Кольє принцеси Кейт і чокер принцеси Діани: які прикраси із символами кохання носять королівські особи

Принцеса Кейт, принцеса Діана та королева Камілла / © Getty Images

Принцеса Уельська Кетрін

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

Нещодавно Кетрін з’являлася на публіці в новому золотому кольє з кулоном у вигляді серця від британського бренду Daniella Draper, виготовлене вручну з переробленого 9-каратного золота та інкрустоване п’ятьма діамантами. Кулон у формі серця прикрашений ручним гравіюванням у вигляді п’яти витончених зірок, що оточують слово «Кохання», що символізує вічну прихильність під зоряним небом. Кулон підвішений на класичному ланцюжку.

Королева Камілла

У скриньці королеви Камілли теж є прикраси із серцем. Це кольє з аметистовим серцем колись належало королеві-матері Єлизаветі. Камілла разом із тоді ще принцом Чарльзом одягала цю прикрасу у жовтні 2012 року на прем’єру фільму про Джеймса Бонда «007: Координати „Скайфол“ у Королівському Альберт-голі в Лондоні.

Чарльз і Камілла / © Getty Images

Кольє з аметистів, діамантів та перлів з великим аметистовим серцем було подарунком королеви Олександри, дружини короля Едуарда VII (з яким прабабуся Камілли крутила роман) покійній королеві-матері на ознаменування її заручин із майбутнім королем Георгом VI. Нині право носити його має дружина Чарльза.

Королева Камілла / © Associated Press

Також у колекції Камілли є брошка у формі серця з аквамаринами та діамантами. Її Величність носила її на службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві 2024 року. Ця брошка колись належала бабусі Єлизавети II — королеві Марії Текській, а до цього її свекрусі королеві Олександрі Данській. До брошки також прикріплений кулон у формі серця.

Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

Лаконічне діамантове кольє принцесі подарував її чоловік — принц Уельський Чарльз у червні 1982 року на честь народження їхнього первістка — принца Вільяма. Серце на кольє було виконане із жовтих діамантів і мало цікавий вигляд.

Принцеса Діана носила цю прикрасу на благодійному концерті в Уельсі в жовтні 1982 року, з’являлася в ній на зніманнях офіційних портретів принца Вільяма і була на хрещенні сина того ж 1982 року.

Принцеса Уельська Кетрін

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images

У невістки Діани — нинішньої принцеси Уельської Кейт є ще одна прикраса із серцем. Це золоте кольє від Laura Lombardi з підвіскою у формі серця вартістю 235 фунтів стерлінгів (295 доларів). У ньому Кетрін з’явилася у студії Radio 1 у рамках Всесвітнього дня психічного здоров’я у жовтні 2022 року. Кольє має дуже стильний вигляд та добре поєднується з її образами у діловому стилі.

Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

У королеви Нідерландів Максими є дуже гарна прикраса у формі серця. Це довге намисто із золота, бірюзи та діамантів. Її Величність з’являлася на прийомі, організованому губернатором штату Нью-Йорк Кеті Хочул та її чоловіком Вільямом Дж. Хочулом-молодшим у Нью-Йорку в червні 2024 року. Намисто чудово гармоніювало з білим штанним костюмом, який був того дня на Максимі.

Герцогиня Глостерська Біргітта

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Британська герцогиня Біргітта має у своїй колекції аксесуарів клатч із серцем, який ще й прикрашений зображенням британського прапора. Аксесуар Біргітта підібрала до білого пальта та сукні, перлинної нитки на шиї та перлинних сережок і з’явилася в такому образі на службі подяки у Вестмінстерському абатстві 8 травня 2025 року на честь 80-ї річниці Дня Перемоги.