Королівські конфузи року: фотошоп принцеси Кейт, альпака чхнула на короля та Камілла у різних сережках

З королівськими особами на заходах часто трапляються різні конфузні ситуації. Чим був багатий 2024 рік, згадуємо сьогодні.

Пес королеви Максими збентежив сім'ю

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Це сталося під час нещодавньої зимової фотосесії нідерландської королівської родини. Королева Максима і король Віллем-Олександр за традицією взяли свого собаку Мамбо на знімання з собою, адже він теж член сім'ї. Фотосет знімали в Бегінажі — одному із найстаріших закритих дворів Амстердама, зведеному у XIV столітті. І під час знімання пес вирішив справити свою потребу біля дерева, чим збентежив спадкоємицю трону – принцесу Катарину-Амалію – та інших членів сім'ї.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Принц Гаррі зконфузився, як його дружина Меган

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Герцог Сассекський під час свого візиту до Ванкувера зустрівся з учнями початкової школи під час презентації шкільної програми Invictus Games 2025 у Seaforth Armory у Канаді. Під час візиту принц Гаррі розповів про свій щорічний турнір з адаптивних видів спорту для поранених та травмованих військовослужбовців. Під час заходу з принцом Гаррі стався такий самий конфуз, який вже траплявся з його дружиною Меган 2020 року, коли вона з принцом відвідали Канада-гаус у Лондоні напередодні Нового року. Конфуз можна подивитися на фото, але з ким не буває, ми всі люди.

Герцогиня Единбурзька отримала м'ячем в око

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

З Софі стався конфуз, коли герцогиня відвідала Віндзор з офіційним візитом як покровителька благодійної організації Національного товариства із запобігання жорстокому поводженню з дітьми (NSPCC). Під час заходу Софі зіграла там у гольф і під час цієї гри м'яч випадково влучив їй в обличчя. На щастя, герцогиня не постраждала, лише посміялася з інциденту.

На короля Чарльза чхнула альпака

Король Чарльз у Канберрі / Фото: Getty Images

Під час візиту короля Чарльза і королеви Камілли до Канберри з монархом трапилася кумедна ситуація. Спілкуючись із людьми, що прийшли, король звернув увагу, що один з чоловіків був з альпакою. Його господар Роберт Флетчер вважає свою альпаку твариною, яка надає підтримку благодійним організаціям та будинкам для людей похилого віку. Коли монарх проходив повз, альпака чхнула, забризкавши короля. Це не викликало переполоху, а навпаки, сміх у Чарльза. Король навіть погладив його по носі.

Принц Луї впав на параді

Принц Луї / Фото: Getty Images

Родина Уельських повним складом була присутня на параді Trooping the Color на честь дня народження короля Чарльза в червні 2024 року. Шестирічний принц Луї, якого батьки вже кілька років беруть на такі урочисті заходи, був настільки схвильований, що впав, чекаючи на сходах перед Букінгемським палацом. Це сталося перед початком військового параду. На щастя, минулося без травм та серйозних ушкоджень, а інцидент навіть не всі помітили.

Принцеса Євгенія одягла пікантну сукню

Принцеса Євгенія на весіллі Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія восени побувала на весіллі Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон. На урочистість принцеса приїхала в оливковій сукні-міді з плісованим подолом від JOSEPH, а коли прямувала до Честерського собору, то вітер підняв її красиву сукню. Такий конфуз часто відбувався раніше із принцесою Уельської Кейт. А ще сукня, що цього разу носила принцеса Євгенія, просвічувала її груди.

З нареченої Олівії Генсон відлітала фата

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

Не обійшлося без конфузів і для нареченої Олівії Генсон. Вона прямувала до вівтаря Честерського собору в білій сукні від Emma Victoria Payne з шовкового креп-сатину кольору слонової кістки та шовкової органзи з вишивкою на замовлення. Образ вона доповнила фамільною тіарою, фатою та синіми туфлями. Вітер цього дня був такий сильний, що мало не зірвав фату з голови нареченої.

Королева Максима мало не втратила капелюха

Королева Максима / Фото: Getty Images

До речі, з тієї ж причини — вітряної погоди. Під час одного публічного заходу в Гаазі, на який королева Максима приїхала в жовтій сукні від Natan Couture, доповнивши лук замшевими туфлями на підборах від Gianvito Rossi і крислатим капелюхом Maison Fabienne Delvigne, цей самий капелюх так і волів зірватися з голови. Максима те й робила, що сміялася і тримала аксесуар руками.

Принцеса Уельська та фотошоп

Шквал критики пролився на принцесу Уельську Кейт у березні цього року, коли вона опублікувала у соцмережах знімок із дітьми до Дня матері. Королівські шанувальники були в захваті від фотографії і раді бачити, що у принцеси Уельської все гаразд, адже вже тоді ходили чутки про те, що вона занедужала, але про діагноз Кейт ще мовчала.

А пізніше стало відомо, що найбільші фотоагентства видалили фото зі своїх сайтів цей знімок через претензії до редагування, заявивши, що опублікована Кенсінгтонським палацом фотографія, на якій зображена принцеса Уельська та троє її дітей, була оброблена у фотошопі. Коментатори в соціальних мережах помітили, що щось не гаразд з рукавом кардигана принцеси Шарлотти, немовби відсутня частина її руки, а також були питання до розмитої руки принца Джорджа.

Принцеса Уельська з дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї / Фото: Instagram/Кенсінгтонського палацу

За кілька днів принцеса випустила заяву, сказавши, що вона справді експериментувала з редагуванням.

"Я хотіла б перепросити за будь-яке замішання, викликане сімейною фотографією, якою ми поділилися вчора. Я сподіваюся, що всі, хто святкував, добре провели свято. С", — написала Кетрін у сторіз.

Королева Камілла одягла різні сережки

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час візиту до Свіндона, де Камілла відвідала притулок для жінок, вона з'явилася з різними сережками у вухах. В одному вусі вона мала перлинну сережку-кліпсу, а в іншому – золоту. "Можливо, Її Величність дотримувалася тенденції несхожих сережок", — припустили шанувальники. Палац залишив це без будь-яких коментарів.

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