Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Королева попмузики та культова особистість: згадуємо, якою була Мадонна в молодості

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
186
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Королева попмузики та культова особистість: згадуємо, якою була Мадонна в молодості

Мадонна / Фото: Associated Press

Пропонуємо трохи зазирнути у минуле та подивитися на архів знакових образів зірки.

Американська попспівачка Мадонна народилася 16 серпня 1958 року і сьогодні святкує своє 65-річчя. За майже 40 років на сцені вона досягла колосального успіху, ставши однією з найепатажніших, культових і знаменитих співачок усіх часів.

За роки на сцені, чого тільки не одягала зірка, адже вона виходила на публіку і в мереживній сукні Like a Virgin та "голому" вбранні від Jean Paul Gaultier. Також у центр уваги потрапляли її зачіски, макіяжі та те, що вона носила на червоних доріжках.

Мадонна свого часу перевернула світ шоубізнесу з ніг на голову та показала, що на сцені можна бути зовсім різною. Пропонуємо трохи поглянути на її деякі знакові образи різних років, хоча насправді їх так багато, що вмістити в одну публікацію просто неможливо.

Мадонна на MTV Video Music Awards, 14 вересня 1984 року / © Getty Images
Мадонна на MTV Video Music Awards, 14 вересня 1984 року / Фото: Getty Images
Мадонна, 1990 рік, Роттердам / © Getty Images
Мадонна, 1990 рік, Роттердам / Фото: Getty Images
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press
Мадонна / © Associated Press
Мадонна / Фото: Associated Press

Читайте також:

На що витрачає мільйони доларів співачка Мадонна

На що витрачає мільйони доларів співачка Мадонна

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
186
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація