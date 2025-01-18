Королева з чорними зубами: чи правда, що Єлизавети I страждала від карієсу

Якщо ви любите історичні фільми, то ймовірно неодноразово бачили картини, в яких королева Англії — Єлизавети I — була зображена з жахливими зубами. Чи це правда, розповіла історикиня Емі Боїнгтон.
Наразі історикам відомо, що Єлизавета I ретельно дбала про свій образ. Всі портрети повинні були бути схвалені нею особисто, і на всіх цих портретах вона здебільшого мала молодий вигляд, а її рот завжди був закритий, тому неможливо на будь-якому з них побачити, почорніли у неї зуби чи ні.
Однак також відомо, що Єлизавета І любила цукор. Цукор був імпортним дорогим товаром, який включали у всі види їжі. Наприклад, Єлизавета любила марципан, якому можна було надавати різноманітних форм.
Цукрові скульптури також були дуже модними і в переважно говорили про ваше багатство та смак, тому що ви могли дозволити собі так багато цукру, а також кондитера, який робив ці дивовижні споруди.
Кажуть, що Єлизавета використала зубну пасту, яка насправді була зроблена із цукру. Її вона використовувала для полірування зубів, що, звісно, лише погіршувало стан її здоров'я. І так, це вплинуло на її зуби, у неї були гнилі зуби, як і в багатьох її придворних.
Коли королеві було 65 років, німецький мандрівник сказав наступне про Єлизавету: "Її обличчя довгасте, світле, але зморшкувате, очі маленькі, але чорні і приємні, ніс трохи гачкуватий, зуби чорні, недолік, яким, схоже, страждають англійці через вживання цукру".
Так що зуби Єлизавети справді були не в порядку. У неї було багато відсутніх зубів, бо їх довелося виривати, а решта була гнилими або коричневими.
Читайте також:
- Єдина сукня королеви Шарлотти, що збереглася: який вигляд має унікальне вбрання, якому майже 220 років
- Чому жінки Вікторіанської епохи ніколи не стригли волосся: відповідь вас здивує
- Була одержима своїм волоссям: як і чим мила голову найкрасивіша імператриця Австрії — Сісі