Коли книжка оживає: 7 найякісніших кіноекранізацій останніх років

Кадр із фільму "Служниця"

Часто після перегляду екранізації відомого роману так і хочеться сказати «А книжка краща…». Проте «часто» не значить «завжди»: іноді трапляється диво, і кіноадаптація виходить не гіршою — ба навіть кращою! — за літературне першоджерело. Так виходить, коли режисер не просто переказує сюжет, а перетворює фільм на самостійний витвір кіномистецтва, який водночас сповнений тієї самої атмосфери, що й книжка. Ми відібрали сім блискучих прикладів такої синергії літератури і кіно останніх років. Ці фільми точно змусить вас одразу ж взяти до рук першоджерело — або просто згадати, чому ви так сильно любите цей роман.

«Довга хода» (2025)

Свій найперший роман майбутній Король жахів Стівен Кінг написав іще в коледжі, а видав його багато років потому під псевдонімом Річард Бахман. Події книжки — і її свіжої екранізації від режисера Френсіса Лоуренса — відбуваються в альтернативному світі, де США після якоїсь страшної війни перетворилися на бідну тоталітарну державу, де, щоб тримати суспільство у покорі, щороку проводять жорстоке змагання під назвою «Довга хода». Сто юнаків (у стрічці їхню кількість зменшили вдвоє) мають безперервно, не знижуючи швидкість, йти визначеним маршрутом під наглядом військових. Той, хто зупиняється або сповільнюється, отримує попередження. Три попередження — і розстріл. У цій грі на виснаження буде лише один переможець, який у фіналі отримує значний приз.

Фокус історії тримається на двох учасниках змагань — Реї та Пітері, яких зіграли молоді актори Купер Гоффман («Локрична піца») та Девід Джонссон («Чужий: Ромулус»). А безжального наглядача за Ходою, Майора, втілив Марк Гемміл — легендарний Люк Скайвокер із «Зоряних війн». Майстерна режисура Лоуренса і потужний акторський дует Гоффмана і Джонссона викликали справжній захват у глядачів і критиків, що забезпечило стрічці, яку вже називають однією з найкращих екранізацій Кінга за останні десятиліття, поважний рейтинг 88% «свіжості» на Rotten Tomatoes.

«Життя Чака» (2024)

Рік, що минає, відзначився виходом в український кінопрокат ще однієї вдалої екранізації Кінга — цього разу за режисури Майка Фленаґана, який раніше вже екранізував романи письменника «Гра Джеральда» і «Доктор Сон». Утім, хоча і Кінг, і Фленаґан вважаються майстрами горору, «Життя Чака» — абсолютно нетиповий проєкт для них обох. Адже тут нема жодних чудовиськ і потойбічних жахіть, а натомість є просто історія життя звичайного бухгалтера на ім’я Чак Кранц, який раптово стає відомим на усе місто через привітання, яке з’являється буквально повсюди — на банерах, в радіоефірі, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків. Ніхто не знає, хто такий Чак, але подейкують: якщо він помре — разом із ним загине увесь світ…

Ми знайомимося з Чаком у його середні роки (в цей період його зіграв Том Гіддлстон), а далі — з його молодшими «версіями», втіленими акторами Джейкобом Трембле і Бенджаміном Паяком. Історія веде нас крізь все життя Чака, зупиняючись на певних моментах, зустрічах, постатях, подіях, які сформували його як людину.

Фільм, який здобув приз глядацьких симпатій на Міжнародному кінофестивалі в Торонто і наразі має рейтинг 80% на Rotten Tomatoes, безперечно є однією з найщемливіших стрічок останніх років, яка розповідає про справжню красу і цінність будь-якого — навіть найзвичайнішого, — людського життя.

«Служниця» (2025)

Надзвичайно популярний, перекладений понад 45 мовами світовий бестселер Фріди Мак-Фадден «Служниця», який тривалий час очолював списки The New York Times, нарешті отримав своє кіновтілення. Цей суперсексуальний і заплутаний психологічний трилер, режисером якого став Пол Фіг («Проста послуга»), обіцяє не просто переказати знайому з книжки історію, а й по-новому підсвітити деякі її моменти.

Сюжет розгортається навколо дівчини з темним минулим Міллі Калловей (Сідні Свіні), яка, опинившись у скрутному становищі, знаходить роботу покоївки з проживанням у розкішному маєтку подружжя Ніни та Ендрю Вінчестерів (Аманда Сейфрід і Брендон Скленар). Для Міллі, яка раніше буквально жила у своїй машині, це шанс докорінно змінити свою долю. Проте незабаром «ідеальний» світ подружжя Вінчестерів виявляється лише тонкою завісою, за якою ховається небезпечний лабіринт, де панують брехня, насильство і газлайтинг.

Постійно акцентуючи контраст між зовнішнім блиском і внутрішнім жахом, історія «Служниці» тримає в напрузі завдяки різким поворотам сюжету, де мотиви кожного персонажа, включно з самою Міллі, раз у раз ставляться під сумнів.

