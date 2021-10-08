Кольє-зашморг, зла Джіджі Хадід і кішка: 10 скандалів під час модних шоу

Рідко буває так, що покази мод залишаються без скандалів. Тому ми вирішили згадати кілька випадків, які відбувалися на подіумах і біля них.

1. Скандал з Емі Лефевр

2020 року темношкіра модель Емі Лефевр перед самим показом категорично відмовилася виходити на подіум під час показу бренду Junkai Huang, що відбувався в межах Тижня моди в Нью-Йорку.

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Дівчина звинуватила організаторів у расизмі через "мавпячі вуха і губи", які повинні були одягти усі моделі, що брали участь у шоу. Емі ж сприйняла такі доповнення до образу расистськими. У результаті Лефевр вийшла на подіум, але без аксесуарів і залишила захід одразу після свого дефіле.

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2. Показ Givenchy з Крісті Пономар

Показ французького бренду Givenchy весна-літо 2022, який став дебютним "живим" шоу для креативного директора Метью Вільямса, розкритикували за аксесуар на шиї моделі у вигляді зашморгу. Ба більше, модель, яка демонструвала цей чокер — українська манекенниця Крісті Пономар.

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Після розголосу фото Пономар з'явилося у всіх пабліках, а бренд звинуватили в естетизації суїциду.

Крісті прокоментувала ситуацію в своєму акаунті в TikTok.

"Я дивуюся, як люди можуть придумати проблему там, де її немає. Я три дні до цього бачила цю прикрасу і в мене жодного разу не виникла асоціація з петлею", — сказала дівчина.

3. Зла Джіджі Хадід

Під час показу дебютної колекції Віржіні Віар для Chanel моделі дефілювали на подіумі у вигляді дахів старого Парижа. Показ мав стати дуже атмосферним, але зіпсувати дебют дизайнерки вирішила пранкерка Марі Бенолье відома під псевдонімом Марі Санфільтр. Дівчина вийшла на подіум в картатому вбранні і капелюсі та почала заважати моделям, ходячи перед гостями шоу.

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Модель Джіджі Хадід розлютило така поведінка і вона не стала чекати охорони, а вирішила сама вивести Марі з подіуму.

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4. Показ Rick Owens і протест, який ніхто не зрозумів

На показі американського модельєра Ріка Оуенса 2016 року в фіналі шоу на подіум вийшов хлопець-модель на ім'я Джера Дірк. Активіст пройшов перед публікою, тримаючи в руках білу тканину з написом Please Kill Angela Merkel. Not ("Будь ласка, убийте Ангелу Меркель."Ні").

Сенс послання моделі так ніхто і не зрозумів, але вважається, що йшлося про боргову кризу Греції, велику роль в якому зіграла Німеччина.

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5. Gucci і психічне здоров'я

На показі Gucci модель Аеша Тан Джонс, яка брала участь в показі, вирішила висловити свою думку про нову колекцію бренду, в якій кілька образів були натхненні гамівними сорочками. Модель під час свого дефіле виставила вперед руки, на яких було написано: "Психічне здоров'я — це не мода".

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7. Fendi і хутро

Якось Карл Лагерфельд заявив, що не бачить сенсу відмовляти від виробів з хутра, поки люди щодня носять шкіру і їдять м'ясо. Така заява обурила активістів і вони під час показу Fendi, спробували зірвати шоу.

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На вулиці перед показом бренду один з активістів переодягнувся у величезного Лагерфельда у вигляді смерті з косою з написом: Fendi: Fur is Death" ("Fendi: Хутро — це смерть").

7. Christian Dior і мініспідниці

1964 року на модні подіуми почали виходить моделі в мініспідницях. Цей елемент одягу став символом емансипації жінок і поштовхом до сексуальної революції. Але були бренди, які відмовлялися приймати мініспідниці і включати їх у свої колекції і одним з таких був бренд Dior. На подіумах цього Модного дому моделі дефілювали в класичних вбраннях і спідницях міді.

У Британії навіть з'явився рух "Британського співтовариства щодо захисту мініспідниць" і 1966 року його представниці вийшли на вулиці з табличками: "Не зраджуйте мініспідниці", "Підтримуйте мініспідниці", "Мініспідниці назавжди".

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8. Тиждень моди в Лондоні

Рідко який показ мод минає без акцій активістської організації PETA (Люди за етичне поводження з тваринами) і під час Тижня моди в Лондоні вони влаштували приголомшливу акцію проти шкіряних виробів. Учасники руху облили себе чорною рідиною, що символізує токсичні побічні продукти від виробництва шкіри.

На табличках активістів було написано: "Шкіра — це брудний бізнес", "Викиньте шкіру".

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9. Louis Vuitton і активісти

Під час показу нової колекції Louis Vuitton весна-літо 2022 рік у Парижі показ був зірваний кліматичними активістами. Протестувальники вийшли на подіум з плакатами "Надмірне споживання = вимирання".

Як стало відомо активісти — учасники руху Amis de la Terre France — організації, яка виступає за захист довкілля.

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10. Кішка-модель

2018 року на подіум модного показу в Стамбулі вийшла кішка. Звідки взялося тварина незрозуміло, але вона безстрашно з'явилася на публіці і стала вилизуватися просто посеред подіуму. Моделям доводилося обходити тварину, а коли їй це не подобалося, вона нападала просто на них.

Більш того, в пресі після цього випадку ніхто не говорив про нову колекцію дизайнера Гёксена Хакки Алі, а всі розмови були лише про кішку.

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