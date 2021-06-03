Королівські титули: чому Меган не принцеса, а Кейт може стати королевою-консортом

Про королівські титули зазвичай говорять мало. У народі часто їх плутають, і багато хто навіть не знає, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл не можна називати принцесами, тому що вони такими не є. А упокоєний 2021 року принц Філіп носив титул принца-консорта, хоча не прийняв його офіційно. Розбираємося в цій непростій темі докладніше.

Почнемо, мабуть, з найголовнішого — королев. Королева, яка царює (Queen regnant), — це жінка, яка займає трон за правом народження. Цей титул носила королева Великої Британії Вікторія, носить королева Єлизавета II, королева Данії Маргрете II, раніше носила королева Нідерландів Беатрікс (до зречення на користь сина в 2013 році) і її мати королева Юліана (відреклася на користь дочки Беатрікс в 1980 році).

Королева Єлизавета II / Getty Images

В ієрархії британських титулів король стоїть вище королеви, але, оскільки Єлизавета II керівний монарх, її чоловік Філіп ніяк не міг стати вище її, тому він носив титул принца-консорта. Але і цей титул Філіп отримав не одразу, а тільки в 1957 році, коли його дружина-королева зробила його принцом-консортом Сполученого Королівства. Але, на подив багатьох, Філіп відмовився від офіційного титулу, побажавши залишитися просто принцом Філіпом. Після весілля в 1947 році, як відомо, принц Філіп також оримав титули герцога Единбурзького, графа Меріонетського і барона Гринвіча.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Associated Press

Вперше титул принца-консорт офіційно отримав чоловік королеви Вікторії — принц Альберт. Принцом-консортом також був чоловік данської королеви Маргрете II — принц Хенрік Данський.

До речі, що стосується титулу герцога Единбурзького, то, згідно з домовленістю між королевою Єлизаветою II, принцом Філіпом і їхнім молодшим сином принцом Едвардом, датованою 1999 роком, саме Едвард отримає цей титул після того, як його старший брат принц Чарльз в кінцевому підсумку вступить на престол і стане новим королем Великої Британії. До цього моменту титул герцога Единбурзького дістався старшому синові Філіпа — принцу Чарльз.

Принц Едвард і його дружина Софі / Getty Images

Якщо ж країною править монарх (король), то його дружина іменується королевою-консортом. Queen consort означає, що вона дружина короля. Жодною владою королева-консорт не володіє і іменується королевою тільки тому, що одружена з королем. Така правителька має рівний із чоловіком соціальний ранг і носить жіночий еквівалент монархічного титулу чоловіка, але не володіє політичними і військовими повноваженнями регента.

Такий титул носить королева-консорт Максима (дружина керівного кроля Нідерландів Віллема-Олександра), королева-консорт Летиція (дружина керівного кроля Іспанії Філіпа VI), королева-консорт Матильда (дружина короля Бельгії Філіпа).

Королева Максима з чоловіком королем Віллемом-Олександром / Associated Press

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

Титулом королеви-консорта можна володіти тільки за життя чоловіка-короля. Якщо ж чоловік помирає, змінюється і титул вдови подружжя, іноді титул звучить просто "королева" і її ім'я. Історія пам'ятає матір королеви Єлизавети II — Єлизавети Боуз-Лайон, що носила титул королеви-матері Єлизавети після смерті свого чоловіка короля Георга VI. Мати Єлизавети II іменувалася саме королевою-матір'ю, тому що у них з дочкою однакові імена, що могло призводити до плутанини.

Що ж стосується титулів принців і принцес, тут теж все дуже цікаво і навіть місцями заплутано. Королева Єлизавета II пішла на поступки і тепер дозволяє своїм дітям і онукам одружитися з людьми простого роду. Згадаймо, як її старший син принц Чарльз тридцять довгих років чекав, коли зможе взяти в дружини просту жінку Каміллу Шанд, і зробив це в 2005 році. Шлюб схвалила королева, а другий дружині Чарльза був дарований титул герцогині Корнуольської в Британії і герцогині Ротсейської в Шотландії. А коли її чоловік Чарльз, стане королем, Камілла отримає право на титул принцеси-консорта — це буде вперше в історії. Як дружина Чарльза вона має також право і на титул принцеси Уельської, який носила перша дружина принца — принцеса Діана. Але з поваги до пам'яті покійної принцеси Діани цей титул Камілла не використовує.

