Королева Мері та король Фредерік X: п'ятнадцять цікавих фактів про стосунки данської пари

14 травня король Фредерік X і королева Мері святкують двадцяту річницю від дня свого весілля, яке відбулося цього дня 2004 року. Згадуємо сьогодні цікаві факти про цю данську королівську пару.

1. Спадковий принц Данії Фредерік зустрів Мері Дональдсон під час літніх Олімпійських ігор 16 вересня 2000 року в пабі The Slip Inn у Сіднеї і не приховував, що він – спадкоємець данського престолу.

Мері Дональдсон і кронпринц Фредерік / Фото: Associated Press

2. До цього знайомства принц Фредерік поневірявся від однієї пасії до іншої та вів доволі нескромний спосіб життя.

3. Коли він почав зустрічатися з Мері Дональдсон, їхні стосунки тривалий час трималися в таємниці, оскільки мати Фредеріка – королева Маргрете II – ретельно підбирала дівчину на роль майбутньої королеви та нареченої для свого старшого сина-спадкоємця.

Мері Дональдсон і кронпринц Фредерік / Фото: Associated Press

4. 24 вересня 2003 року було оголошено, що королева Маргрете II має намір дати згоду на шлюб на засіданні Державної ради, призначеному на 8 жовтня 2003 року.

Заручини Мері Дональдсон і кронпринца Фредеріка / Фото: Associated Press

5. Про заручини пари офіційно було оголошено того ж дня – 8 жовтня 2003 року. Фредерік подарував Мері обручку з діамантом смарагдового огранювання та двома рубіновими багетами смарагдового огранювання.

6. Перед весіллям Мері Дональдсон, яка раніше мала подвійне громадянство Австралії та Великої Британії, отримала данське громадянство. Вона також перейшла з пресвітеріанства до лютеранської церкви Данії.

Весілля Мері Дональдсон і кронпринца Фредеріка / Фото: Associated Press

7. Стосунки цієї пари в пресі зображалися як "казка", де прекрасний принц узяв за дружину простолюдинку.

8. Весілля кронпринца Фредеріка та Мері Дональдсон відбулося 14 травня 2004 року в Копенгагенському соборі, а весільний банкет пройшов у палаці Фреденсборг.

Весілля Мері Дональдсон і кронпринца Фредеріка / Фото: Associated Press

9. На весіллі наречена з'явилася в пошитій на замовлення данським модельєром Уффе Франком сукні і фаті з ірландського мережива, яку на своїх весіллях одягали доньки королеви Інґрід — Маргрете, Бенедикта та Анна-Марія. А весільна тіара Мері була подарунком королеви Маргрете та принца Генріка.

Весілля Мері Дональдсон і кронпринца Фредеріка / Фото: Associated Press

10. Після заміжжя Мері прийняла титул чоловіка та стала Її Королівською Високістю спадковою принцесою Данії. А 29 квітня 2008 року Фредерікові й Мері також були присвоєні титули графа і графині Монпеза.

Весілля Мері Дональдсон і кронпринца Фредеріка / Фото: Associated Press

11. У шлюбі у подружжя народилося четверо дітей – спадковий принц Крістіан, принцеса Ізабелла та близнюки – принц Вінсент і принцеса Жозефіна.

12. Весільну сукню кронпринцеси було виставлено на виставці в замку Фредеріксборг на честь її 50-річчя 2022 року.

Весілля Мері Дональдсон і кронпринца Фредеріка / Фото: Associated Press

13. Під час своєї новорічної промови 2024 року королева Маргрете II оголосила, що зрікається престолу на користь сина Фредеріка.

"Я вирішила, що зараз слушний час. 14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як я замінила свого дорогого батька, я піду з посади королеви Данії. Я залишаю трон своєму синові, спадкоємцеві принцу Фредеріку", – заявила королева.

Королева Мері та король Фредерік X у день коронації / Фото: Associated Press

14. Зі сходженням Фредеріка на данський престол 2024 року Мері автоматично стала королевою-консортом Данії.

15. Свою 20-ту річницю весілля король і королева проведуть далеко від дому, на них чекає державний візит до Норвегії.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що їхній "казковий роман" закінчився, і причиною стала, за словами преси, зрада Фредеріка. Але вони обоє мають намір продовжувати виконувати свої королівські обов'язки попри все.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

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