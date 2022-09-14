Король Чарльз та королева Єлизавета II: зворушливі сімейні фотографії

Вчора ввечері тіло королеви Єлизавети II було доставлено до Букінгемського палацу, де монархиню зустрічали король Чарльз, королева Камілла, а також онуки – принци Вільям та Гаррі з дружинами.
У Чарльза з матір'ю були різні стосунки. Саме Єлизавета II колись наполягла на тому, щоб він одружився з юною леді Діаною Спенсер і заборонила одружитися з Каміллою Шанд, яку принц Уельський вже тоді беззастережно кохав.
Минуло багато років перш, ніж королева зрозуміла, що це і була головна помилка, якої вона припустилася щодо свого старшого сина. 1997 року загинула принцеса Діана, а 2005-го Чарльз таки одружився з Каміллою з благословіння матері. У лютому 2022 року Єлизавета II особисто побажала, щоб після її смерті дружина Чарльза – Камілла – отримала титул королеви-консорта.
У своїх численних промовах у ці дні король Чарльз III багато говорив про матір, її обов'язок, службу та любов до країни та своєї сім'ї. Ми вирішили згадати деякі з найтепліших фотографій. Ця зворушлива фотодобірка, сподіваємося, сподобається і вам.
Чарльз та Єлизавета спостерігають за спеціальним парадом з балкону Букінгемського палацу після параду на честь дня народження королеви Trooping the Colour під час святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II у Лондоні, 2 червня 2022 року.
Королева Єлизавета II та принц Чарльз у маєтку Балморал, 1 жовтня 2021 року.
Королева Єлизавета II та принц Чарльз на відкритті парламенту в Палаті лордів у Вестмінстерському палаці 14 жовтня 2019 року в Лондоні.
Принц Чарльз цілує руку королеві Єлизаветі II на сцені, а британський співак Пол Маккартні (праворуч) спостерігає після ювілейного концерту у Букінгемському палаці у Лондоні, 4 червня 2012 року.
Королева Єлизавета II вручає принцу Чарльзу Почесну медаль Вікторії Королівського садівництва під час відвідин виставки квітів у Челсі 18 травня 2009 року в Лондоні.
Королева Єлизавета II на сімейному фото на честь річниці діамантового весілля королеви та принца Філіпа, 18 листопада 2007 року, Лондон.
Королева Єлизавета II та принц Чарльз, принц Уельський, сміються спостерігаючи за Іграми горян у Бремарі.
Принц Уельський піднімає келих у відповідь на тост своєї матері королеви Єлизавети II під час прийому на його честь напередодні свого 50-річчя в Букінгемському палаці 13 листопада 1998 року в Лондоні.
Принц Чарльз цілує руку королеви після того, як вона вручила йому приз на турнірі з поло у Віндзорі.
Королева Єлизавета II везе своїх дітей принца Чарльза та принцесу Анну у Віндзорі під наглядом групи глядачів, 1957 рік.
Королева Єлизавета II з принцом Чарльзом у Великому Віндзорському парку під час матчу з поло, 1956 рік.
Нагадаємо, раніше ми збирали дитячі знімки Чарльза з мамою принцесою Єлизаветою.
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