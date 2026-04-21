Королеві Єлизаветі II 100 років: десять найнеймовірніших фактів про монархиню

1.Вона стала первістком герцога Йоркського Альберта (згодом короля Георга VI) та Єлизавети Боуз-Лайон і народилася о 2:40 ранку 21 квітня 1926 року. Її мати, будучи на п'ятому місяці вагітності, потрапила в автомобільну аварію і їй дивом вдалося уникнути викидня. Її вагітність тоді трималася у секреті від публіки. На щастя, все скінчилося добре.

2. Принцеса Єлизавета з'явилася на світ у лондонському районі Мейфер, резиденції графа Стратмор на Брютон-стріт, будинок № 17. Перші пологи герцогині Йоркської, матері Єлизавети, були довгими і складними, оскільки родова діяльність була слабкою, і їй довелося робити кесарів розтин.

Нині в цьому будинку знаходиться китайський ресторан, а на його стіні встановлено меморіальну табличку, де написано, що тут народилася Єлизавета II.

3. Єлизавета ніколи не мала б стати королевою. На момент її народження вона була лише третьою в черзі на престол, як зараз принцеса Шарлотта Уельська (єдина дочка Кейт та Вільяма Уельських).

Після смерті її діда короля Георга V, новим королем мав стати його старший син принц Едуард, дядько Єлизавети. Але Едуард VIII, пробувши на троні 10 місяців так і не був коронований, він публічно зрікся корони заради шлюбу з американкою Волліс Сімпсон. Королем став батько Єлизавети – Георг VI, а його дочка – спадкоємицею. Їй було тоді 10 років, був 1936 рік.

4. У віці 21 року принцеса Єлизавета виголосила свою культову промову, якій слідувала все своє життя. З нагоди свого 21-річчя у квітні 1947 року, принцеса виступила зі зверненням з садів Будинку уряду в Кейптауні, Південна Африка, у промові вона тоді сказала: «Я заявляю перед вами, що все моє життя, довге чи коротке, буде присвячене служінню вам», — і свого слова дотрималася.

5. Вона вийшла заміж за п'ять років до свого сходження на британський престол. Її чоловіком став принц грецький та данський Філіп Маунтбеттен. Їй було вісім, коли вона вперше його побачила. У 13 Єлизавета зрозуміла, що закохана в майбутнього морського офіцера, йому тоді було 18. Одружилися вони, коли принцесі був 21 рік. Церемонія вінчання відбулася 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. У шлюбі у них народилося четверо дітей – троє синів – принци Чарльз, Ендрю та Едвад та дочка – принцеса Анна.

6. Найщасливішими роками свого життя Єлизавета вважала час, проведений з чоловіком та молодшими дітьми на Мальті. Принцеса Єлизавета і принц Філіп жили на Мальті в період від 1949 до 1951 року. Принц служив у Королівському військово-морському флоті та був відряджений на Мальту. Єлизавета говорила, що саме в той період вона могла жити життям звичайнісіньких людей - ходити за покупками, гуляти з дітьми і бувати в перукарні. Раніше ми показували, який сьогодні вигляд має їхня вілла на Мальті.

7.Вона стала королевою 6 лютого 1952 після раптової смерті її батька короля Георга VI. Єлизавета та Філіпп тоді були на відпочинку в Кенії. Чоловік повідомив їй про смерть батька після дзвінка з Лондона. Додому Єлизавета повернулася вже у статусі монархині.

8. Вона була коронована 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Церемонію її коронації подивилися на телебаченні 27 мільйонів людей у всьому світі. Її коронація стала першою в історії Великої Британії, яку транслювали по телебаченню. Початок її правління ознаменувався підйомом оптимістичних настроїв у Великій Британії та країнах Співдружності, після Другої світової війни нова "Єлизаветинська епоха" була, як ковток свіжого повітря.

9. 2015 року королева Єлизавета II стала правителем, який правив найдовше у Британії за всю її історію. Вона перевершила на троні свою прапрабабусю королеву Вікторію, яка правила 63 роки та 216 днів. А у червні 2022 року Єлизавета II відсвяткувала 70-річчя перебування на троні. Тільки нещодавно стало відомо, що монархиня боролася з раком останні кілька років свого життя і просила лікарів постаратися продовжити їй життя наскільки це можливо, щоб відсвяткувати таку важливу віху правління.

10. Відсвяткувавши ювілей у червні 2022 року, монархиня востаннє вийшла на балкон Букінгемського палацу в оточенні своєї родини. В її очах стояли сльози, адже того дня вона вже чітко розуміла, що це її остання поява на такому грандіозному заході. Того ж літа вона, як і завжди, вирушила до шотландського замку Балморал, де мирно померла 8 вересня 2022 року.

Похована королева у Меморіальній каплиці короля Георга VI, яка є частиною каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Поховання відбулося 19 вересня 2022 року після державної церемонії прощання.