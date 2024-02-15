Королева Ранія: що відомо про дружину короля Йорданії Абдалли II

Її красою захоплюються і називають однією з найгарніших сучасних королев. Ранія не лише красива, а й розумна, освічена, успішна та реалізована. Розповідаємо докладніше про те, хто ж така Ранія Аль-Абдалла.

Хто така Ранія, дитинство і навчання

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Ранія Аль-Яссин народилася 31 серпня 1970 року в Кувейті у сім'ї палестинців. Її батько був родом із Тулькарма на Західному Березі річки Йордан (територія Йорданії 1948-1967 років). По лінії дідуся (батька її матері) у Ранії є турецьке коріння. Навчалася майбутня королева в Новій англійській школі в Кувейті.

На початку 90-х родина Ранії була змушена втекти з Кувейту до Йорданії, коли після звільнення Кувейту від іракської окупації палестинців звинуватили у співпраці із загарбниками.

Навчання Ранія продовжила в Американському університеті в єгипетському Каїрі, здобувши ступінь у галузі ділового адміністрування. Після повернення до Йорданії їй запропонували керівну посаду в йорданському представництві Apple, але Ранія відмовилася і перейшла до представництва Citibank в Аммані, що належить сестрі й зятю короля Абдалли II. Це було доленосне рішення, оскільки вже дуже скоро Ранія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Це сталося в серпні 1992 року.

Заручини та весілля з майбутнім королем Йорданії

Як ми вже говорили, Ранія та Абдалла познайомилися завдяки сестрі на той час майбутнього короля, яка зібрала гостей на званому обіді в січні 1993 року. Серед запрошених були й майбутні молодята. Історію їхнього кохання ми вже розповідали раніше. Нагадаємо лише, що Ранія з найпершої зустрічі зачарувала тоді ще спадкового принца і його батька короля Хусейна.

Весілля Ранії та Абдалли II, 10 червня 1993 року / Фото: Getty Images

Ранія та Абдалла оголосили про заручини через кілька місяців після знайомства. А весілля зіграли 10 червня 1993 року.

За кілька тижнів до своєї смерті 1999 року король Хусейн назвав Абдаллу своїм спадкоємцем і той став наступником свого батька.

Ранія та Абдалла II у день коронації, 1999 рік / Фото: Getty Images

Ранія отримала титул королеви (22 березня 1999 року) після тримісячної офіційної жалоби з приводу смерті короля Хусейна того ж року. А її чоловіка офіційно було оголошено королем Абдаллою II 7 лютого 1999 року (інтронізація відбулася в той самий рік 9 червня).

У шлюбі в пари народилося четверо дітей – спадковий принц Хусейн (1994), принцеса Іман (1996), принцеса Сальма (2000) і принц Хашим (2005). Усі четверо дітей пари з'явилися на світ у Медичному центрі короля Хусейна в Аммані.

Королева Ранія та її сім'я / Фото: Instagram королеви Ранії

Громадська діяльність Ранії після заміжжя

Королева Ранія – дуже активна жінка. Вона є головою Йорданського фонду, який допомагає жінкам брати участь в економічному житті країни та створювати нові компанії. Організацію королева організувала 1995 року, незабаром після весілля.

Королева Ранія і король Абдалла II / Фото: Associated Press

Звісно ж, Її Величність підтримує проєкти щодо захисту прав жінок, а також займається боротьбою з жорстоким поводженням з дітьми і створила перший у Йорданії центр для тих, хто постраждав.

Королева бере активну участь у міжнародній політиці, відвідує різноманітні форуми й зустрічі, часто супроводжує чоловіка-короля у закордонних поїздках і дуже багато подорожує сама.

Королева Ранія і король Абдалла II / Фото: Associated Press

Вона приділяє увагу проєктам, пов'язаним з освітою та навчанням. У липні 2005 року у співпраці з Міністерством освіти король і королева заснували щорічну нагороду вчителів – Премію королеви Ранії за визначні досягнення в освіті.

2009 року знову в партнерстві з Міністерством освіти вона започаткувала Академію вчителів королеви Ранії, де надають програми професійного розвитку для вчителів.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

А ще Ранія є головою першого інтерактивного дитячого музею Йорданії, який відкрився у травні 2007 року, і засновницею Королівського товариства з інформування про здоров'я, де батьків та їхніх дітей навчають основ харчування й гігієни, користі фізичних вправ та інших сфер, пов'язаних зі здоров'ям.

І це далеко не весь перелік досягнень Її Величності королеви.

Цікаві факти про Ранію

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Родина королеви Ранії має палестинське походження. Ранія має почесне звання пані полковника збройних сил країни. Одночасно її чоловік, король Абдалла, призначив Ранію очільницею товариства на підтримку військових та їхніх сімей. Королева Ранія є користувачкою Facebook та Instagram. Вона використовує свої сторінки, щоб спілкуватися з людьми та обговорювати міжкультурний діалог. Улюблені дизайнери королеви – Елі Сааб і Джорджо Армані. В жовтні 2020 року королева Ранія була призначена членкинею Ради Earthshot Prize – ініціативи принца Вільяма щодо пошуку рішень екологічних проблем.

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