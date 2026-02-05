- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 2 хв
Королева Мері: п'ять цікавих фактів про дружину короля Данії
5 лютого королеві Данії Мері виповнюється 54 роки. З цієї нагоди ми вирішили розповісти вам про найцікавіші факти з біографії дружини данського монарха.
1. Мері Елізабет Дональдсон народилася 5 лютого 1972 року у Гобарті, Австралії. Вона вивчала юриспруденцію, комерцію та рекламний бізнес в університеті та працювала у цій самій сфері після завершення навчання 1995 року. І, звичайно, зовсім не думала про те, що колись вийде заміж за принца, хоча його їй нагадала ворожка.
2. Мері познайомилася з Фредеріком (тодішнім спадковим принцом Данії) під час літніх Олімпійських ігор 2000 року в одному сіднейському пабі. Їй тоді було 28 років. Оскільки жили вони в різних країнах, стосунки починалися з листування, а потім переросли в щось більше. Вже за рік данська преса вперше назвала Мері Дональдсон новою коханою принца Фредеріка.
3. Будучи носієм англійської мови, Мері від моменту заручин із кронпринцем Фредеріком ставила перед собою пріоритетне завдання вільно говорити данською, і в кількох інтерв'ю під час заручин визнавала, що це було для неї непросто. Але вивчити мову їй таки вдалося і зараз вона вільно нею володіє.
4. Мері та Фредерік оголосили про свої заручини 2003 року і одружилися 14 травня 2004 року в Копенгагенському соборі. Мері стала претенденткою на звання першої у світі королеви, яка народилася в Австралії. Вона також прийняла євангелічно-лютеранську церкву Данії та отримала данське громадянство у день весілля. Мері стала єдиною людиною, не народженою в королівській родині, хто вдягнув весільну фату, яку раніше носили кілька колишніх принцес, а також сама королева Маргрете II — мама Фредеріка. Після весілля Дональдсон здобула титул Її Королівської Високості спадкової принцеси Данії.
5. У Мері та Фредеріка, які у січні 2024 року стали королем і королевою Данії – четверо дітей. Першу дитину Мері народила 2005 року, через півтора роки після весілля. Нині принц Крістіан носить титул спадкового принца. Через два роки після нього народилася його молодша сестра – принцеса Ізабелла, а ще через чотири – з'явилися на світ близнюки – принц Вінсент та принцеса Жозефіна. Дівчинку називають справжньою королівською бунтаркою.