Королеви та пластика: хто з монарших осіб змінював зовнішність і користувався "уколами молодості"

Королівським особам аж ніяк не чужі бажання мати якнайдовше молодий і красивий вигляд. Ми зібрали для вас добірку про жінок із королівських сімей, які не побоялися звернутися до послуг пластичних хірургів, а також регулярно відвідують кабінети косметологів.

Королева Іспанії Летиція

Якщо порівняти фотографії Летиції Ортіс у молодості і зараз, то одразу помітно, що деякі маніпуляції зі своїм обличчям королева зробила.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

В юності у Летиції на носі була горбинка. Невідомо, чи комплексувала вона через це, але кар'єрою журналістки та телеведучої через цю маленьку "ваду" жертвувати не збиралася. А потім зустріла принца Феліпе, а він закохався у простолюдинку з горбинкою на носі. Пластику Летиція зробила вже після весілля зі спадковим принцем 2004 року.

Летиція Ортіс та принц Феліпе / Фото: Associated Press

Одразу стало помітно, що зовнішність королівської особи зазнала змін і щоб не виникало зайвих розмов іспанський королівський палац випустив заяву. У ній ішлося про те, що у королеви почалися проблеми з диханням через вроджене викривлення носової перегородки і тому була потрібна операція. Після хірургічного втручання ніс Летиції став мати практично ідеальний вигляд. Але зупинятись дружина принца не збиралася.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Летиція народила королю Філіпу VI двох дочок. І її груди після двох вагітностей та двох грудних вигодовувань, звичайно, втратили колишні обсяги та пружність.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева легко виправила це не лише підтяжкою, а й імплантами. Палац офіційно не коментував більше жодних маніпуляцій із королівським тілом, але результат ми бачимо неозброєним оком.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також на просторах Інтернету нескладно знайти коментарі різних хірургів, які стверджують, що Летиція робила корекцію повік, носогубних складок і вдалася до процедури ліпофілінгу – введення власного жиру для збільшення обсягу вилиць. Зовні королева зараз справді має кращий вигляд, ніж будь-коли раніше.

Королева Летиція / Фото: Associated Press

З чим їй точно пощастило, то це з фігурою. Від природи струнка Летиція займається йогою та пілатесом і перебуває у дуже гарній формі. І охоче демонструє публіці свої рельєфні руки та підкачані литки на ногах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Княгиня Монако Шарлін

Шарлін Віттсток / Фото: Associated Press

Дружина князя Монако Альбера II – Шарлін Віттсток – хоч і княгиня Монако, а веде досить тихий спосіб життя. Усі маніпуляції, які Шарлін проводила зі своїм обличчям, теж залишилися за міцними воротами палацу.

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

На думку деяких пластичних хірургів Шарлін однозначно збільшувала губи філерами і трохи коригувала форму підборіддя, воно стало гострішим. Не нехтує княгиня Монако і ін'єкціям ботулотоксинів, оскільки на лобі у неї практично непомітні зморшки. Навколо очей, тим не менш, у княгині є "гусячі лапки".

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін

Дружина принца Вільяма, майбутнього короля Великої Британії, навряд чи зверталася до пластичних хірургів і щось коригувала у своїй зовнішності. Якщо порівняти її фотографії юних років і зараз, то помітно, що принцеса схудла і її обличчя відповідно теж стало більш худорлявим.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Пухкі підліткові щоки Кейт зникли, а замість них її обличчя набуло більш виразних обрисів. Але до пластики це не має жодного стосунку. Не коригувала Кетрін і форму носа, як багато хто припускає. Але, немає сумнівів, що принцеса робить уколи ботоксу, оскільки зморшки на лобі майже непомітні, а також не нехтує доглядовими косметологічними процедурами. Також Кетрін найімовірніше зверталася до стоматолога, щоб вирівняти зубний ряд та відбілити зуби. Установка вінірів малоймовірна, усмішка Кейт має максимально природиій вигляд.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

А ось зона нижніх повік, найімовірніше, коригувалася. Або принцеса робила блефаропластику або вдається до мікрострумової терапії. У будь-якому разі з апаратною косметологією принцеса Уельська точно на "ти". І на свій вік має чудові результати.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Королева Йорданії Ранія

Дружина короля Абдалли II – Ранія – справжня щасливиця. Природа нагородила її красивими рисами обличчя і з більшою ймовірністю королева не зверталася до пластичних хірургів для якихось радикальних змін.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Популярну серед знаменитостей ринопластику Ранія не робила, її ніс має однаковий вигляд як на ранніх фото, так і зараз, коли королеві вже за 50 років. Але абсолютно точно королева вдається до ін'єкцій ботокса, філерів та гелю в носогубну складку. І, звичайно, королева-консорт користується всіма благами сучасної косметології, що дозволяє її шкірі сяяти.

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Королева Ранія / Фото: Associated Press

Королева Нідерландів Максима

Дружину короля Нідерландів Віллема-Олександра вважають однією з найемоційніших королівських осіб сучасності. Максима має дуже активну міміку обличчя. Зморшки також помітні, і її Величність не поспішає використовувати навіть ін'єкції ботоксу, якими не нехтують інші її колеги.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

Якщо порівняти фотографії Максими в молоді роки і зараз, то особливо непомітні жодні радикальні зміни у зовнішності, крім природного старіння.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Але деякі хірурги однаково дотримуються думки, що королева робила собі блефаропластику, тому що на верхніх повіках Максими ще в молодості був надлишок шкіри. Але це, мабуть, єдине, заради чого королева Максима могла завітати до кабінету хірурга.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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