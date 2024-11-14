Король Чарльз III: десять цікавих фактів про любовні справи монарха

14 листопада король Чарльз III, який перебуває на британському престолі вже два роки, святкує 76-річчя. Цього дня монарх планує провести на роботі. А поки король працюватиме, просуваючи свій черговий екологічний проєкт, ми пропонуємо вам пригадати найцікавіші факти з його особистого життя, тим паче, що згадати є про що, адже Чарльз двічі був одружений.

1. Всім відомо, що тодішній принц Уельський тривалий час залишався неодруженим і не міг знайти гідну пасію для себе, адже його майбутня дружина мала б стати майбутньою королевою-консортом Великої Британії.

2. Коли йому виповнилося 29 років, його мати королева Єлизавета II поставила питання руба, заявивши, що Чарльзу треба негайно знайти дівчину, з якою він одружиться, адже спадкоємцеві було вже майже 30, а відповідних кандидатур все ще не було.

Принц Чарльз і Діана Спенсер у день репетиції свого весілля, 27 липня 1981 року / Фото: Associated Press

3. Чарльзові радили звернути увагу на милу дівчину, для якої принц був би першим чоловіком. І 1977 року Чарльз зустрів леді Діану Спенсер, якій на той момент було 16 років. У своїх мемуарах "Діана. Справжня історія з її вуст" принцеса Уельська розповідала, що перш ніж Чарльз освідчився, вони бачилися лише 13 разів.

Принц Чарльз і принцеса Діана у день свого весілля, 29 липня 1981 року / Фото: Associated Press

4. Насправді до зустрічі з Діаною Чарльз уже був закоханий у Каміллу Шанд. Ровесниця принца була веселою, розуміла його з півслова, але в королівстві її не вважали підходящою парою для спадкоємного принца.

Камілла Паркер-Боулз і принц Чарльз / Фото: Getty Images

5. Коли Чарльз вперше зустрів Каміллу Шанд влітку 1971 року, вона представилася йому словами: "Моя прабабуся була коханкою твого прадіда – ну і що скажеш?". Історію прабабусі Камілли – Алісси Кеппел – ми вже розповідали раніше.

6. Чарльз і Камілла почали зустрічатися, хоча й розуміли, що їхні стосунки приречені. Дізнавшись про це, королева Єлизавета II втрутилася і відправила сина на службу до Королівського флоту. Через деякий час Камілла надіслала Чарльзу листа, що виходить заміж за Ендрю Паркер-Боулза, чим розбила принцові серце. Шлюб Камілли тривав понад 20 років, вона стала мамою двох дітей, але 1996 року вони з Ендрю розлучилися.

Камілла Шанд та Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

7. До стосунків з Каміллою та Діаною принц Чарльз мав коротку інтрижку зі старшою сестрою леді Діани – леді Сарою Спенсер, яка була на шість років старша за леді Ді. 1977 року Сара й Чарльз приїздили на полювання до родового маєтку Елторп, де спадкоємець і побачив свою майбутню дружину вперше.

Принц Чарльз і леді Сара Спенсер / Фото: Getty Images

8. Саме принцеса Діана народила Чарльзу спадкоємця і "запасного". Їхній старший син Вільям з'явився на світ у червні 1982 року. В палаці розповідали, що принц Уельський тоді плакав від щастя. А 1984 року на світ з'явився його другий син – Гаррі. У своїх мемуарах Діана говорила, що в той період (до народження Гаррі) вони з чоловіком були ближчими одне до одного, ніж будь-коли. Але Чарльз не зрадів народженню ще одного сина, бо хотів доньку, а принцеса Діана не розповіла йому заздалегідь, що це буде хлопчик, хоча знала це.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день виписки з принцом Гаррі, 1984 рік / Фото: Associated Press

"Я знала, що у нас буде ще один хлопчик, бо бачила результати сканування. Чарльз завжди мріяв про дівчинку. Він хотів двох дітей і хотів дівчинку. Я знала, що Гаррі – хлопчик і не сказала йому. Гаррі з'явився на світ, у Гаррі було руде волосся, Гаррі був хлопчиком. Першим коментарем Чарльза було: "О Боже, це хлопчик. І в нього ще й руде волосся". Щось всередині мене померло", – згадувала той період свого життя Діана в книжці "Діана. Справжня історія з її вуст".

Принц Чарльз і принцеса Діана з дітьми / Фото: Associated Press

9. 1986 року принц Чарльз відновив стосунки з Каміллою Паркер-Боулз. За інформацією The Guardian, принцеса Діана одного разу зіткнулася з Каміллою і та їй сказала: "Всі чоловіки у світі закохуються в тебе, в тебе двоє прекрасних дітей, чого ще ти хочеш?" А Діана їй відповіла: "Я хочу свого чоловіка".

Принц Чарльз і принцеса Діана з сином Вільямом / Фото: Associated Press

1994 року Чарльз публічно зізнався, що перебуває у стосунках з Каміллою (на той момент з Діаною вони ще не розлучилися, але вже не жили разом, розлучення офіційно оформили 1996 року).

Камілла Паркер-Боулз / Фото: Associated Press

10. В інтерв'ю Dimbleby 1994 року принц Чарльз сказав, що був вірним дружині "доти, доки його шлюб не розвалився остаточно".

Через багато років стосунків з Каміллою 2005 року королева Єлизавета II дала дозвіл на другий шлюб сина і 9 квітня того ж року Чарльз одружився з жінкою, яку завжди кохав.

Принц Чарльз і Камілла в день їхнього весілля, 9 квітня 2005 року / Фото: Associated Press

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