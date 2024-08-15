Королівська принцеса Анна: десять невідомих фактів про улюблену доньку принца Філіпа

Її вважають найпрацьовитішим членом британської королівської родини. В її день народження ми зібрали для вас найрідкісніші факти про королівську принцесу.

1. Принцеса Анна – друга дитина королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Вона народилася 15 серпня 1950 року і була улюбленицею свого батька. Цей день – 15 серпня – вважається днем капітуляції Японії та фактичного закінчення Другої світової війни. Звісно, королева Єлизавета II не могла контролювати день своїх пологів, але народження принцеси припало на дуже важливу дату. Зараз, уже в дорослому віці, Анна регулярно вшановує тих, хто служить або служив в армії.

Принцеса Анна на руках у матері, королеви Єлизавети II, поруч зі своєю бабусею Єлизаветою Боуз-Лайон і прабабусею, королевою Марією Текською / Фото: Associated Press

2. Анна стала сьомою королівською принцесою у британській монархії, яка мала цей титул. Королева Єлизавета II вручила їй його в червні 1987 року. Цей титул принцеса носить усе життя, а дається він лише старшій доньці монарха. Передбачається, що коли королем стане принц Вільям, його донька, принцеса Шарлотта, отримає титул своєї двоюрідної бабусі (але це може статися лише після смерті Анни).

Принцеса Анна у віці 4 років, 1954 рік / Фото: Associated Press

3. Згідно з даними womanandhome.com, принцеса Анна стала першою серед членів британської королівської родини, хто здобув освіту за межами палацу, тобто у звичайній школі – це була приватна школа Бененден, а також була першою з сім'ї, хто склав іспити рівня А, до того ж склала їх успішно. Вивчала донька королеви історію та географію.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

4. Ні для кого не секрет, що принцеса Анна – затята любителька коней і всього, що з ними пов'язано. Також вона стала першим членом британської королівської родини, хто взяв участь в Олімпійських іграх, виступаючи на Олімпіаді в Монреалі 1976 року у складі британської кінної команди. Анна їздила тоді верхи на коні своєї матері Єлизавети II – Гудвіллі. Серед інших спортивних досягнень принцеси Анни – золото на чемпіонаті Європи з триборства 1971 року та срібло в командних та індивідуальних дисциплінах на чемпіонаті Європи з триборства 1975 року.

Принцеса Анна на Олімпіаді в Монреалі, 1976 рік / Фото: Associated Press

5. 1994 року принцеса Анна була призначена до Ордену Підв'язки і попросила, щоб її зробили Королівським лицарем Ордену, а не дамою, як це заведено для жінок. Це найстаріший лицарський орден у Британії. Щороку його святкують, проводячи процесію та спеціальну службу.

Принцеса Анна з батьком, принцом Філіпом / Фото: Associated Press

6. Принцеса Анна стала першим членом королівської сім'ї, хто 1990 року здійснив офіційний візит до тодішнього СРСР як гостя радянського уряду. Принцеса пробула в Москві три дні, перш ніж вирушити до Сибіру, Туркменії та Києва.

Принцеса Анна з візитом у Києві, 1990 рік / Фото: Getty Images

7. На принцесу було скоєно замах. 1974 року тодішня 23-річна Анна поверталася до Букінгемського палацу після відвідин благодійного заходу зі своїм першим чоловіком, капітаном Марком Філліпсом. На наказ зловмисника вийти з машини принцеса тоді відповіла: "Навряд чи це можливо". В перестрілці постраждали її водій та охоронець, але Її Високість залишилася цілою й неушкодженою. Докладніше про інцидент ми розповідали раніше.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

8. Принцеса мешкає в маєтку Геткомб-Парк, де розташована ферма, яка працює. Там вона любить кататися верхи на конях. Там же проводиться Фестиваль британського триборства.

9. На відміну від своїх трьох братів принцеса Анна вирішила не давати своїм двом дітям (Зарі Тіндалл і Пітеру Філліпсу) титули принцеси та принца. Згодом вона прокоментувала, що вважала, що їм так буде простіше. Її донька Зара публічно подякувала матері за це, тим самим підтвердивши теорію принцеси.

Принцеса Анна зі своїми дітьми Пітером і Зарою / Фото: Getty Images

10. Принцеса Анна стала першою жінкою, яка взяла участь у так званому "Пильнуванні принців" після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. "Пильнування принців" проводилося лише двічі – після смерті короля Георга V і після смерті королеви-матері 2022 року. Воно називається так, тому що четверо дітей Георга V – тодішній король Едуард VIII і принци Альберт, Генрі та Джордж – стояли на варті біля труни свого батька 28 січня 1936 року у Вестмінстерському залі. Біля домовини королеви-матері стояли принци Чарльз, Ендрю, Едвард і віконт Лінлі.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ви також можете почитати дві історії кохання королівської принцеси Анни.

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