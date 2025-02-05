Королева Мері: десять цікавих фактів про дружину данського короля

5 лютого 2025 року дружині данського короля Фредеріка X – королеві Мері – виповнюється 53 роки. Ми зібрали для вас цікаві факти про австралійку, яка свого часу підкорила серце данського кронпринца.

1. Мері Дональдсон – простолюдинка. Вона народилася в Австралії в сім'ї шотландських вчених Джона і Генрієтти Дональдсонів, які емігрували до Австралії незабаром після весілля 1963 року.

Королева Мері / Фото: Associated Press

2. Батько майбутньої королеви був професором з прикладної математики. Закінчивши Единбурзький університет, Джон Дональдсон отримав ступінь бакалавра наук з відзнакою з математики та фізики 1963 року. Потім він переїхав до Австралії працювати під керівництвом професора в університеті Тасманії, де 1967 року отримав ступінь доктора філософії з математики. До виходу на пенсію він працював викладачем і деканом університету, відвідуючи навчальні установи, включно з Оксфордом, як запрошений професор.

3. Мати Мері – Генрієтта – померла 1997 року внаслідок невдалої операції на серці. Це сталося за три роки до того, як її донька зустріла свого майбутнього чоловіка.

4. Майбутня королева навчалася комерції та юриспруденції в університеті Тасманії (1989–1994 роки). Має професійні сертифікати в галузі маркетингу й реклами. Після закінчення навчання Мері працювала в рекламних агентствах DDB Needham і Mojo Partners у Мельбурні та Young & Rubicam у Сіднеї. Після переїзду до Данії вона деякий час працювала в Navision/Microsoft Business Solutions у Копенгагені.

5. Мері Дональдсон познайомилася з кронпринцем Данії Фредеріком 16 вересня 2000 року в пабі в Сіднеї під час літніх Олімпійських ігор. На момент їхньої зустрічі вона не знала, хто він такий. Між ними почалися стосунки, які спочатку трималися в таємниці.

Мері та Фредерік / Фото: Associated Press

6. 2002 року Мері переїхала до Європи. Вона почала викладати англійську в бізнес-школі в Парижі. В серпні 2002-го вона переїхала до Данії, а 8 жовтня 2003 року відбулися її заручини з кронпринцем Фредеріком – старшим сином королеви Маргрете II. Про їхні стосунки ми детально розповідали раніше.

Королева Мері / Фото: Associated Press

7. Їхнє весілля відбулося 14 травня 2004 року. Мері Елізабет Дональдсон вийшла заміж за кронпринца Фредеріка. В день одруження вона отримала титул Її Королівської Високості кронпринцеси Мері Данської. Вінчання відбулося у Соборній церкві Діви Марії в Копенгагені, а весільні урочистості – в палаці Фреденсборг.

Мері та Фредерік у день заручин / Фото: Associated Press

8. Їхня перша дитина, спадковий принц Крістіан, народилася 15 жовтня 2005 року в Копенгагені. 21 квітня 2007-го на світ з'явилася принцеса Ізабелла. Потім 8 січня 2011 року Мері народила близнюків – принца Вінсента та принцесу Жозефіну.

Королева Мері та король Фредерік X з дітьми / Фото: Getty Images

9. У вересні 2007 року кронпринцеса Мері заснувала власну благодійну організацію The Mary Foundation, яка займається такими ініціативами, як боротьба зі знущаннями, захист прав жертв домашнього насильства та боротьба з самотністю.

Мері та Фредерік / Фото: Associated Press

10. Після сходження Фредеріка X на престол 14 січня 2024 року чоловік Мері прийняв новий титул короля Данії, а сама вона стала королевою Данії. Данський королівський дім підтвердив, що їхня старша дитина, принц Крістіан, також отримає новий титул – спадкового принца Крістіана.

Королева Мері та король Фредерік X на коронації 2024 року / Фото: Associated Press

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