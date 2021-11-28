Королівські конфузи року: маленька сукня Меган, смішний принц Чарльз та сміливий розріз Летиції

2021-й був насиченим на королівські події. Не обійшлося без конфузних ситуацій. Згадуємо, що ж кумедного сталося за цей рік у сім'ях європейських монархів.

Цього року, як і 2020-го, у кілька конфузних ситуацій потрапила королева-консорт Іспанії Летиція.

Королева Летиція

Король Філіп VI та королева Летиція / Getty Images

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У червні король Іспанії Філіп та його дружина королева Летиція вітали президента Південної Кореї Мун Чже Іна та його дружину Кім Чжон Сук на державній церемонії, що відбулася у Королівському палаці в Мадриді. Президент прибув до Іспанії із триденним державним візитом. Це був його перший візит до країни за 14 років. Летиція обрала для виходу ніжне вбрання рожевого відтінку, яке складалося з топу без рукавів та мереживної спідниці міді. Оздоблював її тонкий пояс, що підкреслює витончену талію королеви. Взула вона гостроносі замшеві мюлі з прозорою деталлю. Перед самою зустріччю з президентом на вулиці здійнявся сильний вітер, який геть зіпсував зачіску Летиції.

Королева Летиція / Getty Images

Королева швидко спробувала поправити волосся руками, і до зустрічі з президентом все вже було гаразд.

У лютому з королевою Летицією стався інший конфуз, вона відвідала виставку в Національній бібліотеці в Мадриді та обрала для цього виходу сукню від іспанського бренду Massimo Dutti. На плечі накинула пальто від Carolina Hererra і доповнила аутфіт лакованими туфлями-човниками від Lodi. А коли королева виходила з бібліотеки, фотографи зазнімкували її з дуже цікавого ракурсу.

Королева Летиція / Getty Images

Одяг з такими розрізами дружина короля Філіпа VI зазвичай не носить, але цей образ і ці фотографії Летиції почали порівнювати з "оскарівським" виходом Анджеліни Джолі 2012 року, коли всі тільки й робили, що обговорювали її сукню Versace з ефектним розрізом.

І ось буквально цього тижня Летиція під час візиту з чоловіком до Швеції під час урочистого прийому зі шведськими монархами та фотосесії упустила на підлогу клатч. Вміст сумочки висипався, але Летиція не була схвильованою, вона зібрала все назад і продовжила вітати гостей.

Меган Маркл

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

Нещодавно обговорювали червону сукню герцогині Сасекської Меган, в якій вона приїхала на галаконцерт Salute To Freedom до Музею морського та повітряного космосу Intrepid у Нью-Йорку разом із чоловіком принцом Гаррі. Красива червона сукня з відвертим декольте від Carolina Herrera з колекції Pre-Fall 2022 була чгарною, але трохи не доречною на заході, де принц Гаррі вшановував військовослужбовців.

Герцогиня Меган / Getty Images

До того ж, Меган одягла сукню на розмір менше, і це було добре видно.

Принц Чарльз

Принц Чарльз / Getty Images

З принцом Чарльзом сталася кумедна ситуація, коли спадкоємець трона відвідав у червні ферму в Чіппінг-Нортоні. Засновник FarmED Ян Вілкінсон продемонстрував Його Королівській Високості зразки ґрунту, які використовують на фермі, а Чарльз нахилився, щоб його понюхати. Фотографи зробили знімки, на яких було видно, як рідке сиве волосся ледве прикриває лисину старшого сина королеви Єлизавети II.

Королева Матильда

Королева Матильда / Getty Images

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З бельгійською королевою Матильдою вітер теж зіграв злий жарт. У липні під час святкування Національного дня в Бельгії королева Матильда з'явилася на публіці у легкій світлій сукні з флористичним принтом та кейпнакидкою. До вбрання королева-консорт підібрала зелений клатч, рукавички, а також взула світлі туфлі на підборах. Її легка сукня з тонкої тканини при найменшому пориві вітру прилипала до тіла. Потрібно віддати належне королеві, вона намагалася розправити поділ вбрання, але боротися зі стихією було безглуздо.

Королева Максима

Королева Максима / Getty Images

Королева Нідерландів Максима зазвичай має дуже яскравий та елегантний вигляд. Цьогоріч із нею практично не траплялося конфузів. За винятком, мабуть, одного виходу, де Її Величність з'явилася в пом'ятих штанах. Розбираючи стильні образи королеви Максими за рік ми навіть включили туди цей аутфіт. Тому що незважаючи на те, що штани-кльош від GIlson пудрово-рожевого кольору з колекції весна-літо 2021 пом'ялися, Максима вдало підібрала до них топ від Natan гірчичного кольору та гірчичні туфлі-човники на підборах, клатч у тон та широкий пояс на талії.. Так що конфуз хоч і мав місце, але його, можливо, ніхто й не помітив за щирими емоціями королеви.

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