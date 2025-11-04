ТСН у соціальних мережах

Королева, яка ненавиділа немовлят: як післяпологова депресія травмувала найвідомішу морхиню Британії

Королева Вікторія терпіти не могла вагітність — і також не любила немовлят. Хоча королева Великої Британії народила дев’ятьох дітей за 17 років, вона вважала вагітність і дітей небажаним наслідком активного статевого життя з Альбертом. Вона називала це «тіньовим боком шлюбу», розповілі асторикиня Емі Боїнгтон.

Юлія Каранковська
Королева Вікторія з чотирма правнуками

Королева Вікторія з чотирма правнуками / © Getty Images

Як королеву, вагітність і період після пологів відривали її від справді важливих обов’язків — і її це дуже дратувало. Але навіть коли королівські діти народжувалися, Вікторія справді важко знаходила з ними зв’язок у немовлячому віці.

Сучасні історики вважають, що Вікторія, ймовірно, страждала на післяпологову депресію після багатьох своїх вагітностей. Вона точно мала труднощі з тим, щоб емоційно прив’язатися до немовлят, і насправді вони викликали в неї огиду.

Одного разу вона написала про немовлят: «Я абстрактно не маю ніжності до дітей, поки вони не стануть маленькими людьми. Потворне немовля — це дуже неприємне видовище, а навіть найгарніше — жахливе, коли роздягнене. Приблизно до чотирьох місяців — з тим великим тулубом, маленькими кінцівками й тим страшним, схожим на жаб’яче, рухом».

Вона навіть попереджала про це свою доньку, писавши, що та може відчувати самотність і схильність до плачу: «Це те, через що проходить кожна жінка більшою чи меншою мірою — і я під час своєї першої ізоляції після пологів страшенно мучилася від цього».

Після народження свого другого сина, Бертi, Вікторія навіть повідомляла, що бачила галюцинації й відчувала, ніби божеволіє. Королева Вікторія відчувала абсолютну відразу до самої ідеї грудного вигодовування і це не було чимось зовсім незвичайним, адже в той час багато жінок з аристократії чи королівських родин віддавали своїх дітей годувальницям. Але Вікторія була особливо критично налаштована до грудного вигодовування і вважала, що цей процес «руйнує розум молодої жінки».

Коли вона дізналася, що одна з її дочок годує дитину грудьми, Вікторія написала: «У мене волосся дибки стає від думки, що мої дочки перетворилися на корів».

Ймовірно, якби в часи Вікторії існували засоби контрацепції, вона б обов’язково ними користувалася — або принаймні після того, як народила б спадкоємця і запасного спадкоємця.

Коли її старша дочка вийшла заміж, почали ширитися чутки, що вона вагітна. Замість того, щоб зрадіти, Вікторія написала доньці: «Усі, хто тебе любить, моляться, щоб тебе оминула ця кара хоча б на рік».

Вікторія була дуже відвертою — і, мабуть, як королева, мусила бути такою. А коли вона писала, яким виглядав її маленький син Леопольд при народженні, то зазначила, що він був «жахливий на вигляд».

