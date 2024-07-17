Королева Камілла: десять неймовірних фактів про дружину короля Чарльза III

17 липня королеві Каміллі виповнюється 77 років. За багато років життя в британській королівській сім'ї дружина короля Чарльза III зуміла довести, що вона гідна носити титул королеви і виконувати свої монарші обов'язки стільки, скільки потрібно. Розповідаємо вам десять неймовірних фактів про невістку покійної королеви Єлизавети II, яку та спочатку зовсім не хотіла бачити як дружину спадкоємця престолу.

Камілла народилася в сім'ї аристократів

Її батьки – Брюс та Розалінда Шанди – були багатими аристократами. Батько був офіцером британської армії, учасником Другої світової війни, а мати, названа "дебютанткою року" 1939-го, дочкою Роланда Кьюбітта, 3-го барона Ешкомба. Народилася Камілла 17 липня 1947 року через рік після весілля її батьків. У Камілли є молодша сестра Аннабель і був молодший брат Марк (помер 2014 року внаслідок нещасного випадку (падіння та удару головою біля готелю в Нью-Йорку)).

Королева Камілла та її сестра Аннабель / Фото: Associated Press

Камілла від дитинства мала зв'язок із британською королівською родиною

Прабабуся Камілли з материнської лінії, британська аристократка та світська левиця Аліса Кеппел, була відомою коханкою короля Едуарда VII (прапрадіда короля Чарльза III). А її батьки були частими гостями на заходах королівської родини.

Аліса Кеппел / Фото: Getty Images

Вона від дитинства любила читати

Пристрасть Камілли до літератури та читання їй прищепив батько Брюс. Він часто читав своїй доньці книжки на ніч. Крім читання королева любила тварин, особливо собак та коней. Своє дитинство Її Величність згадує, як "ідеальне у всіх сенсах". Зараз Камілла керує онлайн-книжковим клубом під назвою "The Reading Room".

Майбутня королева була однією з дебютанток на балу в Лондоні

Це сталося у березні 1965 року, коли Камілла була представлена однією із 311 претенденток на балу дебютанток.

Вона мала справжню роботу до того, як стала дружиною спадкового принца

У 60-х роках Камілла працювала секретаркою у кількох фірмах у Вест-Енді, а також на ресепшені фірми Sibyl Colefax & John Fowler у Мейфері, звідки її звільнили через те, що одного разу вона запізнилася на роботу, бо всю ніч провела в клубі. Схоже, що молоді роки майбутня королева проводила дуже весело.

Виходила заміж двічі

Її першим чоловіком (від 1973 до 1995 року) був Ендрю Паркер Боулз, офіцер британської армії, який до одруження з Каміллою мав нетривалі стосунки з сестрою Чарльза – принцесою Анною. Роман з Чарльзом у Камілли почався ще за його шлюбу з принцесою Діаною (приблизно 1986 року), хоча зв'язок між ними був ще до весілля Чарльза і Діани. 1995 року Камілла розлучилася з першим чоловіком. А 9 квітня 2005 року вийшла заміж вдруге – за майбутнього короля Великої Британії.

Королева Камілла в день заручин із принцом Чарльзом / Фото: Associated Press

У неї є двоє дітей та п'ятеро онуків

Від першого шлюбу у Камілли народилося двоє дітей – син Том Паркер Боулз та дочка Лора Лопес. Том став автором кулінарних книжок та ресторанним критиком, а Лора працює кураторкою мистецтв. Король Чарльз також є хрещеним батьком Тома. У другому шлюбі Камілла не мала дітей (заміж вона виходила в 58 років). Також вона має п'ятеро онуків.

Заручальна каблучка Камілли від Чарльза належала королеві-матері Єлизаветі

Королева Єлизавета II, принц Чарльз та Камілла Шанд у день весілля / Фото: Associated Press

Чарльз і Камілла заручилися в лютому 2005 року і одружилися у квітні того ж року. Її заручальна каблучка має 5-каратний діамант смарагдового ограновування, оточений трьома діамантами багетного огранювання з кожного боку. Після весілля вона отримала титул принцеси Уельської, який до неї носила Діана, перша дружина Чарльза), але не використовувала його, натомість носила титул герцогині Корнуольської. Герцог Корнуолський — титул, який присвоюється старшому синові британського монарха, що править. Коли Камілла одружилася з Чарльзом, вона взяла собі жіночу версію титулу і стала герцогинею Корнуолською замість принцеси Уельської.

Камілла любить собак і своїх взяла в притулку

Коронація короля Чарльза III та королеви Камілли / Фото: Associated Press

Своїх джек-рассел-тер'єрів на ім'я Бет і Блюбелл королева взяла з притулку для собак та котів Battersea Dogs and Cats Home у Лондоні, покровителькою якого вона є. До речі, ці собаки були вишиті на її коронаційному вбранні від дизайнера Брюса Одфілда, в якому вона приїхала на коронацію Чарльза III.

Королева любить садівництво і все, що пов'язане з природою

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Тут королю Чарльзу пощастило, його дружина має схожі з ним інтереси. Камілла — пристрасна шанувальниця відпочинку на природі та обожнює садівництво, полювання та коней. "Я проводила б у своєму саду весь день, кожен день, якби мені дозволили. Я люблю бруднити руки", — сказала якось Камілла. Якщо ви звертали колись увагу на манікюр короля Чарльза, то розумієте, що він також не проти проводити так весь свій вільний час.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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