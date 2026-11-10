Кеті Перрі та Рассел Бренд / © Associated Press

Реклама

Історія Рассела Бренда та Кеті Перрі колись здавалася справжнім голлівудським романом. Вони познайомилися у 2009 році, а вже у 2010-му одружилися. Яскрава попзірка та епатажний британський комік — їхній союз привертав увагу преси та шанувальників, але виявився недовгим, про це розповіло видання People.

Наприкінці 2011 року, коли Перрі готувалася до чергового концерту, вона отримала від чоловіка повідомлення, що він подає на розлучення. Жодної тривалої розмови чи особистого пояснення, лише текст, який буквально за лічені хвилини змінив її життя.

Реклама

Цей болісний момент потрапив до документального фільму «Katy Perry: Part of Me», який вийшов у 2012 році. На кадрах співачка, не стримує сліз, сидить за лаштунками, а члени команди намагаються її заспокоїти. Попри особисту драму, невдовзі Кеті все ж виходить на сцену та виступає перед тисячами глядачів. Розлучення офіційно завершили у 2012 році. І після того повідомлення Кеті більше не спілкувалася з колишнім чоловіком.

Реклама

Що Кеті розповідала про шлюб

Кеті Перрі та Рассел Бренд / © Associated Press

У 2013 році, в інтерв’ю американському Vogue, Кеті Перрі вперше відверто заговорила про причини розставання та її слова змусили подивитися на стосунки з Брендом зовсім інакше. Співачка розповіла, що чоловікові не подобалося, коли вона брала на себе роль лідерки під час гастролей. За її словами, така поведінка з його боку була дуже контрольною та завдавала їй болю.

Досить промовистою стала інша частина її зізнання, бо спочатку Кеті звинувачувала себе у тому, що їхній шлюб не склався. Однак згодом, вона сказала, що дізналася «справжню правду». Що ж саме відкрилося співачці, вона розповідати не стала. Перрі лише зазначила, що збереже цю інформацію у своєму сейфі до «чорного дня».

Вона також згадувала неприємний епізод, коли несподівано прийшла на один із комедійних виступів Бренда та почула, як той жартує про неї, бо не знав, що вона перебуває у залі.

Відео з червоної доріжки знову обговорюють у мережі

Після судового вироку увагу користувачів соцмереж привернув ще один архівний епізод — відео з вечірки Vanity Fair після церемонії «Оскар» у 2010 році. На записі пара спілкується з журналісткою. Коли та запитує про враження від трансляції церемонії, Бренд починає відповідати, але Перрі сміється та зауважує, що він узагалі її не дивився. Комік продовжує говорити, хоча його відповідь звучить доволі безглуздо.

Реклама

«Я ловлю його на брехні» — жартує Кеті, Бренд одразу реагує: «Не лайся». У цей момент він демонструє невеликий значок із написом «Obey» — «Підкоряйся».

Згодом журналістка запитує Перрі, як їй вдається «уживатися» з таким чоловіком. Співачка на мить вагається та кілька разів озирається на Бренда, перш ніж відповісти, що він насправді дуже смішний та часто просто залишає її без слів.

Сьогодні цей фрагмент знову активно поширюють у соцмережах. Глядачі звертають увагу на міміку та мову тіла пари, намагаються розгледіти у них ознаки напруження, яке могло існувати задовго до розлучення. Водночас короткий відеозапис, звичайно, не може бути доказом того, що відбувалося за зачиненими дверима.

Вирок, який повернув минуле у заголовки новин

Кеті Перрі та Рассел Бренд / © Associated Press

Причиною нового інтересу до колишнього подружжя став судовий процес у Великій Британії. 5 листопада 2026 року Рассела Бренда визнали винним за одним пунктом обвинувачення у зґвалтуванні та трьома пунктами обвинувачення у сексуальному насильстві. Звинувачення стосувалися епізодів, які, за матеріалами справи, відбувалися у період із 1999-го до 2009 року. Обвинувачення висунули кілька жінок, а сам Бренд провину не визнавав.

Реклама

9 листопада суд призначив йому покарання — 10 років і 6 місяців позбавлення волі. Детектив-суперінтендант заявив, що Бренд використовував свій вплив, статус і популярність, щоб експлуатувати жінок і вчиняти сексуальні злочини. За його словами, зі зростанням популярності коміка посилювалося і його відчуття вседозволеності.

Бренд має відбути дві третини призначеного терміну, перш ніж отримає право претендувати на умовно-дострокове звільнення.

Як Перрі реагувала на новини про колишнього

Кеті Перрі та Рассел Бренд / © Associated Press

Сама Кеті останніми роками нечасто згадує колишнього чоловіка. Однак у липні 2026 року на концерті співачка дозволила собі доволі гострий жарт. Коли один із шанувальників попросив її показати реакцію на зустріч із колишнім, Перрі відповіла: «Сподіваюся, мого колишнього тут немає. Йому взагалі-то варто бути у в’язниці!».

Тоді ця репліка прозвучала як черговий іронічний випад артистки. Тепер, після обвинувального вироку, її слова знову згадують у медіа.

Нині Перрі перебуває у стосунках із колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Тим часом Рассел Бренд одружився вдруге із Лорою у 2017 році. Подружжя виховує трьох маленьких дітей.

Кеті Перрі та Рассел Бренд / © Associated Press

Шлюб Кеті Перрі та Рассела Бренда завершився понад 10 років тому, проте його історія знову опинилася у центрі уваги. Раптове повідомлення про розлучення, сльози за лаштунками, розповіді про поведінку що контролює та загадкове зізнання про «справжню правду» — сьогодні всі ці деталі набувають нового суспільного резонансу.

Новини партнерів

Новини партнерів