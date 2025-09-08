ТСН у соціальних мережах

72
6 хв

Королівські заручини: якими фотографіями члени британської королівської сім’ї повідомляли радісну новину

Коли королівська пара повідомляє про заручини, то за традицією, вони діляться з публікою своїм фото.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принц Вільям і Кетрін Міддлтон

Принц Вільям і Кетрін Міддлтон на офіційному портреті з нагоди заручин / © Getty Images

Порівняно з іншими традиціями британської королівської сім’ї, публікація фотографій на частину заручин — відносно свіже правило. Фотографіями ділиться або Букінгемський палац, або пара сама публікує їх у своїх соцмережах.

Пропонуємо подивитися на портрети, які використовували члени британської королівської сім’ї, щоб оголосити про важливу подію у своїх стосунках.

Принц Альберт, герцог Йоркський, і леді Єлизавета Боуз-Лайон

Принц Альберт, герцог Йоркський, і леді Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Принц Альберт, герцог Йоркський, і леді Єлизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Майбутній король Великої Британії (згодом його коронували як Георга VI) освідчився леді Єлизаветі Боуз-Лайон неодноразово. Уперше це сталося 1921 року, але вона відмовила йому. Він повторив спробу в березні 1922 року, але знову отримав відмову. Третя спроба трапилася в січні 1923 року, і Єлизавета вже погодилася вийти заміж за Альберта. На портреті, який вони опублікували з нагоди заручин, пара позувала в Лондоні. Обоє одягнені просто і стильно — за модою того часу.

Принцеса Єлизавета і лейтенант Філіп Маунтбеттен

Принцеса Єлизавета і лейтенант Філіп Маунтбеттен / © Getty Images

Принцеса Єлизавета і лейтенант Філіп Маунтбеттен / © Getty Images

Влітку 1946 року Філіп попросив руки Єлизавети в короля Георга VI під час відпустки в Балморалі з її сім’єю. Король погодився віддати за нього доньку, але за умови, що офіційні заручини відкладуть до 21-річчя Єлизавети у квітні наступного року. Таким чином пара поділилася новиною про своє майбутнє весілля 10 липня 1947 року.

На фото Єлизавета і Філіп позують у Букінгемському палаці і наречена демонструє каблучку з діамантом, що було вперше для їхньої сім’ї. Також на ній брошка у вигляді клематиса, перли і нужна сукня.

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Через два роки після знайомства принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс оголосили про свої заручини — це сталося 26 лютого 1960 року. На фотографіях вони позують в замку у Віндзорі, і наречена вперше демонструє свою каблучку з рубіном.

Принцеса Анна і капітан Марк Філліпс

Принцеса Анна і капітан Марк Філліпс / © Getty Images

Принцеса Анна і капітан Марк Філліпс / © Getty Images

Принцеса Анна — єдина дочка королеви Єлизавети і принца Філіпа — заручилася з Марком Філліпсом на змаганнях з бадмінтону, але вони оголосили про цю подію тільки через шість тижнів — 29 травня 1973 року. Наступного дня пара позувала для фотографій у саду Букінгемського палацу. Їхній шлюб був нещасливим і вони розлучилися. 12 грудня 1992 року Анна вийшла заміж вдруге за Тімоті Лоуренса.

Принц Чарльз і леді Діана Спенсер

Принц Чарльз і леді Діана Спенсер / © Getty Images

Принц Чарльз і леді Діана Спенсер / © Getty Images

Леді Діана Спенсер і принц Чарльз оголосили про свої заручини в День усіх закоханих — 24 лютого 1981 року. Вони позували для фото на території Букінгемського палацу, де наречена продемонструвала свою каблучку із сапфіром і діамантом. Леді Діана носила в день заручин синій костюм і блузку з пташками.

Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз

Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз / © Getty Images

Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз / © Getty Images

Після розлучення з принцесою Діаною, Чарльз заручився з Каміллою Паркер-Боулз. Це сталося 2005 року, через понад десять років після того, як скандал про їхній позашлюбний зв’язок сколихнув королівську сім’ю, і через 35 років після знайомства. Відомо, що Чарльз вставав на одне коліно, але більше жодних подробиць того моменту вони не розголошували.

Як фотографії заручин, вони опублікували свій портрет у Біркхоллі в Шотландії, щоб оголосити про заручини.

