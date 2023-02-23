Королеви та пластика: хто з монарших осіб змінював зовнішність і користувався "уколами молодості"

Королівським особам аж ніяк не чужі бажання мати якнайдовше молодий і красивий вигляд. Ми зібрали для вас добірку про жінок із королівських сімей, які не побоялися звернутися до послуг пластичних хірургів, а також регулярно відвідують кабінети косметологів.
Королева Іспанії Летиція
Якщо порівняти фотографії Летиції Ортіс у молодості і зараз, то одразу помітно, що деякі маніпуляції зі своїм обличчям королева зробила.
В юності у Летиції на носі була горбинка. Невідомо, чи комплексувала вона через це, але кар'єрою журналістки та телеведучої через цю маленьку "ваду" жертвувати не збиралася. А потім зустріла принца Феліпе, а він закохався у простолюдинку з горбинкою на носі. Пластику Летиція зробила вже після весілля зі спадковим принцем 2004 року.
Одразу стало помітно, що зовнішність королівської особи зазнала змін і щоб не виникало зайвих розмов іспанський королівський палац випустив заяву. У ній ішлося про те, що у королеви почалися проблеми з диханням через вроджене викривлення носової перегородки і тому була потрібна операція. Після хірургічного втручання ніс Летиції став мати практично ідеальний вигляд. Але зупинятись дружина принца не збиралася.
Летиція народила королю Філіпу VI двох дочок. І її груди після двох вагітностей та двох грудних вигодовувань, звичайно, втратили колишні обсяги та пружність.
Королева легко виправила це не лише підтяжкою, а й імплантами. Палац офіційно не коментував більше жодних маніпуляцій із королівським тілом, але результат ми бачимо неозброєним оком.
Також на просторах Інтернету нескладно знайти коментарі різних хірургів, які стверджують, що Летиція робила корекцію повік, носогубних складок і вдалася до процедури ліпофілінгу – введення власного жиру для збільшення обсягу вилиць. Зовні королева зараз справді має кращий вигляд, ніж будь-коли раніше.
З чим їй точно пощастило, то це з фігурою. Від природи струнка Летиція займається йогою та пілатесом і перебуває у дуже гарній формі. І охоче демонструє публіці свої рельєфні руки та підкачані литки на ногах.
Княгиня Монако Шарлін
Дружина князя Монако Альбера II – Шарлін Віттсток – хоч і княгиня Монако, а веде досить тихий спосіб життя. Усі маніпуляції, які Шарлін проводила зі своїм обличчям, теж залишилися за міцними воротами палацу.
На думку деяких пластичних хірургів Шарлін однозначно збільшувала губи філерами і трохи коригувала форму підборіддя, воно стало гострішим. Не нехтує княгиня Монако і ін'єкціям ботулотоксинів, оскільки на лобі у неї практично непомітні зморшки. Навколо очей, тим не менш, у княгині є "гусячі лапки".
Принцеса Уельська Кетрін
Дружина принца Вільяма, майбутнього короля Великої Британії, навряд чи зверталася до пластичних хірургів і щось коригувала у своїй зовнішності. Якщо порівняти її фотографії юних років і зараз, то помітно, що принцеса схудла і її обличчя відповідно теж стало більш худорлявим.
Пухкі підліткові щоки Кейт зникли, а замість них її обличчя набуло більш виразних обрисів. Але до пластики це не має жодного стосунку. Не коригувала Кетрін і форму носа, як багато хто припускає. Але, немає сумнівів, що принцеса робить уколи ботоксу, оскільки зморшки на лобі майже непомітні, а також не нехтує доглядовими косметологічними процедурами. Також Кетрін найімовірніше зверталася до стоматолога, щоб вирівняти зубний ряд та відбілити зуби. Установка вінірів малоймовірна, усмішка Кейт має максимально природиій вигляд.
А ось зона нижніх повік, найімовірніше, коригувалася. Або принцеса робила блефаропластику або вдається до мікрострумової терапії. У будь-якому разі з апаратною косметологією принцеса Уельська точно на "ти". І на свій вік має чудові результати.
Королева Йорданії Ранія
Дружина короля Абдалли II – Ранія – справжня щасливиця. Природа нагородила її красивими рисами обличчя і з більшою ймовірністю королева не зверталася до пластичних хірургів для якихось радикальних змін.
Популярну серед знаменитостей ринопластику Ранія не робила, її ніс має однаковий вигляд як на ранніх фото, так і зараз, коли королеві вже за 50 років. Але абсолютно точно королева вдається до ін'єкцій ботокса, філерів та гелю в носогубну складку. І, звичайно, королева-консорт користується всіма благами сучасної косметології, що дозволяє її шкірі сяяти.
Королева Нідерландів Максима
Дружину короля Нідерландів Віллема-Олександра вважають однією з найемоційніших королівських осіб сучасності. Максима має дуже активну міміку обличчя. Зморшки також помітні, і її Величність не поспішає використовувати навіть ін'єкції ботоксу, якими не нехтують інші її колеги.
Якщо порівняти фотографії Максими в молоді роки і зараз, то особливо непомітні жодні радикальні зміни у зовнішності, крім природного старіння.
Але деякі хірурги однаково дотримуються думки, що королева робила собі блефаропластику, тому що на верхніх повіках Максими ще в молодості був надлишок шкіри. Але це, мабуть, єдине, заради чого королева Максима могла завітати до кабінету хірурга.
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