Коханки президентів: топ-10 історій з життя політиків

До особистого життя політиків завжди була особлива увага, тому скандали з розлученнями, коханками і позашлюбними дітьми — звичайна справа.

Оскільки останніми днями усі особливо стежать за особистим життям експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, ми вирішили згадати, хто ще з відомих президентів потрапляв у "любовні історії", а також трохи докладніше поглянути на роман ув'язненого в Грузії політика і депутата Верховної Ради Єлизавети Ясько.

Єлизавета Ясько

Єлизавета Ясько / УНІАН

Про стосунки Єлизавети Ясько і колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі стало відомо після його затримання в Тбілісі. Депутат від "Слуги народу" поділилася у своїй соцмережі роликом, в якому вони зізнаються у стосунках. За словами Єлизавети, відео було записане ще до від'їзду Саакашвілі в Грузії.

Нам відомо, що експрезидент одружений з уродженкою Нідерландів Сандрою Рулофс, у шлюбі з якою у нього народилося двоє синів — Едуард та Ніколаз. Молодший син проживає з мамою, старший — вчиться в Сполучених Штатах.

Ясько ж заміжньою не була і чи розлучене подружжя Саакашвілі офіційно — невідомо. Однак за словами Єлизавети, подружжя більше не разом і вона єдина жінка в його житті. Також вони вже тривалий час мешкають разом, але до Грузії переїжджати не мають наміру.

Карла Бруні

Карла Бруні / Associated Press

Історія Карли — знаменитої французької супермоделі та співачки — практично унікальна на тлі усіх інших. Адже на ній президент Франції Ніколя Саркозі все ж одружився.

Стосунки пари почалися 2007 року. Вони зустрілися на званій вечері у Жака Сегела, відомого публіциста і рекламного генія та одразу сподобалися одне одному. Згідно з офіційною версією, на момент знайомства Саркозі вже був розлучений із Сесілією Аттіас, з якою прожили разом 25 років, а Карла розійшлася з радіоведучим Рафаелем Ентовеном, від якого у неї син Орельєн.

Але все ж сумніви у багатьох викликав той факт, що стосунки з моделлю Саркозі почав через три місяці після розлучення. Багато хто вважав, що саме Карла стала причиною розлучення президента, адже чутки про те, що у Саркозі новий роман з'явилися ще 2005 року.

Стосунки пари розвивалися стрімко — через місяць після офіційного знайомства вони разом з'являлися на публіці і Ніколя навіть познайомив Карлу з батьками. У лютому 2008 року через кілька місяців після знайомства, вони таємно зіграли весілля, а 2011-го стали батьками доньки Джулії.

Мерілін Монро

Мерилін Монро / Getty Images

Однією з найяскравіших любовних історій, про яку досі складають легенди, стали стосунки секс-символу 50-х Мерілін Монро і президента Джона Кеннеді. Чи були стосунки цієї пари серйозними на сто відсотків, так і залишається загадкою. Вони бачилися кілька разів протягом досить короткого періоду між 1961 та 1962 роками і за цей час їх жодного разу не застали разом папараці, які буквально всюди ходили п'ятами за кінодівою і президентом.

Але все ж те, що у пари був короткий роман — дійсно правда. Про те, що Монро провела ніч із політиком, вона сама зізналася кільком друзям і своєму масажистові, який і розповів цю історію. Але ось коли Монро була ще жива, преса не писала про роман цієї пари нічого.

А що стосується історії про те, що Монро була ще і у стосунках з сенатором Робертом Кеннеді — всього лише чергова конспірологічна теорія, яка не має нічого спільного з реальністю.

Анн Пенжо

Анн Пенжо з дочкою / Getty Images

Французький президент Франсуа Міттеран жив, як кажуть в народі, на дві сім'ї, а пікантність ситуації додавав той факт, що покої дружини і коханки розташовувалися в Єлисейському палаці. Коли Міттеран помер і таємне стало очевидним, французів обурило використання їхнім президентом свого службового становища — на їхній погляд, він мав право утримувати за державний кошт лише одну дружину та доданих до неї нащадків.

Кажуть, свою офіційну сім'ю — дружину і двох синів — Міттеран любив менше, ніж коханку Анн Пенжо, яка народила йому дочку, тому на її половині він бував набагато частіше. Не дивно, що законна дружина президента ненавиділа Пенжо лютою ненавистю і була проти того, щоб та з'являлася на похороні Міттерана, однак Анн все-таки прийшла і привела з собою дочку, так що у його труни стояло одразу дві президентські сім'ї.

Сільвія Крістель

Сільвія Крістель / Getty Images

Сільвія Крістель, знаменита як виконавиця головної ролі в еротичному фільмі "Еммануель" і за сумісництвом коханка французького президента Валері Жискар д'Естена, в Єлисейському палаці не мешкала, але часто супроводжувала його в поїздках і грала роль господині під час офіційних заходів. Французи знали про стосунки свого одруженого президента із спокусливою акторкою, але ставилися до цього спокійно — швидше за все, для цієї велелюбної нації подібні адюльтери у порядку речей.

Що ж до самої Сільвії, то вона не розраховувала на роль першої леді і не підштовхувала Жискара д'Естена до розлучення. Коли ж вона дізналася, що її коханець зустрічається з іншими жінками, їхні стосунки і зовсім зійшли нанівець.

