Королівські лівші: від королеви Вікторії до майбутнього короля – принца Вільяма

Принц Вільям якось сказав, що у "лівшів мозок краще працює, ніж у правшів". Ймовірно, син короля Чарльза вимовив це в жартівливій формі, тому що втомився від запитань на кшталт "о, та ви лівша". Сьогодні розповідаємо вам і про інших королівських особ, які пишуть лівою рукою.
Принц Вільям
Як ви вже зрозуміли принц Уельський Вільям – лівша. І це стало для нього певною мірою проблемою, оскільки він любить грати в поло, а в цю гру згідно з правилами, потрібно грати правою рукою. Тому принцу довелося навчитися, щоб його права рука добре справлялася з потрібним завданням. Ходять чутки, що старший син Вільяма – принц Джордж – теж лівша, але офіційного підтвердження цьому поки що немає.
Принцеса Леонор
Іспанська принцеса та майбутня королева нещодавно під час церемонії присяги на вірність конституції у день свого повноліття підписувала Книгу пошани Конгресу. На фото видно, що робить це принцеса Астурійська лівою рукою.
Герцогиня Единбурзька Софі
Улюблена невістка королеви Єлизавети II – герцогиня Софі – лівша, але однаково добре володіє як лівою, так і правою рукою. Це називається амбідекстрія – тобто рівний розвиток обох рук. Іноді це вроджена здатність, інколи вона виробляється завдяки тренуванням.
Софі, швидше за все, саме займалася тренуваннями своєї правої руки. А ще кажуть, у амбідекстрів мозок працює трохи інакше, ніж у решти людей. Вчені стверджують, що амбідекстри краще адаптують свої емоції залежно від ситуації. Софі публічно заявляла, що вона саме амбідекстр.
Герцогиня Сасекська Меган
Дружина принца Гаррі теж амбідекстр. Пише Меган Маркл правою рукою, нею ж і махає публіці чи тримає сумку, а ось їсть і п'є герцогиня, використовуючи ліву руку. Чи вроджена ця особливість у Меган широкому загалу не відомо. Її чоловік Гаррі, як бачимо на фото, пише правою рукою.
Королева-мати Єлизавета
Мама королеви Єлизавети II і бабуся принца Вільяма – Єлизавета Боуз-Лайон, теж була лівша, як і її чоловік король Георг VI. Але, судячи з фото, Єлизавету переучували, оскільки вона часто підписувала книги правою рукою. А ось їхня дочка королева Єлизавета II завжди писала правою рукою. А її прапрабабуся королева Вікторія лівша, яку теж переучували. Як бачите, існує спадковий зв'язок із ліворукістю, оскільки він часто зустрічається в сім'ях.
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