Королева Софія: десять цікавих фактів про матір короля Іспанії Філіпа VI

Королеві Іспанії Софії, матері короля Філіпа VI, сьогодні виповнюється 86 років. Вона все ще активно виконує свої королівські обов'язки, часто виходить у світ і не збирається на пенсію, як її чоловік екскороль Хуан Карлос I. Ми зібрали кілька цікавих фактів про неї.

1. Вона народилася 2 листопада 1938 року неподалік Афін, в Греції у родині принца Павла Грецького та її дружини (майбутніх короля Греції Павла І і королеви Фредеріки). Серед її предків – німецькі князі, монархи Данії та Англії.

2. Дитинство Софії минуло в Єгипті та Південній Африці, оскільки на той момент грецька королівська родина перебувала у вигнанні. Повернутися до Греції батьки дівчинки змогли лише 1946 року, коли Софії було 8 років.

Королева Софія / Фото: Associated Press

3. Вчилася Софія в німецькому коледжі Шлос Салем, а також вивчала педагогічні науки, музику та археологію в Афінському університеті.

4. У молоді роки майбутня королева брала участь в Олімпійських іграх 1960 року як резервний член команди грецьких майстрів парусного спорту, яка завоювала тоді золоту медаль. Досі, приїжджаючи влітку у відпустку до Пальми-де-Майорки, королева Софія іноді бере участь у змаганнях з вітрильного спорту.

Королева Софія / Фото: Getty Images

5. 14 травня 1962 року Софія вийшла заміж на спадкового принца Хуана Карлоса, майбутнього короля Іспанії (котрий правив від 1975 до 2014 року). Багато років вона мала титул королеви-консорту. Він є її троюрідним братом по батьківській лінії, познайомилися вони 1954 року під час круїзу грецькими островами.

Королева Софія з королем Хуан Карлосом I та дітьми / Фото: Associated Press

6. У шлюбі у Софії та Хуанс Карлоса народилося троє дітей – дві старші доньки – інфанта Єлена та Крістіна та син Феліпе (нині король Філіп VI ). Від того часу, як Хуан Карлос відійшов від справ після скандалу і передав трон синові, він припинив виконувати королівські обов'язки, а ось королева Софія продовжує вести активне публічне життя досі.

Королева Софія та король Хуан Карлос / Фото: Getty Images

7. Софія є президенткою "Фонду королеви Софії", почесним головою Фонду боротьби з наркоманією, Королівської опікунської ради з освіти та підтримки інвалідів, Вищої королівської музичної школи ім. королеви Софії, низці інших просвітницьких та благодійних організацій.

8. Софія вегетаріанка. Вона дуже консервативних поглядів, за що її критикують. Виступає проти одностатевих шлюбів та абортів, а також наполягає на необхідності релігійного виховання у школах. Критика полилася на королеву після виходу книжки Пілар Урбано The Queen Up Close 2008 року, яка містила передбачувані заяви Софії на ці теми.

Королева Софія з сином Філіпом VI та невісткою Летицією / Фото: Associated Press

9. Софія авторка двох книжок з грецької археології, вона чудово розуміється на живописі і сама непогано малює, а також любить музику.

Королева Софія / Фото: Getty Images

10. Королева Софія — почесний академік Королівської академії образотворчих мистецтв "Сан-Фернандо" та Королівської академії історії та має ступінь почесного доктора низки університетів, зокрема Вальядолідського, Кембриджського, Оксфордського, Джорджтаунського та Нью-Йоркського.

Королева Софія / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно день народження відсвяткувала онучка королеви Софії — принцеса Леонор, а ми зібрали для вас цікаві факти про неї та її стильні виходи у світ.

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