Коли Моніка одягла на голову індичку: розкриваємо секрети культового епізоду серіалу "Друзі"

27 листопада в Америці святкували День подяки — свято, яке в Україні не відзначають, але ми неодноразово бачили його в кіно та улюблених серіалах. Однією з найзнаменитіших сцен, що зображували це свято, була серія культового комедійного серіалу «Друзі» з п’ятого сезону.

Називалася серія «Епізод з усіма Днями подяки», а легендарна вона через момент із Монікою, яка одягає індичку на голову.

Героїня зробила такий божевільний вчинок, щоб попросити вибачення в Чендлера та підняти йому настрій. А щоб бути ще смішнішою, вона доповнила образ фескою та великими окулярами, а також станцювала. Сцена стала також знаковою, бо саме в цей момент Чендлер вперше каже Моніці, що кохає її.

Але насправді індичка на голові Моніки була не справжньою. Про це розповів продюсер шоу Девід Крейн.

«Це абсолютно не справжня індичка. Я думаю, що існує безліч проблем зі здоров’ям, пов’язаних із тим, щоб покласти індичку комусь на голову», — заявив Крейн в інтерв’ю Entertainment Weekly 2016 року.

«Це ж м’ясо, його потрібно зберігати в холодильнику між дублями, і воно буде перебувати під гарячим світлом — ви збираєтеся надіти його на голову Кортні Кокс? Я так не думаю», — додав також режисер серіалу Кевін С. Брайт.

Хоча також сценарист Грег Малінс зазначив в інтерв’ю виданню, що він хотів використати справжню індичку, просто тому що «хотів, щоб Метту довелося засунути голову в індичку» (мається на увазі, що таку саму індичку надів на голову і Джоуї у виконанні Метта Леблану раніше в цьому ж епізоді), відділ реквізиту не зміг знайти спосіб втілити це в життя.

«Найбільша індичка, яку коли-небудь продавали, не вміщує людську голову. Пам’ятаю, як до нас прийшли і сказали: „Нам потрібно її зробити“. Тому ми зробили її з пінопласту», — сказав Марлінс.

«Тому ми замовили дуже дорогу індичку…» — додав Брайт. «Там були вентиляційні отвори і сітка, щоб Кортні та Метт могли дивитися назовні».

2020 року акторка Кортні Кокс, яка зіграла Моніку, вирішила відтворити цю сцену, але цього разу зі справжньою індичкою. І, як виявилося, відділ реквізиту мав рацію — надіти індичку на голову неможливо.