Жюлі Гає

Жюлі Гає / Getty Images

Не відставав від своїх попередників ще один французький президент Франсуа Олланд. Його роман з акторкою Жюлі Гає став надбанням громадськості абсолютно випадково — у січні 2014 року журналісти зацікавилися: що робить президентський моторолер біля дверей будинку, в якому мешкає Гає? Відкриття, яке вони зробили, приголомшило всіх — виявляється, Олланд як справжній розвідник протягом трьох (!) років приховував свій роман з акторкою.

Вибухнув страшний скандал: президента не засуджував лише ледачий, а Гайе подала до суду на газету, яка опублікувала результати розслідування, привселюдно назвавши стосунки з Олландом помилкою. Здавалося б, інцидент вичерпано, але незабаром стало відомо, що коханці не розійшлися, просто стали ще обережнішими. Французькому президенту довелося розлучитися з дружиною Валері Тріервейлер.

Моніка Левінскі

Моніка Левінські / Associated Press

Роман практикантки Білого дому Моніки Левінскі і президента Сполучених Штатів Білла Клінтона тривав два роки. Коли вибухнув скандал, Клінтон зазначив під присягою, що ніколи не спав з нею, але Левінскі надала сукню, в якій кохалася з президентом в Овальному кабінеті Білого дому.

Сьогодні Моніку звинувачують в тому, що вона згубила політичну кар'єру Клінтона, а сама водночас прославилася на весь світ. Однак її популярність була замішана на образах і приниження, яким вона піддалася після цієї історії. Втомившись від цькування, Левінскі поїхала до Європи — закінчила Лондонську школу економіки, отримала ступінь магістра соціальної психології та написала дисертацію.

Повернувшись до Сполучених Штатів, Моніка намагалася влаштуватися на роботу, але, пам'ятаючи про історію з Клінтоном, її ніде не брали. Сьогодні Левінскі — радниця Фонду Bystander Revolution, він допомагає людям, які стали об'єктами віртуального булінга. Левінскі знає, як їм допомогти, адже колись вона сама пройшла через це.

Віра Бейкер

Про стосунки Барака Обами з його помічницею Вірою Бейкер стало відомо завдяки одкровенням водія президента США — в інтерв'ю таблоїду National Enquirer він розповів, що у них був роман під час компанії з обрання Обами до Сенату 2004 року, а після того, як майбутній президент став сенатором, їхні стосунки стали ще ближчими.

У той час Барак і Віра зустрічалися в одному з готелів Вашингтона. За словами журналіста, свідчення водія, який возив Бейкер на побачення, підтверджує запис з відеокамер готелю. Щоправда, широкій громадськості плівку так і не показали. Сама Віра заперечує можливість зв'язку з президентом, стверджуючи, що цього не було і бути не могло, але їй, схоже, ніхто не вірить.

Аліна Кабаєва

Getty Images

Стосунки спортсменки Аліни Кабаєвої і російського президента Володимира Путіна постійно обговорюються в пресі, щоправда, доказів того, що вони дійсно існують, немає, тому про них говорять на рівні чуток. Якщо вірити їм, Путін і Кабаєва познайомилися ще 2006 року, коли гімнастка пішла з великого спорту і отримала нагороду за свої заслуги перед країною з рук президента. Незабаром між ними почався роман, і 2008 року Путін таємно розлучився з дружиною, яка саме з цього часу припинила з'являтися разом з ним на офіційних заходах.

Знавці також стверджують, що Кабаєва народила від Путіна двох дітей — хлопчика та дівчинку, з якими мешкає в офіційній президентській резиденції Бочаров Струмок в Сочі. Сама Аліна стверджує, що у неї взагалі поки що немає своїх дітей, а дитина, з якою вона зазнімкована на знаменитій фотографії та яка нібито є їхнім спільним з Путіним сином Дмитром, насправді — її племінник Арсеній.

Любов Полежай

Любов Полежай

Про те, що у Віктора Януковича була коханка, стало відомо після подій на Майдані наприкінці 2013 року. Любов Полежай — рідна сестра кухарки експрезидента Надії Марінцевої — як і сам експрезидент, родом з Єнакієвого. Школу вона закінчила в російському Тамбові, а Університет економіки і торгівлі — в Донецьку. Існує як мінімум дві версії того, як Полежай познайомилася з Януковичем. Колишній чоловік жінки Єгор стверджує, що вона працювала в Межигір'ї офіціанткою, де і зійшлася з експрезидентом, а Юлія Льовочкіна розповіла в інтерв'ю: "Вона працювала моєю помічницею, а потім стала близька до колишнього президента".

У Межигір'ї Любов жила зі своєю дванадцятирічною донькою Марією, яка часто постила в соцмережах селфі на тлі розкішних інтер'єрів маєтку. У Києві у Полежай була квартира на Оболонському проспекті, але, за словами сусідів, в останні роки вона там не з'являлася. З Межигір'я Полежай поїхала разом з Віктором Януковичем — камери зафіксували жінку з маленьким песиком на руках, яка сідала до вертольота разом з експрезидентом. Де зараз перебуває Любов Полежай — втім, як і сам Віктор Янукович — невідомо.

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