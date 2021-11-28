Королівські конфузи року: маленька сукня Меган, смішний принц Чарльз та сміливий розріз Летиції

2021-й був насиченим на королівські події. Не обійшлося без конфузних ситуацій. Згадуємо, що ж кумедного сталося за цей рік у сім'ях європейських монархів.
Цього року, як і 2020-го, у кілька конфузних ситуацій потрапила королева-консорт Іспанії Летиція.
Королева Летиція
У червні король Іспанії Філіп та його дружина королева Летиція вітали президента Південної Кореї Мун Чже Іна та його дружину Кім Чжон Сук на державній церемонії, що відбулася у Королівському палаці в Мадриді. Президент прибув до Іспанії із триденним державним візитом. Це був його перший візит до країни за 14 років. Летиція обрала для виходу ніжне вбрання рожевого відтінку, яке складалося з топу без рукавів та мереживної спідниці міді. Оздоблював її тонкий пояс, що підкреслює витончену талію королеви. Взула вона гостроносі замшеві мюлі з прозорою деталлю. Перед самою зустріччю з президентом на вулиці здійнявся сильний вітер, який геть зіпсував зачіску Летиції.
Королева швидко спробувала поправити волосся руками, і до зустрічі з президентом все вже було гаразд.
У лютому з королевою Летицією стався інший конфуз, вона відвідала виставку в Національній бібліотеці в Мадриді та обрала для цього виходу сукню від іспанського бренду Massimo Dutti. На плечі накинула пальто від Carolina Hererra і доповнила аутфіт лакованими туфлями-човниками від Lodi. А коли королева виходила з бібліотеки, фотографи зазнімкували її з дуже цікавого ракурсу.
Одяг з такими розрізами дружина короля Філіпа VI зазвичай не носить, але цей образ і ці фотографії Летиції почали порівнювати з "оскарівським" виходом Анджеліни Джолі 2012 року, коли всі тільки й робили, що обговорювали її сукню Versace з ефектним розрізом.
І ось буквально цього тижня Летиція під час візиту з чоловіком до Швеції під час урочистого прийому зі шведськими монархами та фотосесії упустила на підлогу клатч. Вміст сумочки висипався, але Летиція не була схвильованою, вона зібрала все назад і продовжила вітати гостей.
Меган Маркл
Нещодавно обговорювали червону сукню герцогині Сасекської Меган, в якій вона приїхала на галаконцерт Salute To Freedom до Музею морського та повітряного космосу Intrepid у Нью-Йорку разом із чоловіком принцом Гаррі. Красива червона сукня з відвертим декольте від Carolina Herrera з колекції Pre-Fall 2022 була чгарною, але трохи не доречною на заході, де принц Гаррі вшановував військовослужбовців.
До того ж, Меган одягла сукню на розмір менше, і це було добре видно.
Принц Чарльз
З принцом Чарльзом сталася кумедна ситуація, коли спадкоємець трона відвідав у червні ферму в Чіппінг-Нортоні. Засновник FarmED Ян Вілкінсон продемонстрував Його Королівській Високості зразки ґрунту, які використовують на фермі, а Чарльз нахилився, щоб його понюхати. Фотографи зробили знімки, на яких було видно, як рідке сиве волосся ледве прикриває лисину старшого сина королеви Єлизавети II.
Королева Матильда
З бельгійською королевою Матильдою вітер теж зіграв злий жарт. У липні під час святкування Національного дня в Бельгії королева Матильда з'явилася на публіці у легкій світлій сукні з флористичним принтом та кейпнакидкою. До вбрання королева-консорт підібрала зелений клатч, рукавички, а також взула світлі туфлі на підборах. Її легка сукня з тонкої тканини при найменшому пориві вітру прилипала до тіла. Потрібно віддати належне королеві, вона намагалася розправити поділ вбрання, але боротися зі стихією було безглуздо.
Королева Максима
Королева Нідерландів Максима зазвичай має дуже яскравий та елегантний вигляд. Цьогоріч із нею практично не траплялося конфузів. За винятком, мабуть, одного виходу, де Її Величність з'явилася в пом'ятих штанах. Розбираючи стильні образи королеви Максими за рік ми навіть включили туди цей аутфіт. Тому що незважаючи на те, що штани-кльош від GIlson пудрово-рожевого кольору з колекції весна-літо 2021 пом'ялися, Максима вдало підібрала до них топ від Natan гірчичного кольору та гірчичні туфлі-човники на підборах, клатч у тон та широкий пояс на талії.. Так що конфуз хоч і мав місце, але його, можливо, ніхто й не помітив за щирими емоціями королеви.
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