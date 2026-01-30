ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

Коханка короля і окультистка Версаля: темна справа французької маркізи де Монтеспан

Маркіза де Монтеспан — знаменита фаворитка короля Франції Людовіка XIV. Коли їй здалося, що вона починає втрачати владу над своїм коханцем, за чутками, вона вдалася до чаклунства, отрут, сатанинських мес і навіть убивств. Про це та більше прозповіла історикиня Емі Боїнгтон.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Маркіза де Монтеспан

Маркіза де Монтеспан

Маркіза де Монтеспан народилася 1640 року в дуже знатній родині. У двадцять років вона стала фрейліною при дворі у Версалі — служила невістці короля, герцогині Орлеанській. Через три роки вона вийшла заміж за маркіза де Монтеспана. Проте весь цей час її погляд був прикутий до Короля-Сонця — Людовіка XIV. Проблема полягала в тому, що у короля вже була офіційна фаворитка — тиха й ніжна Луїза де Лавальєр.

Стратегія Монтеспан була геніальною — вона вирішила стати найкращою подругою Луїзи, а згодом, завдяки своєму гострому розуму, почала розважати короля, змушуючи його сміятися й звертати на себе увагу. До того ж вона вважалася видатною красунею — безперечно, це теж зіграло свою роль. До 1667 року вона офіційно витіснила свою подругу й стала головною фавориткою Людовіка XIV. Її чоловік, маркіз де Монтеспан, був настільки розлючений тим, що став рогоносцем, що, за легендою, прикрасив свою карету оленячими рогами — символом зради. Однак саму Монтеспан це анітрохи не турбувало.

Маркіза де Монтеспан та її діти / Фото: Суспільна надбання

Маркіза де Монтеспан та її діти / Фото: Суспільна надбання

Вона була коханкою короля й фактично перетворилася на королеву Версальського двору. Від приблизно 1667 до 1680 року вона залишалася беззаперечною фавориткою Людовіка XIV. У них народилося семеро дітей, а вона мешкала в апартаментах у Версалі, які були навіть розкішнішими за покої королеви. Монтеспан перебувала в центрі моди, влади та мистецтва.

Тим часом начальник поліції розслідував так звану «справу отрут». Він заарештував жінку на ім’я де ла Вуазен, яка була частиною великої мережі отруєнь, чаклунства й темних ритуалів. Вона звинуватила у всьому цьому й Монтеспан, заявивши, що та брала участь у чорних месах, аби не втратити любов короля.

Маркіза де Монтеспан / Фото: Суспільна надбання

Маркіза де Монтеспан / Фото: Суспільна надбання

Монтеспан звинуватили в тому, що вона лежала оголеною на вівтарі під час сатанинського обряду, в ході якого нібито принесли в жертву немовля, щоб допомогти їй зберегти прихильність Людовіка XIV. Коли король прочитав ці донесення й побачив, що в них фігурує його власна фаворитка — незалежно від того, правда це чи ні, — він наказав засекретити документи й припинив розслідування. Та скандал уже зруйнував репутацію Монтеспан, і вона так і не змогла повернути довіру чи любов короля.

У 1691 році вона залишила Версаль і до кінця життя усамітнилася в монастирі.

Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie