку нульових Альбер просто насолоджувався холостяцьким життям і, як і раніше, не поспішав одружуватися. Але його батько Реньє III наполягав на тому, щоб його син ці взаємини припинив і зосередив свою увагу на пошуку майбутньої дружини. Щоб ніхто з можливих незаконнонароджених дітей Альбера не міг претендувати на трон, князь Реньє вніс зміни до Конституції. Згідно з цими змінами від 2002 року зійти на престол князівства Монако можуть тільки член родини Грімальді, тобто законні спадкоємці його сина Альбера (діти, що народилися в законному шлюбі) і двох дочок — принцес Кароліни і Стефанії.

В кінці 2002 року Ніколь повідомила Альберу, що вагітна і він спершу навіть зрадів. А коли вона народила сина Еріка-Олександра Коста Альбер, подарував їм будинок в Парижі, і, як розповідала сама новоспечена мати, в той час батько часто відвідував сина, проводив з ним час і всіляко допомагав, зокрема утримував сім'ю фінансово. Все зруйнувалося після того, як Ніколь попросила Альбера визнати дитину офіційно і дати їй своє прізвище. Він відмовився і сам зажадав провести генетичні тести на ДНК. І їх провели, Ніколь повідомила в ЗМІ результати тесту, і всі остовпіли, виявилося, що стюардеса говорила правду.

Ерік-Олександр Кост — син Альбера II / Getty Images

Через три місяці після смерті князя Реньє III світ дізнався про те, що у нового князя Альбера II є син. Минулого місяця — 24 серпня 2021 року — Ерік-Олександр, який тепер офіційно носить прізвище Грімальді, відсвяткував 18-річчя. А згідно з даними преси в липні 2021 року, коли законна дружина Альбера вже перебувала в ПАР і лікувалася від інфекції, її чоловік зустрічався з матір'ю свого позашлюбного сина на балу Червоного Хреста. Фотографій немає, але охоче віримо, що це цілком в дусі князя Монако.

У лютому 2021 року Альберу II був висунутий ще один судовий позов від якоїсь бразилійки, яка стверджувала, що мала сексуальне життя з князем, в результаті якого 2005 року народила доньку. Представники Альбера, як і він сам, всіляко спростовували цей зв'язок, мовляв, у цей період серце монакського ловеласа вже було зайнято Шарлін, вони зустрічалися і будували плани на майбутнє.

княгиня Шарлін / Associated Press

Але ось який цікавий збіг відбувається потім, тільки-но ці чутки облетіли всі світові ЗМІ, княгиня Шарлін з'являється на публіці з новою, вельми зухвалою зачіскою, виголює скроні, а коментуючи зміну іміджу стверджує, що їй просто захотілося чогось незвичайного. Шанувальники принцеси в збіги не вірять і переконані, що з цього моменту проблеми в шлюбі княгині і князя лише посилилися. І через кілька місяців Шарлін зовсім їде до Африки під виглядом благодійної місії, а там з нею трапляється гостра лор-інфекція, що не дозволяє княгині повернутися додому до Монако до чоловіка і дітей. Випадковий збіг або все ж княгині Шарлін набридло бути "запасним" варіантом велелюбного князя?

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

Читайте також: Куди зникла княгиня Монако Шарлін: таємниці монакського палацу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання