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Кохання довжиною у 58 років, яке зберігала Доллі Партон
Пікніки біля річки, букети нарцисів і «справжній» фарфор замість паперових тарілок. Доллі Партон колись розповіла, що допомагало їй зберігати близькість із Карлом Діном протягом десятиліть.
Історія кохання Доллі Партон і Карла Діна почалася у Нешвіллі у 1964 році. Вони познайомилися, коли Доллі було 18, через два роки одружилися, а у 2016-му поновили шлюбні обітниці на 50-річчя. За словами співачки, секрет їхнього довгого шлюбу був напрочуд простим: не дозволяти повсякденності остаточно витіснити романтику, про це розповіло видання People.
Партон розповідала, що навіть через десятиліття вони мали власні маленькі традиції. Навесні Карл приносив їй букет перших жовтих нарцисів і часто додавав до нього короткий вірш. Для Доллі такий жест був не менш цінним, ніж велике побачення.
Особливе місце у їхніх стосунках займали спільні поїздки. Партон готувала улюблені страви, складала їх у кошик і разом із чоловіком вирушала у невеликому кемпері до річки на пікнік. А іноді влаштовувала романтичну вечерю просто для двох — зі свічками, тканинними серветками та «справжнім» фарфором замість звичних паперових тарілок.
Вона зізнавалася, що вони ніколи не робили з таких моментів великої події. Просто одного дня могли відчути, що саме сьогодні хочеться потішити одне одного та і перетворювали звичайний вечір на маленьке свято.
У 2024 році Партон знову згадувала їхні поїздки у кемпері та пікніки біля річки. Здається, саме такі прості моменти й стали частиною їхньої особливої історії.
Карл Дін помер у березні 2025 року. Після його смерті Доллі говорила про втрату як про кінець великої любовної історії, яку неможливо пояснити тим, хто не пережив подібного зв’язку. Вона наголошувала, що роки разом не стирають кохання, воно залишається у спогадах і назавжди займає своє місце ц серці.
Історія Доллі Партон нагадує, що довгі стосунки тримаються не лише на великих обіцянках. Іноді секрет — у букеті без приводу, спільному пікніку, улюбленій страві чи бажанні накрити стіл красиво просто тому, що сьогодні хочеться зробити приємне людині поруч.