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз / Getty Images

Титули принців і принцес дістаються тільки за правом народження в королівській родині. Кейт Міддлтон, наприклад, не є принцесою, ні за кров'ю, ніяк інакше. Після весілля з принцом Вільямом в 2011 році їй був дарований королевою титул Її Королівська Високість герцогиня Кембриджська. Її свекруха Діана після заміжжя з Чарльзом мала титул Діана, принцеса Уельська, але в народі її називали принцеса Діана або принцеса Ді. Так само, як і у Камілли (нинішньої дружини Чарльза), у Діани був титул герцогині Корнуольської. Водночас титул принца вище будь-якого титулу герцогства, тому і Діана залишилася в пам'яті людей принцесою.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня Кембриджська ж має всі шанси стати королевою-консортом після того, як на трон зійде її чоловік принц Вільям. А ось троє дітей Кембриджів носять титул принців і принцеси. Перша дитина пари — принц Джордж — отримав титул принца Кембриджського після свого народження в 2013 році, а старші діти пари — Шарлотта і Луї — отримали титули принцеси і принца після постанови королеви Єлизавети II.

Герцогиня Кетрін і принц Вільям з дітьми / Associated Press

Точно така ж історія і з принцом Гаррі: він є принцом за кров'ю, а його дружина Меган Маркл ніколи принцесою не була і не буде. Після весілля в 2018 році королева дарувала їй офіційний титул Її Королівська Високість герцогиня Сассекська, але після складання королівських повноважень у 2020 році Меган втратила титул Її Королівської Високості, проте зберегла титул герцогині Сассекської.

Меган Маркл і принц Гаррі / Associated Press

А ось навколо первістка пари — сина Арчі, а точніше, його передбачуваного титулу, було багато шуму. Титул принца не передбачений Арчі згідно з указом короля Георга V, який в 1917 році видав документ, спрямований на скорочення числа людей, що володіють титулом. Згідно з документом, тільки королівські діти, що перебувають у прямій спадковій лінії, можуть стати принцами і отримати титули Його Королівської Високості.

Єдиним правнуком монарха, який отримав титул під час народження відповідно до постанови короля Георга V, став перший онук принца Уельського, старший син принца Вільяма і герцогині Кембриджської — принц Джордж. Королева Єлизавета II змінила це рішення всього за кілька місяців до народження первістка Кейт і Вільяма, ухваливши, що всі діти первістка принца Уельського матимуть королівський титул під час народження. Але йшлося тільки про дітей Вільяма як передбачуваного майбутнього короля Великої Британії.

Принц Едвард, графиня Вессекська Софі, леді Луїза Віндзор / Associated Press

Ще один цікавий титул — граф Вессекський, його носить молодший син королеви Єлизавети II — принц Едвард, який також є принцом за кров'ю. У 1999 році Едвард одружився з Софі Ріс-Джонс. Спочатку планувалося, що Едвард отримає титул герцога Кембриджського, який через 12 років було присвоєно його племіннику принцу Вільяму. Однак принц Едвард вибрав собі сам інший титул, на честь вигаданого епізодичного персонажа фільму "Закоханий Шекспір" — "графа Вессекського", якого зіграв Колін Ферт. Дружина Едварда отримала титул графині Вессекської. Другорядний титул Едварда — віконт Северн, за Северном — річкою в Уельсі, що пов'язано з валлійським походженням його дружини Софі Ріс-Джонс. Друга дитина пари — Джеймс — використовує цей титул як титул чемності, хоча за законом як онук монарха мав право на титул принца. Софі і Едвард відмовилися від цього титулу для свого сина і дочки леді Луїзи.

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