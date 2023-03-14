Королівські титули: що змінилося після смерті Єлизавети II та зі сходженням на трон короля Чарльза III

Від того часу, як король Чарльз III очолив британський трон, деякі титули у членів королівської родини було оновлено. Якщо раніше Кейт Міддлтон не носила титул принцеси, то тепер саме так її слід називати. Торкнулися зміни й інших родичів монарха. Розберемося у цьому питанні детальніше.

Титул королеви Єлизавети II та принца Філіпа

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Associated Press

За життя королева Єлизавета II як керівна монархиня іменувалася Queen regnant — тобто жінка, яка займає трон по праву народження. Ми розповідали раніше, що в ієрархії британських титулів король стоїть вище за королеву, але, оскільки Єлизавета II була керівною монархинею, її чоловік Філіп ніяк не міг стати вищим за неї, тому він носив титул принца-консорта, який отримав через десять років після їхнього весілля 1957 року. Але Філіп відмовився від титулу, побажавши залишитися просто принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким. Від моменту його смерті 2021 року титул герцога Единбурзького знову повернувся до корони.

Титул герцога Единбурзького

Герцогиня Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

Але задовго до цього ще 1999 року, коли молодший син Філіпа та Єлизавети – принц Едвард – одружився з Софі Ріс-Джонс, було досягнуто домовленості, згідно з якою титул герцога Единбурзького після повернення до корони буде передано саме принцу Едварду. 10 березня 2023 року, через два роки після смерті Філіпа, король Чарльз III дотримався слова, даного батькові, і оголосив, що відтепер титул герцога Единбурзького належить Едварду, а його дружина Софі стала від цього дня герцогинею Единбурзькою.

Титул принца та принцеси Уельських

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Від моменту сходження Чарльза на трон його старший син принц Вільям і перший у лінії наслідування престолу успадкував титул принца Уельського від свого батька (Чарльз носив титул від моменту, коли йому виповнився 21 рік, і отримав його від своєї матері королеви Єлизавети II). Дружина Вільяма – Кейт – автоматично здобула титул принцеси Уельської, який колись носила принцеса Діана. Варто зазначити, що друга дружина Чарльза — Камілла — теж мала титул принцеси Уельської, але не використовувала його публічно. Також Вільям та Кетрін зберегли за собою титули герцога та герцогині Кембриджських та Корнуольських, а титули їхніх дітей тепер звучать так – принц Джордж Уельський, принцеса Шарлотта Уельська та принц Луї Уельський.

Титул королеви Камілли

Королева Єлизавета II та королева Камілла / Фото: Getty Images

Після весілля з тоді ще спадковим принцом Уельським Чарльзом 2005 року Камілла здобула титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської, але останній не використала на згадку про покійну принцесу Діану. А в лютому 2022 року на честь платинового ювілею правління Єлизавети II монархиня вручила Каміллі новий титул – королеви-консорта з позначкою, що користуватися титулом Камілла зможе тоді, коли її чоловік стане королем. 8 вересня 2022 року королева Єлизавета II померла, Чарльз став королем, а його дружина отримала титул королеви-консорта, а не принцеси-консорта, як передбачалося спочатку. Після коронації Камілли, а вона буде коронована разом із чоловіком 6 травня 2023 року, найімовірніше, з її титулу приберуть приставку "консорт". Так само, як її забрали з титулів інших європейських королів: королеви Нідерландів Максими, Іспанії – Летиції чи Бельгії – Матильди.

Принц Гаррі та Меган Маркл та їхні діти

Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

Герцог і герцогиня Сассекські Гаррі і Меган таки дотиснули короля Чарльза III і він дав їхнім дітям титули принца і принцеси, що їм належали. Передбачається, що король погодився дати титули онукам після розмови з сином Гаррі, яка відбулася після похорону королеви Єлизавети II. Після смерті Єлизавети та сходження на трон короля Чарльза його онуки Арчі та Лілібет автоматично отримали право на ці титули, а згідно з правилом, встановленим королем Георгом V 1917 року, також тепер можуть претендувати на титули Їхніх Королівських Висостей. Чарльз погодився видати патентні грамоти, щоб надати титули принца і принцеси його двом онукам, які живуть зі своїми батьками в Монтесіто. Тепер дітей Сассекських слід називати принц Арчі Сассекський та принцеса Лілібет Сассекська. Меган і Гаррі так і залишилися герцогом і герцогинею Сассекськими, в їхніх титулах жодних змін не відбулося.

Принц Ендрю та принцеса Анна

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

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Брат та сестра Чарльза продовжують носити свої титули. У Ендрю це титул герцога Йоркського, наданий він був йому в день весілля з Сарою Фергюсон 1986 року. Сестра короля – Анна – носить титул королівської принцеси. З її титулом все дуже цікаво, він належить Анні вже 36 років (був вручений 1987-го). Принцеса Анна є сьомою людиною, яка носить його від того самого моменту, як Карл I заснував для своєї дочки, принцеси Марії 1642 року.

Титул королівської принцеси надається старшій дочці монарха і не є автоматичним. Останньою, кому належав титул до Анни, була принцеса Марія, єдина дочка короля Георга V і королеви Марії, яка померла 1965 року. Титул залишався вакантним протягом 22 років, перш ніж королева дарувала його принцесі Анні 13 червня 1987 року.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Титул зберігається протягом усього життя, аж до смерті його власника. Коли принц Вільям стане королем, він не зможе дарувати цей титул своїй дочці принцесі Шарлотті, якщо принцеса Анна буде ще жива. Так само, як король Георг VI не зміг дарувати цей титул своїй старшій дочці принцесі Єлизаветі, ставши королем, тому що титул належав його сестрі принцесі Марії. Але якщо принцеси Анни вже не буде серед живих, титул цілком може отримати принцеса Шарлотта.

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