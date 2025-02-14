Королівські тури: правила, яких дотримуються Чарльз і його родичі

Цієї весни король Чарльз і королева Камілла вирушать у ще один закордонний тур. Королівське подружжя відвідає з візитом Італію та Ватикан. Ми вирішили розповісти вам, яких правил дотримуються члени британської королівської родини в таких поїздках.

Будь-який королівський тур – це не спонтанне рішення короля кудись поїхати, а ретельно спланований захід з цілою низкою правил.

Для Чарльза й Камілли весняний тур до Італії стане другим після оголошення палацу про те, що монарх лікується від раку. Першою стала поїздка до Австралії та Самоа, яка минула чудово, надихнувши короля на нові подорожі.

Король Чарльз і королева Камілла / Фото: Getty Images

Поговоримо про правила та протокол у королівських турах.

Завжди мати у валізі чорне вбрання

Цього негласного правила дотримуються всі члени родини відтоді, як принцеса Єлизавета, вирушивши в поїздку до Кенії зі своїм чоловіком принцом Філіпом 1952 року, не взяла з собою чорну сукню, а коли змушена була повернутися до Лондона через раптову смерть свого батька короля Георга VI, не виходила з літака, поки їй не принесли відповідне вбрання.

Королева Єлизавета II, 1952 рік / Фото: Associated Press

Щоб переконатися, що цього ніколи не повториться, члени королівської сім'ї повинні брати з собою в тур чорне вбрання на випадок, якщо хтось помре, поки вони будуть у від'їзді.

Переодягатися у літаку

Королева Єлизавета II в літаку / Фото: Getty Images

І йдеться зовсім не про ситуацію, яка сталася з молодою королевою Єлизаветою II, про що ми писали вище. Не секрет, що члени королівської родини, частіше жінки, змінюють одяг під час польоту, щоб мати гарний вигляд і щоразу новий образ на новому місці, адже на них чекатимуть фотографи. Саме з цієї причини часто можна побачити, як той чи інший член сім'ї, залишаючи одну країну або місто і сідаючи до літака в одному вбранні, після прильоту виходить із нього вже в зовсім іншому. Згідно з даними журналу People, який посилається на видання Town & Country, в політ королівські особи зазвичай вирушають у комфортному одязі, змінюючи його на парадне вбрання за кілька хвилин до появи на публіці, щоб нічого не пом'яти.

Возити в тур свою групу крові

В кожну таку поїздку обов'язково беруть пакети з кров'ю, яка відповідає групі крові монарха, на випадок надзвичайної ситуації. Напевно, це стосується й інших високопосадових членів родини, які вирушають у тур.

Гордон Рейнер з Telegraph розповідав, що лікар Королівського флоту завжди подорожував з королевою Єлизаветою II та шукав інформацію про місцеві лікарні, куди б вона не прямувала. "Їхній лікар ніколи не перебуває далі, ніж за кілька кроків від них, несучи з собою громіздку медичну сумку, в якій є мобільний дефібрилятор і всілякі ліки для надання невідкладної допомоги", – каже він.

Пройти короткий курс з історії країни, яку відвідують

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

Члени королівської сім'ї вивчають основні привітання рідною мовою кожної країни перед візитом. Це правило етикету, якого суворо дотримуються, тому що таким чином король, королева, принц чи принцеса демонструють повагу до сторони, яка їх приймає, бажаючи справити найкраще перше враження.

Спадкоємці престолу повинні летіти окремо

Принц Вільям і принц Джордж / Фото: Associated Press

Щоб зберегти лінію престолонаслідування, спадкоємці престолу не літають разом. Короля Чарльза та його спадкоємця принца Вільяма на одному рейсі побачити неможливо. А ось Вільяма і його сина Джорджа, який є другим у черзі на престол, поки що можна. Та як зазначає королівське правило, принц Джордж повинен буде літати окремо від свого батька Вільяма після досягнення 12-річного віку (зараз йому 11). Саме в такому віці почав дотримуватися цього правила і його батько. Вільяму виповнилося 12 років 1994 року, і він більше не міг літати в одному літаку з Чарльзом.

Одяг як модна дипломатія

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Іноді одяг, в який вбираються у таких поїздках члени королівської родини, красномовніший за будь-які слова. Найчастіше жінки носять вбрання від дизайнерів країни, яку відвідують. Також докладаються зусилля, щоб шанувати та поважати культуру тієї країни, куди прямують монарх і його родичі. Хочеться згадати покійну королеву Єлизавету II, яка завжди вдало підбирала вбрання і висловлюючи, наприклад, підтримку тієї чи іншої ситуації, демонструвала це і в своєму образі. Багато разів у такий спосіб вона підтримувала й Україну.

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