Королева Камілла: дивацтва та звички дружини короля Чарльза III

Понад тридцять років принц Чарльз (тоді ще спадкоємець престолу) чекав на дозвіл одружитися з жінкою, яку він завжди кохав – його Каміллою – веселою, трохи дивною, тією, яка завжди була чудовим співрозмовником і вміла його слухати.

Ми вже розповідали вам про дивацтва короля Чарльза III, про те, що на сніданок він полюбляє їсти лише дві сливи, одну з яких залишає на тарілці і про те, що вимагає від свого камердинера прасувати його шнурки. Сьогодні поговоримо про дивацтва його дружини Камілли.

Камілла та подорожі

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Не секрет, що королева часто супроводжує чоловіка-короля у закордонних поїздках. Вона перейняла деякі звички у Чарльза, наприклад, перед тим, як вирушити до якоїсь країни, вона відправляє записку "стороні, що приймає" зі своїми побажаннями про те, де вона бажає залишитися ночувати або чим пообідати або повечеряти. Камілла може навіть взяти з собою в подорож деякі предмети меблів або інтер'єру, які любить. Ці речі допомагають королеві почуватися в будь-якій країні, майже як удома.

Камілла не любить перельоти

Королева Камілла та король Чарльз III у Франції / Фото: Getty Images

Достовірно не відомо, чи є у дружини монарха аерофобія, але відомо, що Камілла не любить літати і завжди дуже тривожиться, коли вона має летіти літаком. Деякі джерела повідомляють, що Її Величність читає в польоті мантри і постукує пальцем по руці та іншим частинам тіла, щоб упоратися з тривогою під час таких польотів.

Любов до синього кольору

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Після смерті королеви Єлизавети II багато хто почав помічати, що Камілла зробила головним кольором свого гардеробу "королівський синій". Про нього ми писали детальний матеріал. Саме у синіх вбраннях Камілла з'явилася на перших заходах в особі королеви-консорта. Кажуть, що синій асоціюється з квітами британського прапора, а ще з погляду психології, саме синій колір асоціюється з довірою, боргом, авторитетом та несе у собі історичну символіку шляхетності та статусу. Експерти кажуть, що Камілла таким чином демонструє свою непохитність та зібраність.

Камілла дивилася "Корону"

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Популярний серіал "Корона", що розповідає про життя британської королівської родини, не дивилася ні королева Єлизавета II, ні її чоловік принц Філіп, ні Чарльз та його сестра принцеса Анна. А ось деякі джерела з палацу розповіли журналістам Vanity Fair, що Камілла дивилася серіал за келихом червоного вина. "У неї чудове почуття гумору, і те, що показано в серіалі, її анітрохи не бентежить", — розповів виданню друг родини.

Королева захоплюється балетом

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Мало хто знає, але Камілла не тільки часта гостя Королівського оперного театру в Лондоні, а й сама брала уроки танців. Достеменно не відомо, в який період життя вона займалася балетом, але кажуть, Її Величність з радістю міняла підбори на балетки і йшла танцювати. Якось Камілла публічно розповіла, що ці заняття призначені для людей від 55 років і старше, і хоча це не хобі, яким вона хоче вихвалятися, вона чудово проводить час. "Я ще новачок і, мабуть, завжди залишуся новачком, але я відчуваю, що після року чи півтора року таких занять, я покращу свої навички. Але я звісно не збираюся виходити на сцену", — говорила Камілла.

Камілла продає мед

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Можливо, ви про це навіть не чули, але 2015 року королева випустила свій власний продукт харчування – мед і він називався "Мед герцогині Корнуолської" (згідно з її тодішнім титулом). "Цей ніжний мед, випущений обмеженим тиражем, виготовлений бджолами у власному саду Камілли у Вілтширі, ідеально підходить для тостів", — йшлося в описі продукту. Продавався він у лондонському універмазі Fortnum & Mason за ціною 20 фунтів (25 доларів), а всі отримані кошти йшли на благодійність.

Напевно, у Камілли є ще багато талантів, про які не відомо широкому загалу. Але зараз вся її королівська увага зосереджена на королі Чарльзі III, який бореться з раком.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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