Королева попмузики та культова особистість: згадуємо, якою була Мадонна в молодості

Пропонуємо трохи зазирнути у минуле та подивитися на архів знакових образів зірки.
Американська попспівачка Мадонна народилася 16 серпня 1958 року і сьогодні святкує своє 65-річчя. За майже 40 років на сцені вона досягла колосального успіху, ставши однією з найепатажніших, культових і знаменитих співачок усіх часів.
За роки на сцені, чого тільки не одягала зірка, адже вона виходила на публіку і в мереживній сукні Like a Virgin та "голому" вбранні від Jean Paul Gaultier. Також у центр уваги потрапляли її зачіски, макіяжі та те, що вона носила на червоних доріжках.
Мадонна свого часу перевернула світ шоубізнесу з ніг на голову та показала, що на сцені можна бути зовсім різною. Пропонуємо трохи поглянути на її деякі знакові образи різних років, хоча насправді їх так багато, що вмістити в одну публікацію просто неможливо.
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