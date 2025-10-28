Кохання, скандали та проблеми зі здоров’ям: члени королівських сімей, які відмовилися від своїх титулів

Меган і Гаррі, королева Маргрете, Уолліс та Евард, принц Ендрю / © Getty Images

Принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського

Принц Ендрю / © Associated Press

У жовтні 2025 року середній син покійної королеви Єлизавети II — принц Ендрю — випустив публічну заяву, в якій оголосив, що після консультацій з королем Чарльзом ухвалив рішення відмовитися від свого титулу герцога Йоркського та інших почестей на фоні сексуального скандалу, що триває, пов’язаного з ім’ям Ендрю.

«Під час обговорення з королем, а також з членами моєї сім’ї і всього її оточення ми дійшли висновку, що звинувачення, які продовжуються, на мою адресу відволікають від роботи Його Величності і королівської сім’ї. Я вирішив, як і завжди, поставити свій обов’язок перед сім’єю та країною на перше місце. Я залишаюся вірним своєму рішенню, ухваленому п’ять років тому, відсторонитися від суспільного життя. За згодою Його Величності ми вважаємо, що тепер я маю зробити ще один крок. Тому я більше не використовуватиму свій титул (герцога Йоркського) та інші надані мені почесті», — заявив Ендрю.

Король Едуард VIII відмовився від британського престолу

Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Getty Images

У грудні 1936 року король Едуард VIII, пробувши на престолі менше року і так і не бувши коронованим, виступив із заявою по радіо, рішуче сказавши, що відмовляється нести тягар корони без коханої жінки — американки Волліс Сімпсон і зрікається трону, щоб одружитися з нею.

«Я вважаю неможливим нести тяжкий тягар відповідальності і виконувати свої обов’язки короля так, як я хотів би, без допомоги та підтримки жінки, яку я кохаю», — сказав король.

Після зречення престолу Едуард отримав від свого тодішнього брата-короля Георга VI титул герцога Віндзорського і йому було дозволено зберегти титул Його Королівської Високості.

Едвард і місіс Сімпсон одружилися у Франції 3 червня 1937 року (її друге розлучення було оформлено у травні того ж року). На їхньому весіллі не був присутній ніхто з британської королівської родини.

Герцог та герцогиня Сассекські відмовилися бути членами сім’ї, що працюють на корону

Принц Гаррі і Меган Маркл, герцог і герцогиня Сасекські / © Reuters

Через 84 роки у британській королівській сім’ї історія практично повторилася. Принц Гаррі, молодший син короля Чарльза, та його дружина Меган Маркл оголосили у січні 2020 року, що бажають скласти з себе обов’язки членів королівської родини, що працюють на корону та фінансувати себе самостійно. Причин такого рішення пари було безліч: палацові плітки на адресу герцогині, хейт з боку папараці, расизм — це лише те, що пара згодом озвучувала публічно. Вони переїхали з Британії до Каліфорнії, де щасливо живуть у районі Монтесіто разом із двома дітьми — сином принцом Арчі та дочкою принцесою Лілібет.

Принцеса Марта Луїза відмовилася від титулу принцеси

Принцеса Марта Луїза і Дурек Верретт / © Instagram принцесси Марти-Луїзи

Це сталося ще до її другого весілля з Дуреком Верреттом. У серпні 2019 року дочка короля Норвегії Гаральда V та королеви Соні заявила, що припиняє використовувати титул принцеси в «своїх особистих ділових цілях», але збереже його, працюючи в офіційній якості члена королівської родини, але це тривало недовго. Вже в листопаді 2022 року Марта Луїза відмовилася від усіх своїх королівських покровительств і склавши з себе обов’язки члена королівської сім’ї, щоб «створити чіткіше розмежування між своєю діловою діяльністю та своєю роллю члена королівської родини», йдеться у заяві палацу. Після її весілля з шаманом, яке відбулося в Норвегії у серпні 2024 року, її новоспечений чоловік не отримав жодного титулу від палацу.

Принцеса Діана втратила титул Її Королівської Високості

Принцеса Уельська Діана / © Getty Images

Перша дружина короля Чарльза, (а тоді принца Уельського), принцеса Діана, після їхнього офіційного розлучення у серпні 1996 року втратила офіційний титул Її Королівської Високості. Її 14-річний син принц Вільям тоді сказав мамі, що коли стане королем, обов’язково поверне їй цей титул, але цьому не судилося здійснитися.

Після розлучення принцеса зберегла грошове утримання, квартиру в Кенсінгтонському палаці та можливість використовувати Сент-Джеймський палац для розваг, а також деякі королівські привілеї, наприклад право користуватися літаками королівської ескадрильї.