Хто ж тут насправді жертва, а хто — лиходій? Дізнаємося у кіно 1 січня 2026 року, коли «Служниця» вийде в український прокат.

«Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій» (2023)

Культова антиутопічна франшиза «Голодні ігри» отримала гідне і важливе доповнення у вигляді приквелу, заснованого на однойменному романі Сьюзен Коллінз. Фільм переносить нас на 64 роки до знайомої історії Катніс Евердін, демонструючи зародження жахливої традиції Голодних ігор.

Історія концентрується на юному Коріолані Сноу (Том Блайт), майбутньому диктаторі Панему, який зараз є лише юнаком із збіднілого аристократичного роду. Прагнучи заявити про себе і в такий спосіб повернути сім’ї славу і вплив, 18-річний Коріолан стає ментором трибута з жебрацького Дистрикту 12. Його підопічна — загадкова та харизматична Люсі Грей Берд, яку блискуче зіграла Рейчел Зеглер.

Сюжет майстерно розкриває трансформацію Сноу. Розриваючись між бажанням допомогти Люсі Грей вижити і прагненням забезпечити собі майбутнє в Капітолії, Коріолан починає маніпулювати Іграми, перетворюючи їх із нудної жорстокої бійні на справжнє, хоча й не менше жорстоке, видовище. Це історія про те, як амбіції, страх і жага влади розбещують душу, і як ідеаліст перетворюється на безжальну «змію». Фільм, що демонструє похмурість раннього Панема і має рейтинг 89% на Rotten Tomatoes, є ідеальним прикладом того, як приквел може поглибити міфологію відомого всесвіту.

А зняв «Баладу про співочих пташок і змій» перевірений майстер Френсіс Лоуренс, який раніше режисував три частини оригінальної трилогії, а зараз працює над ще одним приквелом, «Голодні ігри: Світанок перед Жнивами», що має вийти 2026 року.

«На Західному фронті без змін» (2022)

Новітня екранізація режисером Едвардом Берґером одного з найвидатніших антивоєнних романів XX століття — «На Західному фронті без змін» Еріха Марії Ремарка — водночас є і першою німецькомовною екранізацією цього твору, виданого ще 1929 року.

Головний герой, молодий ідеаліст Пауль Боймер (Фелікс Каммерер) разом зі своїми шкільними друзями під впливом патріотичної пропаганди, записується добровольцем до німецької армії у часи Першої світової. Та замість героїчних пригод на хлопців чекає кривава м’ясорубка окопної війни, де високі ідеали швидко розбиваються об бруд, страх і постійну загрозу смерті.

Фільм Бергера разюче відрізняється від попередніх екранізацій, фокусуючись на фізичному та психологічному виснаженні солдатів. Ця вражаюча стрічка отримала дев’ять номінацій на премію «Оскар», у чотирьох з яких перемогла, а саме – «Найкращий міжнародний художній фільм», «Найкраща операторська робота», «Найкращий оригінальний саундтрек» та «Найкраща робота художника-постановника».

«Дюна: Частина перша» (2021) і «Дюна: Частина друга» (2024)

Науково-фантастична сага Френка Герберта, що десятиліттями вважалася «нефільмованою», нарешті отримала гідне і, без перебільшення, монументальне втілення на екрані завдяки режисеру Дені Вільньову.

У головних ролях обох частин «Дюни» зібрано справжнє сузір’я талантів: Тімоті Шаламе, Ребекка Ферґюсон, Оскар Айзек, Зендея, Остін Батлер, Флоренс П’ю, Шарлотта Ремплінґ, Джош Бролін, Дейв Батіста, Джейсон Момоа, Хав’єр Бардем, Стеллан Скашгорд і багато інших.

«Частина перша» розповідає про переїзд благородного Дому Атрідів на пустельну планету Арракіс, єдине джерело найціннішої речовини у Всесвіті — необхідних для навігації космічних польотів прянощів (меланжу), що є продуктом життєдіяльності величезних хробаків. Місія Атрідів швидко обертається смертельною пасткою, влаштованою їхніми ворогами — Домом Харконненів та Імператором. Пол Атрід і його мати змушені тікати в пустелю, де вони шукають притулку серед народу фрименів, здатних виживати у нелюдських умовах. Фільм майстерно занурює глядача в атмосферу величі, таємниць і смертельної небезпеки, здобувши шість премій «Оскар» у технічних категоріях (зокрема, «Найкраща операторська робота» та «Найкращий звук»).

«Частина друга», відзначена ще двома технічними «Осккарами» є епічним продовженням, де Пол Атрід остаточно приймає свою долю як месії з пророцтва, що має змінити долю Аракісу і всього людства.

Обидва фільми вражають своїм масштабом, візуальним рядом, що захоплює дух, та саундтреком від Ганса Циммера. «Дюна» Дені Вільньова — це більше, ніж вдала екранізація; це — справжній новий орієнтир якості для жанру наукової фантастики, чия заключна, третя частина має вийти наприкінці 2026 року.