Королева Мері: п'ять цікавих фактів про дружину короля Данії

Королева Мері / © Associated Press

1. Мері Елізабет Дональдсон народилася 5 лютого 1972 року у Гобарті, Австралії. Вона вивчала юриспруденцію, комерцію та рекламний бізнес в університеті та працювала у цій самій сфері після завершення навчання 1995 року. І, звичайно, зовсім не думала про те, що колись вийде заміж за принца, хоча його їй нагадала ворожка.

2. Мері познайомилася з Фредеріком (тодішнім спадковим принцом Данії) під час літніх Олімпійських ігор 2000 року в одному сіднейському пабі. Їй тоді було 28 років. Оскільки жили вони в різних країнах, стосунки починалися з листування, а потім переросли в щось більше. Вже за рік данська преса вперше назвала Мері Дональдсон новою коханою принца Фредеріка.

Мері та принц Фредерік / © Associated Press

3. Будучи носієм англійської мови, Мері від моменту заручин із кронпринцем Фредеріком ставила перед собою пріоритетне завдання вільно говорити данською, і в кількох інтерв'ю під час заручин визнавала, що це було для неї непросто. Але вивчити мову їй таки вдалося і зараз вона вільно нею володіє.

Мері і принц Фредерік в день оголошення про заручини 2003 року / © Associated Press

4. Мері та Фредерік оголосили про свої заручини 2003 року і одружилися 14 травня 2004 року в Копенгагенському соборі. Мері стала претенденткою на звання першої у світі королеви, яка народилася в Австралії. Вона також прийняла євангелічно-лютеранську церкву Данії та отримала данське громадянство у день весілля. Мері стала єдиною людиною, не народженою в королівській родині, хто вдягнув весільну фату, яку раніше носили кілька колишніх принцес, а також сама королева Маргрете II — мама Фредеріка. Після весілля Дональдсон здобула титул Її Королівської Високості спадкової принцеси Данії.

Мері та принц Фредерік у день свого весілля 2004 року / © Associated Press

5. У Мері та Фредеріка, які у січні 2024 року стали королем і королевою Данії – четверо дітей. Першу дитину Мері народила 2005 року, через півтора роки після весілля. Нині принц Крістіан носить титул спадкового принца. Через два роки після нього народилася його молодша сестра – принцеса Ізабелла, а ще через чотири – з'явилися на світ близнюки – принц Вінсент та принцеса Жозефіна. Дівчинку називають справжньою королівською бунтаркою.