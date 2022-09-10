Королівські титули: чому Камілла тепер королева, а Вільям та Кейт – принц та принцеса Уельські

Король Чарльз III змінив свою матір королеву Єлизавету II на британському престолі. Сьогодні Його Величність виголосив свою першу промову до нації з Букінгемського палацу. Розповів про данину поваги його покійній матері, а також нові титули для дружини та його дітей та онуків.

Від моменту сходження короля Чарльза III на трон змінилася не тільки черга наступників. Сьогодні ми хочемо розповісти вам, як змінилися титули інших членів британської королівської родини.

Кейт і Вільям – принц та принцеса Уельські

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

За життя Єлизавети II принц Чарльз носив титул принца Уельського, який отримав від матері, коли йому виповнився 21 рік. Тепер цей титул Чарльз офіційно передає своєму старшому синові – принцу Вільяму. Таким чином Кейт та Вільям офіційно стають принцом та принцесою Уельськими. У своїй промові Чарльз сказав, що з гордістю носив титул принца Уельського більшу частину свого життя, і впевнений, що його син продовжить це робити.

Варто зазначити, що Вільям та Кетрін зберігають за собою титули герцога та герцогині Кембриджських та Корнуольських, а титули їхніх дітей тепер звучать так – принц Джордж Уельський, принцеса Шарлотта Уельська та принц Луї Уельський.

Камілла – королева-консорт або просто королева Камілла

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Дружина короля Чарльза III більше не має титулу герцогині Корнуольської, тепер її титул звучить так — королева-консорт або королева Камілла. Цей титул Каміллі надала ще за життя королева Єлизавета II, сталося це в лютому 2022 року, з позначкою, що користуватися титулом Камілла зможе тоді, коли її чоловік стане королем. Тобто з 8 вересня 2022 року.

Сьогодні король Чарльз III і королева Камілла прибули до Букінгемського палацу, біля якого їх зустрічали піддані, які приносили квіти до палацу на згадку про Єлизавету II.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Гаррі та Меган залишаються при своїх титулах герцога та герцогині Сассекських. У своїй промові король Чарльз III згадав і про них, сказавши:

"Я висловлюю свою любов принцу Гаррі і Меган, які продовжують будувати своє життя за океаном".

Двоє дітей пари – син Арчі та дочка Лілі – не стають автоматично принцом та принцесою, таке може статися лише у випадку, якщо король Чарльз видасть спеціальний указ про це.

Принц Ендрю та принцеса Анна

Брат та сестра Чарльза – продовжують носити свої титули. В Ендрю це титул герцога Йоркського, а в Анни – королівська принцеса, цей титул вона має від 1987 року (вже понад 35 років). Більше про титул читайте у нашому матеріалі, чому дочка Єлизавети II носить саме цей титул.

Граф та графиня Вессекські – Едвард та Софі

Графиня Вессекська Софі та граф Едвард / Фото: Associated Press

Ще один брат Чарльза – принц Едвард, граф Весекський та його дружина графиня Софі також залишаються поки що зі своїми титулами. Після смерті принца Філіпа (за його останнім бажанням) його титул герцога Единбурзького повинен був перейти до молодшого сина Едварда. Коли принц Філіп помер у квітні 2021 року, титул герцога Единбурзького автоматично перейшов до корони і зараз, коли Чарльз став королем, він може видати спеціальний указ і віддати титул герцога Единбурзького брату Едварду, як того хотів батько.

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