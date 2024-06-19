Король Філіп VI: десять цікавих фактів про чоловіка королеви Летиції

19 червня 2024 року король Іспанії Філіп VI святкує десятиліття свого сходження на престол від моменту зречення його батька короля Хуан Карлоса I 2014 року. Розповідаємо вам цікаві факти про монарха.

1.Феліпе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос лос Сантос де Бурбон народився в клініці Нуестра-Сеньйора-де-Лорето в Мадриді 30 січня 1968 року. До моменту народження Феліпе у його батьків – короля Хуан Карлоса та королеви Софії – вже було дві доньки – інфанта Олена (нар. 20 грудня 1963) та інфанта Крістіна (нар. 13 червня 1965).

Принц Феліпе з батьками / Фото: Getty Images

2. Під час народження Феліпе отримав титул інфанта. Він був хрещений у палаці Сарсуела під Мадридом. Хрещеними батьками хлопчика стали його дід граф Барселонський Хуан де Бурбон та його прабабуся королева Вікторія Євгенія.

Принц Феліпе з батьками та сестрами / Фото: Getty Images

3. 22 листопада 1975 року його батько Хуан Карлос I став королем Іспанії, а його син Феліпе – спадкоємцем престолу. 1977 року Феліпе отримав титули принца Астурійського, принца Жиронського та принца Віанського.

Король Хуан Карлос I, його дружина королева Софія та троє їхніх дітей — Феліпе, Крістіна та Єлена / Фото: Associated Press

4. 30 січня 1986 року, коли йому виповнилося 18 років, Феліпе склав присягу на вірність Конституції та королю в іспанському парламенті, повністю прийнявши на себе роль спадкоємця іспанської корони (таку ж процедуру пройшла і його старша дочка принцеса Леонор у жовтні 2023 року).

5. Принц закінчив середню школу Santa María de los Rosales у Мадриді 1984 року. Після цього на рік вирушив до Канади. 1985 року вступив на навчання до Військової академії в Сарагосі (зараз там навчається його дочка Леонор ) та Академії ВПС у Сан-Гав'єрі. Навчання принц закінчив 1988 року.

Король Філіп VI та королева Летиція з дочками / Фото: Getty Images

6. Продовжив свою освіту спадковий принц 1988 року в Мадридському автономному університеті, де вивчав юриспруденцію та економіку, закінчивши його 1993 року. А у травні 1995 року він отримав диплом магістра в галузі міжнародних відносин Джорджтаунського університету в США.

Принц Феліпе / Фото: Getty Images

7. Принц Феліпе був членом олімпійської збірної Іспанії з вітрильного спорту на літніх Олімпійських іграх 1992 року в Барселоні і посів шосте місце, а також брав участь у церемонії відкриття як прапороносець олімпійської збірної.

8. 2 червня 2014 року король Хуан Карлос після 39 років правління заявив, що відмовляється від престолу на користь свого сина, принца Феліпе.

Король Іспанії Філіп VI та королева Іспанії Летиція з дочками, король Хуан Карлос I та королева Софія / Фото: Getty Images

А 19 червня 2014 року відбулася церемонія сходження принца Феліпе на престол як нового короля Іспанії під ім'ям Філіп VI. Він був офіційно приведений до присяги та проголошений королем 20 червня 2014 року на засіданні Генеральних кортесів Іспанії (парламент Іспанії).

Король Іспанії Філіп VI та королева Іспанії Летиція на балконі Королівського палацу під час офіційної церемонії коронації короля 19 червня 2014 року в Мадриді / Фото: Getty Images

Король Іспанії Філіп VI та королева Іспанії Летиція під час офіційної церемонії коронації короля 19 червня 2014 року в Мадриді / Фото: Getty Images

Король Іспанії Філіп VI та королева Іспанії Летиція під час офіційної церемонії коронації короля 19 червня 2014 року в Мадриді / Фото: Getty Images

Філіп VI став наймолодшим монархом у Європі, будучи на дев'ять місяців молодшим, ніж король Нідерландів Віллем-Олександр.

Король Філіп VI та королева Летиція на Конгресі депутатів під час його першої промови про проголошення королем Іспанії в іспанському парламенті 19 червня 2014 року в Мадриді / Фото: Getty Images

Летиція, принц Феліпе та Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

9. На момент сходження на престол Філіп уже десять років був одружений з журналісткою Летицією Ортіс, принцесою Летицією. Їхнє весілля відбулося 22 травня 2004 року. Пара вже виховувала двох дочок – 9-річну принцесу Леонор та 7-річну інфанту Софію.

Летиція та принц Феліпе в день заручин 1 листопада 2003 року / Фото: Getty Images

Спадковий принц Феліпе де Бурбон та Летиція Ортіс 2004 рік. Мадрид / Фото: Getty Images

10. Король вільно розмовляє від дитинства чотирма мовами: іспанською, англійською, французькою та каталанською. Любить вітрильний спорт і проводити літню відпустку зі своєю родиною в Пальма-де-Майорці, де обов'язково вирушає плавати під вітрилами.

Принц Феліпе та принцеса Летиція з дочками / Фото: Getty Images

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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