Принц Філіп відмовився від данського та грецького титулів

Принцеса Єлизавета і Принц Філіп / © Associated Press

Щоб стати герцогом Единбурзьким (і, що ще важливіше, одружитися з майбутньою королевою Англії — принцесою Єлизаветою), принцові Філіпу довелося відмовитися від своїх данських і грецьких королівських титулів і стати британським підданим, прийнявши прізвище своїх бабусі та дідуся по матері.

Принц Філіп народився у Греції, був принцом Греції та Данії та був хрещений у Грецькій православній церкві. В англіканській церкві він прийняв хрещення за місяць до свого весілля з тодішньою принцесою Єлизаветою, що відбулося 20 листопада 1947 року.

Шведські королівські онуки залишилися без титулів

Король Швеції Карл Густав із дружиною королевою Сільвією, дочкою Вікторією та онуками Естель та Оскаром / © Getty Images

П’ятеро онуків короля Швеції Карла XVI Густава та королеви Сільвії перестали бути членами Шведського королівського будинку після того, як їхній дід позбавив їх титулів Їхніх Королівських Високостей у серпні 2019 року. Від того часу народилося ще четверо онуків, остання з яких — принцеса Інес — з’явилася на світ у лютому 2025 року.

Всі вони зберегли свої титули принца та принцеси, але ці титули стануть особистими, і майбутнє подружжя чи діти не матимуть на них права. Метою скасування титулів було скорочення королівських обов’язків, які мали виконувати діти.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп з дітьми — онуки короля, яких позбавили титулів / © Getty Images

Як пише журнал People, це рішення не стосується принцеси Естель та принца Оскара, дітей кронпринцеси Вікторії (спадкоємиці шведського престолу) та її чоловіка, принца Даніеля. На відміну від своїх кузенів, Естель та Оскар продовжать належати до королівського будинку.

Принцеса Естель і принц Оскар — діти кронпринцеси Вікторії та принца Даніеля / © Getty Images

Нідерландський принц Фрізо Орансько-Нассауський

Від народження принц Фрізо, уродженець Нідерландів, носив титули принца Оранського-Нассау, принца Нідерландів та Йонкера ван Амсберга. За даними королівського будинку Нідерландів, коли він планував одружитися з простолюдинкою Мейбл Віссе Сміт, пара свідомо не запросила дозволу парламенту, хоча це було потрібно згідно конституції країни. В результаті принц Фрізо був позбавлений титулу принца Нідерландів 2004 року і виключений з престолонаслідування Нідерландів.

Мейбл і Принц Фрізо / © Associated Press

У лютому 2012 року принц Фрізо потрапив під лавину під час катання на гірських лижах. Це призвело до пошкодження мозку та коми. Він помер у віці 44 років у серпні 2013 року від ускладнень, пов’язаних із нещасним випадком.

Принцеса Нідерландів Беатрікс зреклася престолу

Принцеса Беатріс і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Колишня королева Нідерландів правила країною від 1980 року до 2013 року, а потім зреклася престолу на користь свого старшого сина — принца Оранського Віллема-Олександра (нині короля Віллема-Олександра).

Ця передача влади є сімейною традицією. Мати Беатрікс, Юліана Нідерландська, була королевою від 1948 року до свого зречення престолу 1980 року, коли Беатрікс прийняла кермо влади. А Юліана стала королевою, оскільки її мати, Вільгельміна, була королевою Нідерландів від 1890 до 1948 рік, після чого вона зреклася престолу, поступившись місцем Юліані.

Данська королева Маргрете II зреклася престолу

Королева Маргрете II / © Getty Images

Після більш ніж півстолітнього правління — найдовшого терміну для скандинавського монарха — королева Данії Маргрете II зреклася престолу, щоб її син, тепер відомий як король Фредерік X, міг взяти на себе управління країною.

Напередодні нового 2024 року вона оголосила, що зречеться престолу через два тижні, вказавши на те, що основною причиною її рішення стали проблеми зі здоров’ям.

Король Фредерік X королева Мері / © Getty Images

Окрім тривалості свого історичного правління, королева Маргрете увійшла в історію як перша жінка, якій було дозволено успадкувати трон Данії завдяки Акту про престолонаслідування 1953 року. До неї на троні був її батько — король Фредерік IX, який помер 1972 року.

Іспанський король Хуан Карлос I зрікся престолу

Хуан Карлос I і його дружина королева Софія / © Getty Images

Історія знає ще один приклад, коли монарх зрікається трону на користь своєї дитини. 1975 року королем Іспанії після смерті Франсіско Франко став Хуан Карлос. Він обіймав цю посаду до 2014 року, коли добровільно передав трон своєму єдиному синові, королю Філіпу VI. Його термінове зречення було з численними скандалами, пов’язаними з фінансовими махінаціями. Від того часу Хуан Карлос відійшов від справ і навіть переїхав до іншої країни і практично ніколи не з’являється на сімейних публічних заходах.

