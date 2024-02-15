Королева Ранія: що відомо про дружину короля Йорданії Абдалли II

Її красою захоплюються і називають однією з найгарніших сучасних королев. Ранія не лише красива, а й розумна, освічена, успішна та реалізована. Розповідаємо докладніше про те, хто ж така Ранія Аль-Абдалла.
Хто така Ранія, дитинство і навчання
Ранія Аль-Яссин народилася 31 серпня 1970 року в Кувейті у сім'ї палестинців. Її батько був родом із Тулькарма на Західному Березі річки Йордан (територія Йорданії 1948-1967 років). По лінії дідуся (батька її матері) у Ранії є турецьке коріння. Навчалася майбутня королева в Новій англійській школі в Кувейті.
На початку 90-х родина Ранії була змушена втекти з Кувейту до Йорданії, коли після звільнення Кувейту від іракської окупації палестинців звинуватили у співпраці із загарбниками.
Навчання Ранія продовжила в Американському університеті в єгипетському Каїрі, здобувши ступінь у галузі ділового адміністрування. Після повернення до Йорданії їй запропонували керівну посаду в йорданському представництві Apple, але Ранія відмовилася і перейшла до представництва Citibank в Аммані, що належить сестрі й зятю короля Абдалли II. Це було доленосне рішення, оскільки вже дуже скоро Ранія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Це сталося в серпні 1992 року.
Заручини та весілля з майбутнім королем Йорданії
Як ми вже говорили, Ранія та Абдалла познайомилися завдяки сестрі на той час майбутнього короля, яка зібрала гостей на званому обіді в січні 1993 року. Серед запрошених були й майбутні молодята. Історію їхнього кохання ми вже розповідали раніше. Нагадаємо лише, що Ранія з найпершої зустрічі зачарувала тоді ще спадкового принца і його батька короля Хусейна.
Ранія та Абдалла оголосили про заручини через кілька місяців після знайомства. А весілля зіграли 10 червня 1993 року.
За кілька тижнів до своєї смерті 1999 року король Хусейн назвав Абдаллу своїм спадкоємцем і той став наступником свого батька.
Ранія отримала титул королеви (22 березня 1999 року) після тримісячної офіційної жалоби з приводу смерті короля Хусейна того ж року. А її чоловіка офіційно було оголошено королем Абдаллою II 7 лютого 1999 року (інтронізація відбулася в той самий рік 9 червня).
У шлюбі в пари народилося четверо дітей – спадковий принц Хусейн (1994), принцеса Іман (1996), принцеса Сальма (2000) і принц Хашим (2005). Усі четверо дітей пари з'явилися на світ у Медичному центрі короля Хусейна в Аммані.
Громадська діяльність Ранії після заміжжя
Королева Ранія – дуже активна жінка. Вона є головою Йорданського фонду, який допомагає жінкам брати участь в економічному житті країни та створювати нові компанії. Організацію королева організувала 1995 року, незабаром після весілля.
Звісно ж, Її Величність підтримує проєкти щодо захисту прав жінок, а також займається боротьбою з жорстоким поводженням з дітьми і створила перший у Йорданії центр для тих, хто постраждав.
Королева бере активну участь у міжнародній політиці, відвідує різноманітні форуми й зустрічі, часто супроводжує чоловіка-короля у закордонних поїздках і дуже багато подорожує сама.
Вона приділяє увагу проєктам, пов'язаним з освітою та навчанням. У липні 2005 року у співпраці з Міністерством освіти король і королева заснували щорічну нагороду вчителів – Премію королеви Ранії за визначні досягнення в освіті.
2009 року знову в партнерстві з Міністерством освіти вона започаткувала Академію вчителів королеви Ранії, де надають програми професійного розвитку для вчителів.
А ще Ранія є головою першого інтерактивного дитячого музею Йорданії, який відкрився у травні 2007 року, і засновницею Королівського товариства з інформування про здоров'я, де батьків та їхніх дітей навчають основ харчування й гігієни, користі фізичних вправ та інших сфер, пов'язаних зі здоров'ям.
І це далеко не весь перелік досягнень Її Величності королеви.
Цікаві факти про Ранію
- Родина королеви Ранії має палестинське походження.
- Ранія має почесне звання пані полковника збройних сил країни. Одночасно її чоловік, король Абдалла, призначив Ранію очільницею товариства на підтримку військових та їхніх сімей.
- Королева Ранія є користувачкою Facebook та Instagram. Вона використовує свої сторінки, щоб спілкуватися з людьми та обговорювати міжкультурний діалог.
- Улюблені дизайнери королеви – Елі Сааб і Джорджо Армані.
- В жовтні 2020 року королева Ранія була призначена членкинею Ради Earthshot Prize – ініціативи принца Вільяма щодо пошуку рішень екологічних проблем.
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