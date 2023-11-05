Королівські лівші: від королеви Вікторії до майбутнього короля – принца Вільяма

Принц Вільям якось сказав, що у "лівшів мозок краще працює, ніж у правшів". Ймовірно, син короля Чарльза вимовив це в жартівливій формі, тому що втомився від запитань на кшталт "о, та ви лівша". Сьогодні розповідаємо вам і про інших королівських особ, які пишуть лівою рукою.

Принц Вільям

Принц Вільям у дитинстві / Фото: Getty Images

Як ви вже зрозуміли принц Уельський Вільям – лівша. І це стало для нього певною мірою проблемою, оскільки він любить грати в поло, а в цю гру згідно з правилами, потрібно грати правою рукою. Тому принцу довелося навчитися, щоб його права рука добре справлялася з потрібним завданням. Ходять чутки, що старший син Вільяма – принц Джордж – теж лівша, але офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Принц Вільям із сином принцом Джорджем / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор

Іспанська принцеса та майбутня королева нещодавно під час церемонії присяги на вірність конституції у день свого повноліття підписувала Книгу пошани Конгресу. На фото видно, що робить це принцеса Астурійська лівою рукою.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі

Улюблена невістка королеви Єлизавети II – герцогиня Софі – лівша, але однаково добре володіє як лівою, так і правою рукою. Це називається амбідекстрія – тобто рівний розвиток обох рук. Іноді це вроджена здатність, інколи вона виробляється завдяки тренуванням.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Софі, швидше за все, саме займалася тренуваннями своєї правої руки. А ще кажуть, у амбідекстрів мозок працює трохи інакше, ніж у решти людей. Вчені стверджують, що амбідекстри краще адаптують свої емоції залежно від ситуації. Софі публічно заявляла, що вона саме амбідекстр.

Герцогиня Сасекська Меган

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Дружина принца Гаррі теж амбідекстр. Пише Меган Маркл правою рукою, нею ж і махає публіці чи тримає сумку, а ось їсть і п'є герцогиня, використовуючи ліву руку. Чи вроджена ця особливість у Меган широкому загалу не відомо. Її чоловік Гаррі, як бачимо на фото, пише правою рукою.

Королева-мати Єлизавета

Королева-мати Єлизавета / Фото: Getty Images

Мама королеви Єлизавети II і бабуся принца Вільяма – Єлизавета Боуз-Лайон, теж була лівша, як і її чоловік король Георг VI. Але, судячи з фото, Єлизавету переучували, оскільки вона часто підписувала книги правою рукою. А ось їхня дочка королева Єлизавета II завжди писала правою рукою. А її прапрабабуся королева Вікторія лівша, яку теж переучували. Як бачите, існує спадковий зв'язок із ліворукістю, оскільки він часто зустрічається в сім'ях.

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