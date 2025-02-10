Король Чарльз та королева Камілла: 15 цікавих фактів про стосунки пари

Роман короля Чарльза та королеви Камілли розпочався задовго до того, як принц познайомився зі своєю першою дружиною Діаною Спенсер, продовжився під час їхнього шлюбу та знайшов свій щасливий фінал 2005 року.

Про стосунки Чарльза і Камілли, а точніше про різні періоди цих стосунків і довгоочікувані заручини пари розповімо сьогодні детальніше.

Чарльз та Камілла, 70-і роки / Фото: Getty Images

1.Принц Уельський Чарльз зустрів Каміллу 1970 року. Їх познайомила спільна подруга Люсія Санта Круз. У книжці "Герцогиня: Нерозказана історія" авторка Пенні Джунор написала, що Чарльз був одразу ж захоплений нею. "Йому подобалося, що вона усміхалася не тільки ротом, а й очима, і сміялася над тими ж дурницями, що й він", — писала вона. "Йому також подобалося, що вона була такою природною, легкою і доброзичливою, яка аж ніяк не підлещується перед ним і не підлабузнюється. Коротше кажучи, він був дуже зачарований нею і після тієї першої зустрічі почав їй телефонувати", — йдеться в книжці.

Принц Чарльз та Камілла, 1979 рік / Фото: Getty Images

2. Стосунки, які не встигли початися, дуже швидко і закінчилися. Коли про захоплення сина дізналася його мати королева Єлизавета II, вона швидко вирішила ситуацію, відправивши сина на службу до Королівського флоту. На думку королеви, Камілла не відповідала королівським вимогам для шлюбу зі спадкоємцем престолу — не була дівчиною і не мала аристократичного походження. У результаті 1971 року Чарльз і Камілла розійшлися.

3. Поки Чарльз служив у Королівському морському флоті, Камілла вийшла заміж за Ендрю Паркер-Боулза. А своєму колишньому повідомила про це у листі. Одружилися Камілла та Ендрю 1973 року. Але з Чарльзом Камілла залишилася у гарних стосунках, а коли народила сина Тома, то принц Уельський став його хрещеним.

4. 1981 року Камілла Паркер-Боулз була присутня на весіллі принца Чарльза та леді Діани Спенсер.

Весілля Чарльза та Діани / Фото: Associated Press

5. Якщо вірити книжці Ендрю Мортона "Діана. Справжня історія з її вуст", стосунки Чарльза та Камілли відновилися 1986 року, хоча вони обоє були у шлюбах.

6. У січні 1995 року Камілла та її чоловік Ендрю оголосили про свої плани розлучитися. У їхній заяві йшлося про те, що вони живуть окремо вже кілька років і вирішили остаточно оформити розлучення, пославшись на те, що між ними не залишилося спільних інтересів.

7. У серпні 1996 року було офіційно оформлено розлучення принца Чарльза з принцесою Діаною, які також розійшлися чотирма роками раніше. Через рік принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі. Її раптова та трагічна загибель внесла корективи та в плани Чарльза публічно підтвердити свої стосунки з Каміллою.

8. Наступні два роки Чарльз та Камілла робили все можливе, щоб їх не фотографували папараці. Вперше вони офіційно вийшли у світ як пара 28 січня 1999 року на заході в Лондоні.

Чарльз і Камілла та їхня перша поява на публіці офіційно, Лондон, 1999 рік / Фото: Getty Images

9. 2003 року принц Чарльз і Камілла перевели свої стосунки на новий рівень, коли вони разом переїхали до Кларенс-гауса – резиденції, в якій вони й досі проживають. Незабаром після цього палац відкрив офіс для Камілли у Кларенс-гаусі.

10. Вони оголосили про свої заручини 10 лютого 2005 року. Камілла підтвердила журналістам The Telegraph, що принц Уельський став на одне коліно, щоб освідчитися їй, як це заведено в традиції.

"Місіс Паркер Боулз і я в захваті", — сказав він. "Це буде особливий день для нас і наших сімей", — прокоментував подію тоді Чарльз.

11. Королева Єлизавета II та принц Філіп також публічно підтримали сина. "Герцог Единбурзький і я дуже раді, що принц Уельський та місіс Паркер Боулз одружаться", — сказала монархиня у своїй заяві. Хоча тридцять років тому Єлизавета зовсім не підтримувала цієї ідеї.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз із королевою Єлизаветою II та принцом Філіпом / Фото: Getty Images

12. Принц Вільям і його молодший брат принц Гаррі (які, як ми дізналися потім, просили батька не одружуватися з Каміллою), опублікували спільну заяву, в якій йшлося: "Ми обидва дуже раді за нашого батька та Каміллу і бажаємо їм удачі в майбутньому".

13. Чарльз подарував своїй коханій заручальну каблучку з діамантом смарагдового огранювання вагою п'ять каратів із багетами з боків. Вона належала його бабусі — Єлизаветі Боуз-Лайон (матері королеви Єлизавети II). Королева-мати отримала каблучку в подарунок, коли народила дочку Єлизавету, тобто фактично каблучка була подарунком на народження дитини від чоловіка – короля Георга VI. Чарльз, який був близький зі своєю бабусею, обрав каблучку з сентиментальних причин і використав її, щоб освідчитися Каміллі 2005 року.

Камілла в день заручин із Чарльзом, 10 лютого 2005 рік / Фото: Getty Images

14. Їхнє весілля відбулося 9 квітня 2005 року. Це була громадянська церемонія у Віндзорській ратуші та служба благословення подружжя у каплиці Святого Георгія.

Принц Чарльз і Камілла в день їхнього весілля, 9 квітня 2005 року / Фото: Associated Press

15. Коли Чарльз у 74 роки став королем Великої Британії, він заявив: "Я розраховую на допомогу моєї дорогої дружини Камілли. На знак визнання її вірної державної служби від моменту нашого шлюбу вона стає моєю королевою-консортом", — сказав король у своєму першому зверненні до нації як монарх. Кажуть, Камілла не дуже хотіла носити титул королеви, але погодилася на нього через відданість та кохання до чоловіка.

Королева Камілла та король Чарльз на прийомі дипломатичного корпусу в Букінгемському палаці, 2024 рік / Фото: Getty Images

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