Королева Сільвія: цікаві факти про дружину короля Швеції

23 грудня шведська королева Сільвія святкує 81-річчя. Ця стильна жінка продовжує працювати на корону і бере на себе більше зобов'язань, ніж її чоловік – Карл XVI Густав. Ми зібрали кілька цікавих фактів про шведську королеву.

1.Ее повне ім'я Сільвія Рената Зоммерлат, вона народилася 23 грудня 1943 в німецькому місті Гейдельберг. По батькові Сільвія німкеня, а по матері – бразилійка. У неї було троє старших братів — Ральф (нар. 1929), Вальтер Людвіг (1934-2020) та Ганс Йорг (1941-2006), двоє з них уже померли.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

2.Сільвія відвідувала німецьку школу, де навчання відбувалося німецькою та португальською мовами у Сан-Паулу, її батько Вальтер Зоммерлат у цей час обіймав різні високі посади у Бразилії. 1957 року сім'я повернулася до Німеччини, де Сільвія завершувала навчання у гімназії Luisenschule.

3. Батько Сільвії був членом нацистської партії у Німеччині, але про це не повідомлялося протягом десятиліть. Королева довгий час теж цього не знала, і говорила, що це стало для неї великим шоком, коли вона дізналася про це.

Сильвія та принц Карл Густав у день свого весілля / Фото: Associated Press

4. Крім німецької та португальської королева Сільвія вільно розмовляє англійською, шведською, іспанською та французькою, а також знає шведську мову жестів.

5. Від 1965 до 1969 рік Сільвія навчалася у Мюнхенській школі усного перекладу за спеціальністю "Іспанська мова". А потім працювала у консульстві Аргентини у Мюнхені.

Сильвія та принц Карл Густав у день свого весілля / Фото: Associated Press

6. Сільвія познайомилася з королем Карлом XVI Густавом (тоді спадковим принцом Карлом Густавом) на літніх Олімпійських іграх 1972 року в Мюнхені, де вона працювала перекладачкою.

7. У ті часи, коли у Сільвії та спадкового принца почалися стосунки, вона пересувалася Швецією у світлій перуці, щоб залишатися непоміченою фотографами. А коли переїхала до Стокгольма, жила у квартирі, яка належала старшій сестрі короля, принцесі Крістіні, пише royalcentral.co.uk.

Сильвія та принц Карл Густав у день свого весілля / Фото: Getty Images

8. Принц Карл Густав і Сільвія оголосили про свої заручини 12 березня 1976 року. Король освідчився, подарувавши каблучку своєї покійної матері, принцеси Сібіли.

9. Сільвія та Карл Густав одружилися 19 червня 1976 року в Кафедральному Соборі Стокгольма. За два дні до весілля Сільвія відмовилася від німецького громадянства та здала німецький паспорт, ставши громадянкою Швеції.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

10. До вівтаря королева йшла в сукні від Dior і носила таку саму вуаль, як і мати короля. У шлюбі в них народилося троє дітей – старша дочка принцеса Вікторія (майбутня королева Швеції), син принц Карл Філіп і принцеса Мадлен.

Королева Сільвія та король Карл Густав з дітьми / Фото: Associated Press

Зараз у Сільвії та Карла Густава вісім онуків, цього року подружжя відсвяткувало 48-річчя від дня свого весілля.

Королева Сільвія з чоловіком та дітьми / Фото: Associated Press

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