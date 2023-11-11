Коханка короля та утриманка: історія прабабусі королеви Камілли – Аліси Кеппел

Камілла Паркер-Боулз пішла стопами своєї прабабусі Аліси Кеппел і закрутила роман зі спадкоємцем британського престолу ще на початку 70-х. Але часи були інші, і Чарльз, який був закоханий у місіс Шанд, буквально від першої їхньої зустрічі, не залишав ідею з нею одружитися.

Як прабабуся королеви Камілли – Аліса Кеппел – стала коханкою та правою рукою короля Едуарда VII, якій він довіряв більше, ніж своїй власній дружині королеві Олександрі Данській, розповімо сьогодні.

Хто така Аліса Кеппел

Прабабуся Камілли була британською аристократкою та світською левицею. А ще неймовірною красунею з блакитними очима, каштановим волоссям, пишними грудьми та тонкою талією. Її називали однією з найвідоміших жінок едвардіанської епохи, і славу цю Аліса здобула сама.

Аліса Кеппел / Фото: Getty Images

Аліса Фредеріка Едменстен народилася 29 квітня 1868 року — у Стратблейні, Шотландії. Удома дівчинку називали Фредді. Вона була молодшою в сім'ї, де росло одинадцять дітей, і лише дев'ять із яких дожили до дорослого віку. Батько Аліси був адміралом Королівського військово-морського флоту.

Все дитинство та юність Аліса провела разом із братами та сестрами у сімейному маєтку Дунтріт. Замок став весільним подарунком короля Шотландії Роберта III своїй дочці Марії, яка виходила заміж вчетверте за Вільяма Едменстена 1405 року — предка Аліси. Про юні роки прабабусі королеви Камілли майже нічого невідомо, на слуху її ім'я стало після заміжжя.

Шлюб та світське життя

Аліса Едменстен вийшла заміж досить рано, їй було лише 23 роки, хоча в рамках тих часів це вважалося абсолютною нормою. Їхнє весілля з високоповажним підполковником Джорджем Кеппелом відбулося 1 червня 1891 року. Він був сином 7-го графа Альбемарля, на чотири роки старший за Алісу, і на момент їхнього весілля служив солдатом у британській армії. У шлюбі у них народилися дві дочки: Вайолет і Соня (якраз Соня доводиться рідною бабусею королеві Каміллі). Сім'я жила дружно, але бідно, а Алісі хотілося стати частиною вищого британського суспільства.

Глава сімейства заробляв небагато, і саме бідність спонукала жінку шукати багатих чоловіків на стороні та крутити з ними романи. Оскільки Аліса була красунею, та ще й з легкою вдачею, вона подобалася чоловікам. Її чоловік знав, що дружина йому невірна, але ставився до її зрад з іронією. Він говорив: "Я не заперечую проти того, що вона робить, поки вона врешті-решт повертається до мене". Сам Джордж теж не був кришталево чистої репутації людиною, він дуже любив жінок і мав із ними зв'язки. Це був шлюб, у якому обидва партнери про все домовилися від початку. Одна з їхніх дочок, якось сказала описуючи їхню сім'ю: "Це був шлюб товариських стосунків кохання та сміху".

Роман Аліси з принцом Уельським, майбутнім королем Едуардом VII

Із принцом Уельським (старшим сином королеви Вікторії ) Аліса познайомилася, коли їй було 29, а йому 56 років. Велика різниця у віці не стала на заваді їхнім романтичним стосункам. Едуард дуже любив жінок, і його дружина Олександра Данська знала, що чоловік має кілька коханок.

Король Едуард VII з дружиною Олександрою Данською / Фото: Getty Images

Але до Аліси Кеппел вона ставилася з більшою прихильністю, ніж до інших дам, які часто багато говорили і хвалилися своїм становищем. Аліса була іншою. Вона позитивно впливала на принца Уельського. Їхні стосунки продовжилися і після сходження Едуарда VII на престол 1901 року.

Королева Вікторія із сином принцом Едуардом / Фото: Getty Images

Аліса була однією з небагатьох людей, які вміли знайти підхід до крутої вдачі короля, вона була в змозі згладити його перепади настрою і навіть налагоджувала контакти між монархом та його міністрами. Політики часто зверталися до місіс Кеппел із проханням допомогти донести до короля ту чи ту інформацію у правильному ключі, і вона погоджувалася. Не любила лише, коли про це починали говорити публічно.

Король Едуард VII / Фото: Getty Images

Життя Аліси Кеппел при королі стало багатим і безтурботним. Вона залишалася його коханкою до кінця днів. Король помер 1910 року.

Кінець епохи короля та переїзд Аліси

Епоха короля Едуарда закінчилася зі смертю монарха, і його екскоханка більше не була потрібна при дворі. Того ж року Аліса з чоловіком виїхала з Великої Британії. Багато хто вважав, що Кеппел не змогла змиритися зі смертю короля. Мандруючи кілька років і періодично повертаючись до Британії до будинку на Гросвенор-стріт, який для Аліси купив король Едуард VII, остаточно сім'я вирішила виїхати з країни 1925 року. Вони перебралися до Італії, купивши собі віллу у Флоренції.

Коли онук Едуарда VII – Едуард VIII — оголосив про своє зречення від престолу 11 грудня 1936 року, щоб одружитися з розлученою американкою Волліс Сімпсон, Аліса Кеппер під час обіду в готелі "Рітц" сказала: "У мій час все було набагато краще".

Королева Камілла відвідала англіканську церкву Святого Марка, де вона поклала квіти до меморіальної дошки на честь її прабабусі Аліси Кеппел / Фото: Getty Images

Померла Аліса 1947 року від цирозу печінки. Її чоловік Джордж пішов за нею через два місяці, так і не зумівши пережити смерть дружини. Їхній шлюб тривав довгих 56 років.

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