Принц Ендрю і Сара Фергюсон

Принц Ендрю і Сара Фергюсон / © Getty Images

Принц Ендрю і Сара Фергюсон / © Getty Images

Принц Ендрю і Сара Фергюсон оголосили про заручини 19 березня 1986 року. На фотографіях вони обидва демонструють каблучку з рубіном і діамантом і усміхаються біля Букінгемського палацу. Ендрю сам розробив дизайн каблучки для Сари. Наречена вишла до публіки у костюмі з поясом і синій блузці.

Принц Едвард і Софі Райс-Джонс

Принц Едвард і Софі Райс-Джонс / © Getty Images

Принц Едвард і Софі Райс-Джонс / © Getty Images

Через п’ять років після знайомства принц Едвард освідчився Софі. Це сталося під час відпустки на Багамах у грудні 1998 року, а про їхні заручини оголосили 6 січня 1999 року. Радісну новину вони повідомили, опублікувавши фотографії, зроблені на тлі квітучої вишні в Сент-Джеймському палаці. Софі одягла того дня елегантний костюм з декором.

Пітер Філліпс і Отем Келлі

Пітер Філліпс і Отем Келлі / © Getty Images

Пітер Філліпс і Отем Келлі / © Getty Images

2003 року онук королеви Єлизавети зустрів Отем Келлі, а про їхні заручини оголосили 28 липня 2007 року. Того дня вони прийшли на Фестиваль британського триборства в однаковому вбранні і позували для фото.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг

Після розлучення з Отем Келлі Філліпс почав зустрічатися з дитячою медсестрою Гарієт. Про їхні заручини було оголошено офіційно 1 серпня 2025 року гарними фотографіями, на яких наречена показувала каблучку.

Зара Філліпс і Майк Тіндалл

Зара Філліпс і Майк Тіндалл / © Getty Images

Зара Філліпс і Майк Тіндалл / © Getty Images

Дочка принцеси Анни, і відповідно онучка королеви Єлизавети, оголосила про свої заручини з Майком Тіндаллом 21 грудня 2010 року дуже незвичними для сім’ї фотографіями, адже зроблені вони були взимку біля їхнього будинку в Глостері. Закохані позували для фото у джинсах і теплому повсякденному одязу.

Принц Вільям і Кетрін Міддлтон

Принц Вільям і Кетрін Міддлтон / © Getty Images

Принц Вільям і Кетрін Міддлтон / © Getty Images

Найулюбленіша королівська пара заручилася під час відпустки в Кенії 2010 року. Кілька тижнів потому, 16 листопада 2010 року, Кларенс-гаус і принц Чарльз повідомили про це громадськості.

Фотографії для заручин, на яких Кейт була в синій сукні, зроблені в Сент-Джеймському палаці, і на кожній з них було видно каблучку майбутньої принцеси Уельської з сапфіром, яка раніше належала принцесі Діані.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Молодший син принцеси Діани і принца Чарльза освідчився своїй коханій у їхньому котеджі в Кенсингтонському палаці звичайним вечором, коли Меган смажила курку на кухні. Гаррі поставив 15 електричних свічок у саду, став на одне коліно і освідчився, і Меган майже одразу ж сказала: «Так!», назвавши сюрприз милим, природнім і романтичним. Вони оголосили про свої заручини 27 листопада 2017 року. Невдовзі після цього опублікували офіційні світлини, на яких Гаррі і Меган позують у затонулому саду Кенсингтонського палацу. Наречена того дня вийшла до публіки у елегантній сукні смарагдового кольору.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Джек освідчився принцесі, коли вони були в Нікарагуа, подарувавши їй рожевий сапфір, оточений діамантами. 22 січня 2018 року королівська сім’я опублікувала офіційні фотографії з заручин, на яких пара позувала в картинній галереї Букінгемського палацу. Євгенія одягла для фото сукню у квітковий принт і милі туфлі з бантами.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Instagram принцеси Євгенії

Едоардо освідчився онучці королеви Єлизавети під час поїздки до Італії. Про заручини Букінгемський палац оголосив у вересні 2019 року. Офіційні знімки пари були опубліковані в соцмережах і на них наречена показала свою каблучку з діамантом. Як і її сестра, Беатріс вирішила одягти сукню з квітами для своїх романтичних фото.

