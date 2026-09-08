Кохання після страшного діагнозу: відверта історія Емми, дружини Брюса Вілліса

Брюс Вілліс та Емма Гемінг Вілліс / © Associated Press

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Емма Гемінг Вілліс не приховує, що після діагнозу фронтотемпоральної деменції (FTD), або як її ще називають лобово-скроневої деменції (ЛСД), у її чоловіка, актора Брюса Вілліса, життя родини назавжди змінилося. Проте замість того, щоб дозволити хворобі визначати кожен день, вона намагається зберегти у ньому те, що залишається незмінним — близькість, гумор і любов. Про це розповіло видання Hello!.

Про свій досвід Емма розповіла у власній книзі «The Unexpected Journey», написаній також як підтримка для людей, які доглядають за близькими з деменцією.

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Пам’ятати не лише про хворобу

Емма Гемінг Вілліс / © Associated Press

Найважчим для Емми виявився перший розділ книги — історія її кохання з Брюсом. Вона розповіла, як вони познайомилися, яким він був і яку міцну основу побудували разом.

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«Через щоденну реальність його хвороби я, зізнаюся, забула про все це», — розповіла Емма. Повернення до періоду, сповненого сміху, радості та закоханості, виявилося болісним. Водночас саме написання змусило Емму знову згадати, чому вона свого часу так сильно закохалася у свого чоловіка.

Вона також говорить про провину, яка супроводжує її чи не щодня, а саме за прогулянку, усмішку, відпочинок або бажання побути наодинці. Проте Емма вчиться не дозволяти цьому почуттю поглинати себе.

Велика родина — велика опора

Емма Гемінг Вілліс / © Associated Press

Поруч із Брюсом сьогодні не лише Емма та їхні діти, його старші доньки від Демі Мур також залишаються частиною цієї підтримки. Сама Мур теж бере участь у житті родини.

Емма називає цю єдність своєрідною «захисною мережею». Кожна з доньок має власний, особливий зв’язок із батьком, а всі разом намагаються бути поруч із ним так, як уміють. Для Емми це стало особливо важливим уроком, адже любов не обов’язково має мати однаковий для всіх вигляд. Головне — щоб вона була присутньою.

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Постійний стан горювання

Брюс Вілліс та Емма Гемінг Вілліс / © Associated Press

Фронтотемпоральна деменція поступово змінює людину і саме це Емма називає одним із найболісніших аспектів хвороби. «Ви постійно перебуваєте у стані горювання», — пояснює вона. Адже природно хотіти, щоб близька людина залишалася здоровою, енергійною та такою, якою була раніше. Водночас Емма вчиться любити Брюса таким, яким він зараз є, а не лише триматися за спогади про минуле.

Вона не приховує й власної вразливості. Доньки бачили її сильною, проте бачили й моменти, коли вона буквально ламалася. «Я всього лише людина», — наголошує Емма. Вона проходить цей шлях уперше та, як і всі інші, вчиться у реальному часі.

Дітям потрібна не ідеальна мама, а любов

Брюс Вілліс та Емма Гемінг Вілліс / © Associated Press

Емма намагається чесно говорити з доньками про хворобу, водночас дозволяє їм залишатися дітьми. Вона переконана, що попри складність ситуації, дівчата щодня бачать удома справжню любов, як мінімум у тому, як родина підтримує їхнього тата і не залишає його на самоті.

І хоча ця реальність може бути дуже важкою, Емма вважає, що доньки вчаться найважливішого, а саме відданості, лояльності та безумовної любові.

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Деменція — не кінець життя

Брюс Вілліс / © Associated Press

Окремо Емма говорить про міфи навколо деменції. За її словами, суспільству досі бракує знань про різні форми захворювання, через що виникають страх і стигма. Зокрема, вона часто чує запитання, чи пам’ятає Брюс її, та відповідає ствердно. Фронтотемпоральна деменція — не те саме, що хвороба Альцгеймера, адже вона уражає інші ділянки мозку.

Емма хотіла б, щоб медіа більше розповідали про різні види деменції та пояснювали їх, а не створювали навколо діагнозу атмосферу суцільної безнадії.

Попри все, у родині Віллісів досі багато сміху. Емма каже, що вони завжди вміли знаходити радість у маленьких речах. Доньки жартують, Брюс також досі може сказати щось, що змушує всіх сміятися.

І тут для Емми є принципова різниця, бо вони не сміються з Брюса, вони сміються разом із ним. «Діагноз деменції не означає, що життя закінчилося чи що світло повністю згасло», — говорить вона. Попереду все ще можуть бути веселощі та любов.

Історія Емми Гемінг Вілліс — не про красиву картинку сильної жінки, яка безстрашно долає випробування. Навпаки, вона чесно визнає власну втому, біль і моменти слабкості. Проте водночас її досвід нагадує, що навіть у найскладніших обставинах життя не обов’язково складається лише з втрат. Деменція забирає багато, але не обов’язково любов, гумор і здатність бути разом.

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