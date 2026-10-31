Майкл Шин / © Associated Press

Реклама

Останніми тижнями Майкл Шин опинився у центрі уваги завдяки другому сезону шоу «Зрадники». Втім, для глядачів Майкл вже давно не просто учасник телевізійного реаліті. Валлійський актор має за плечима дивовижну кар’єру, адже він зіграв журналіста Девіда Фроста у фільмі «Фрост проти Ніксона», колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Тоні Блера у стрічці «Королева», а також ангела Азірафаеля у фентезійному серіалі «Добрі передвісники», про це розповідає видання Hello!

Та якщо професійне життя Шина добре знайоме публіці, то його особиста історія не менш цікава. Тут є і роман із голлівудською акторкою, і стосунки з різницею у віці, і троє доньок, кожна з яких займає особливе місце e житті зірки.

Реклама

Кохана, молодша від актора на 25 років

Майкл Шин та Анна Лундберг / © Associated Press

Нині Майкл Шин перебуває у стосунках зі шведською акторкою Анною Лундберг. Анна працює як у театрі, так і на телебаченні. Однією з її найвідоміших робіт став комедійний серіал «Постановка», де вона з’явилася разом із Майклом. У проєкті актори фактично грають самих себе, а їхніми екранними партнерами стали Девід Теннант та його дружина Джорджія Теннант.

Реклама

Сьогодні пара живе разом у Порт-Толботі. Попри увагу преси, закохані не надто прагнуть перетворювати особисте життя на публічне шоу, хоча Анна час від часу ділиться сімейними фотографіями у соцмережах.

Одна з тем, яка регулярно привертає увагу до пари, — значна різниця у віці. Майклу 57 років, Анні — 32. Проте сам актор неодноразово наголошував, що їхні стосунки не були запланованими, а почуття виникли несподівано для обох.

В одному з інтерв’ю Шин зізнавався, що спочатку вони обоє були здивовані тим, як розвивається їхній роман. Актор розумів, що різниця у віці може стати приводом для обговорень і створити певні труднощі.

За словами Шина, пара усвідомлювала можливу реакцію суспільства, однак не дозволила чужим думкам визначати їхнє майбутнє. Сьогодні актор говорить про стосунки з Анною з особливою теплотою та не приховує, що щасливий поруч із нею.

Реклама

Як усе починалося

Майкл Шин та Анна Лундберг / © Associated Press

Роман Майкла та Анни розпочався у 2019 році. Однією з перших публічних появ пари стала спільна фотографія, яку Лундберг опублікувала у травні того року. У дописі акторка не приховувала захоплення своїм обранцем і назвала його справжнім «ангельським обличчям». Тоді ж стало зрозуміло, що між ними не просто дружба.

Уже за кілька місяців після того, як пара почала з’являтися разом на публіці, навколо їхнього роману виникли чутки щодо попередніх стосунків Шина. Актор вирішив особисто прокоментувати ситуацію у соцмережах і наголосив, що на момент знайомства з Анною був вільним. Невдовзі закохані оголосили, що чекають на дитину. Так їхня історія перейшла в новий етап.

Лілі, Ліра та Маблі

Лілі Мо Шин і Майкл шин / © Associated Press

Сьогодні Майкл Шин — батько трьох доньок. Старша, Лілі Мо Шин, народилася у 1999 році від його стосунків із британською акторкою Кейт Бекінсейл. Дві молодші доньки — Ліра та Маблі — з’явилися у стосунках із Анною.

Ліра народилася 2019 року і про поповнення у родині актор повідомив особисто, коли поділився радісною новиною та подякував медичному персоналу лікарень. У травні 2022 року пара вдруге стала батьками. На світ з’явилася молодша донька Маблі. Шин повідомив про її народження у своєму фірмовому жартівливому стилі та опублікував милий знімок крихітної ручки доньки, яка тримає його за мізинець. Анна час від часу показує сімейні моменти в Instagram.

Реклама

Історія попереднього кохання

Кейт Бекінсейл і Майкл Шин / © Associated Press

До роману з Анною у житті Майкла була ще одна відома жінка — акторка Кейт Бекінсейл. Їхні стосунки тривали з 1995 до 2003 року. Розрив із Бекінсейл став для актора непростим періодом. Він зізнавався, що дуже складно було переживати особисті зміни під постійною увагою медіа. Шин не був готовий до такого інтенсивного інтересу журналістів до свого приватного життя.

Проте колишнім партнерам вдалося зберегти хороші стосунки. Актор підкреслював, що їм пощастило знайти спільну мову, адже для нього було принципово важливо, щоб Лілі не почувалася розділеною між батьками.

Сама Лілі пішла стопами знаменитих батьків. Вона розвивається в акторській професії та вже отримала свої перші важливі ролі.

Майкл Шин довів, що може переконливо втілювати на екрані найрізноманітніших персонажів, але його особисте життя має власний захопливий сюжет.

Новини партнерів

Новини партнерів