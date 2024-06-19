Король Філіп VI: десять цікавих фактів про чоловіка королеви Летиції

19 червня 2024 року король Іспанії Філіп VI святкує десятиліття свого сходження на престол від моменту зречення його батька короля Хуан Карлоса I 2014 року. Розповідаємо вам цікаві факти про монарха.
1.Феліпе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос лос Сантос де Бурбон народився в клініці Нуестра-Сеньйора-де-Лорето в Мадриді 30 січня 1968 року. До моменту народження Феліпе у його батьків – короля Хуан Карлоса та королеви Софії – вже було дві доньки – інфанта Олена (нар. 20 грудня 1963) та інфанта Крістіна (нар. 13 червня 1965).
2. Під час народження Феліпе отримав титул інфанта. Він був хрещений у палаці Сарсуела під Мадридом. Хрещеними батьками хлопчика стали його дід граф Барселонський Хуан де Бурбон та його прабабуся королева Вікторія Євгенія.
3. 22 листопада 1975 року його батько Хуан Карлос I став королем Іспанії, а його син Феліпе – спадкоємцем престолу. 1977 року Феліпе отримав титули принца Астурійського, принца Жиронського та принца Віанського.
4. 30 січня 1986 року, коли йому виповнилося 18 років, Феліпе склав присягу на вірність Конституції та королю в іспанському парламенті, повністю прийнявши на себе роль спадкоємця іспанської корони (таку ж процедуру пройшла і його старша дочка принцеса Леонор у жовтні 2023 року).
5. Принц закінчив середню школу Santa María de los Rosales у Мадриді 1984 року. Після цього на рік вирушив до Канади. 1985 року вступив на навчання до Військової академії в Сарагосі (зараз там навчається його дочка Леонор ) та Академії ВПС у Сан-Гав'єрі. Навчання принц закінчив 1988 року.
6. Продовжив свою освіту спадковий принц 1988 року в Мадридському автономному університеті, де вивчав юриспруденцію та економіку, закінчивши його 1993 року. А у травні 1995 року він отримав диплом магістра в галузі міжнародних відносин Джорджтаунського університету в США.
7. Принц Феліпе був членом олімпійської збірної Іспанії з вітрильного спорту на літніх Олімпійських іграх 1992 року в Барселоні і посів шосте місце, а також брав участь у церемонії відкриття як прапороносець олімпійської збірної.
8. 2 червня 2014 року король Хуан Карлос після 39 років правління заявив, що відмовляється від престолу на користь свого сина, принца Феліпе.
А 19 червня 2014 року відбулася церемонія сходження принца Феліпе на престол як нового короля Іспанії під ім'ям Філіп VI. Він був офіційно приведений до присяги та проголошений королем 20 червня 2014 року на засіданні Генеральних кортесів Іспанії (парламент Іспанії).
Філіп VI став наймолодшим монархом у Європі, будучи на дев'ять місяців молодшим, ніж король Нідерландів Віллем-Олександр.
9. На момент сходження на престол Філіп уже десять років був одружений з журналісткою Летицією Ортіс, принцесою Летицією. Їхнє весілля відбулося 22 травня 2004 року. Пара вже виховувала двох дочок – 9-річну принцесу Леонор та 7-річну інфанту Софію.
10. Король вільно розмовляє від дитинства чотирма мовами: іспанською, англійською, французькою та каталанською. Любить вітрильний спорт і проводити літню відпустку зі своєю родиною в Пальма-де-Майорці, де обов'язково вирушає плавати під вітрилами.
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