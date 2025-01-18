Королева з чорними зубами: чи правда, що Єлизавети I страждала від карієсу

Якщо ви любите історичні фільми, то ймовірно неодноразово бачили картини, в яких королева Англії — Єлизавети I — була зображена з жахливими зубами. Чи це правда, розповіла історикиня Емі Боїнгтон.

Наразі історикам відомо, що Єлизавета I ретельно дбала про свій образ. Всі портрети повинні були бути схвалені нею особисто, і на всіх цих портретах вона здебільшого мала молодий вигляд, а її рот завжди був закритий, тому неможливо на будь-якому з них побачити, почорніли у неї зуби чи ні.

Однак також відомо, що Єлизавета І любила цукор. Цукор був імпортним дорогим товаром, який включали у всі види їжі. Наприклад, Єлизавета любила марципан, якому можна було надавати різноманітних форм.

Цукрові скульптури також були дуже модними і в переважно говорили про ваше багатство та смак, тому що ви могли дозволити собі так багато цукру, а також кондитера, який робив ці дивовижні споруди.

Єлизавета I / Фото: Getty Images

Кажуть, що Єлизавета використала зубну пасту, яка насправді була зроблена із цукру. Її вона використовувала для полірування зубів, що, звісно, лише погіршувало стан її здоров'я. І так, це вплинуло на її зуби, у неї були гнилі зуби, як і в багатьох її придворних.

Коли королеві було 65 років, німецький мандрівник сказав наступне про Єлизавету: "Її обличчя довгасте, світле, але зморшкувате, очі маленькі, але чорні і приємні, ніс трохи гачкуватий, зуби чорні, недолік, яким, схоже, страждають англійці через вживання цукру".

Єлизавета I / Фото: Getty Images

Так що зуби Єлизавети справді були не в порядку. У неї було багато відсутніх зубів, бо їх довелося виривати, а решта була гнилими або коричневими.

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