Король Чарльз та королева Єлизавета II: зворушливі сімейні фотографії

Вчора ввечері тіло королеви Єлизавети II було доставлено до Букінгемського палацу, де монархиню зустрічали король Чарльз, королева Камілла, а також онуки – принци Вільям та Гаррі з дружинами.

У Чарльза з матір'ю були різні стосунки. Саме Єлизавета II колись наполягла на тому, щоб він одружився з юною леді Діаною Спенсер і заборонила одружитися з Каміллою Шанд, яку принц Уельський вже тоді беззастережно кохав.

Минуло багато років перш, ніж королева зрозуміла, що це і була головна помилка, якої вона припустилася щодо свого старшого сина. 1997 року загинула принцеса Діана, а 2005-го Чарльз таки одружився з Каміллою з благословіння матері. У лютому 2022 року Єлизавета II особисто побажала, щоб після її смерті дружина Чарльза – Камілла – отримала титул королеви-консорта.

У своїх численних промовах у ці дні король Чарльз III багато говорив про матір, її обов'язок, службу та любов до країни та своєї сім'ї. Ми вирішили згадати деякі з найтепліших фотографій. Ця зворушлива фотодобірка, сподіваємося, сподобається і вам.

Чарльз та Єлизавета спостерігають за спеціальним парадом з балкону Букінгемського палацу після параду на честь дня народження королеви Trooping the Colour під час святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II у Лондоні, 2 червня 2022 року.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II та принц Чарльз у маєтку Балморал, 1 жовтня 2021 року.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II та принц Чарльз на відкритті парламенту в Палаті лордів у Вестмінстерському палаці 14 жовтня 2019 року в Лондоні.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Принц Чарльз цілує руку королеві Єлизаветі II на сцені, а британський співак Пол Маккартні (праворуч) спостерігає після ювілейного концерту у Букінгемському палаці у Лондоні, 4 червня 2012 року.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II вручає принцу Чарльзу Почесну медаль Вікторії Королівського садівництва під час відвідин виставки квітів у Челсі 18 травня 2009 року в Лондоні.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II на сімейному фото на честь річниці діамантового весілля королеви та принца Філіпа, 18 листопада 2007 року, Лондон.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II та принц Чарльз, принц Уельський, сміються спостерігаючи за Іграми горян у Бремарі.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Принц Уельський піднімає келих у відповідь на тост своєї матері королеви Єлизавети II під час прийому на його честь напередодні свого 50-річчя в Букінгемському палаці 13 листопада 1998 року в Лондоні.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Принц Чарльз цілує руку королеви після того, як вона вручила йому приз на турнірі з поло у Віндзорі.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II везе своїх дітей принца Чарльза та принцесу Анну у Віндзорі під наглядом групи глядачів, 1957 рік.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II з принцом Чарльзом у Великому Віндзорському парку під час матчу з поло, 1956 рік.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми збирали дитячі знімки Чарльза з мамою принцесою Єлизаветою.

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