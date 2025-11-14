ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
6 хв

Королівські заручини Європи: як майбутні монархи оголошували про головну новину свого життя

Королівські заручини — важлива подія не лише в британській королівській родині, а й в інших монарших країнах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Князь Альбер II і Шарлін Віттсток

Князь Альбер II і Шарлін Віттсток / © Getty Images

Про те, що пара заручилася, зазвичай повідомляють офіційно, публікують фотографію і проводять спеціальну фотосесію, на яку запрошують пресу.

Раніше ми розповідали про заручини в британській королівській родині, а тепер пропонуємо дізнатися, як це було в інших європейських країнах у різні роки.

Софія і Хуан Карлос

Софія і Хуан Карлос / © Getty Images

Софія і Хуан Карлос / © Getty Images

На момент заручин пари, іспанська королівська сім’я мешкала у вигнанні в Лозанні, Швейцарія, саме там вони й оголосили про заручини принца Хуана Карлоса Іспанського з принцесою Софією Грецькою і Данською. Це сталося 13 вересня 1961 року в будинку бабусі Хуана Карлоса, королеви Вікторії Євгенії.

Під час заручин Хуан Карлос подарував Софії каблучку, зроблену з переплавлених давньогрецьких монет, але зробив це незвично — він кинув у неї коробочку зі словами: «Софі, лови!». У день оголошення радісної новини пара позувала фотографам у лаконічних вбраннях — наречений одягнувся у костюм із сорочкою, а наречена — у костюм із жакетом і спідницею, які доповнила двома діамантовими брошками та невеличкою сумкою.

Летиція і Філіп

Летиція і Філіп / © Getty Images

Летиція і Філіп / © Getty Images

Пара оголосила про заручини 1 листопада 2003 року. 6 листопада 2003 року в палаці Ель Пардо пара вийшла до фотографів і обмінялася подарунками — принц подарував Летиції обручку з 16-каратним діамантом в оздобленні з білого золота, а вона йому подарувала запонки з білого золота із сапфірами і класичну книжку.

Філіп одягнув на захід класичний смугастий костюм з краваткою і білою сорочкою, Летиція віддала перевагу білосніжному вбранню від Armani — костюму зі штанами і жакетом.

Беатрікс і Клаус

Беатрікс і Клаус / © Getty Images

Беатрікс і Клаус / © Getty Images

Принцеса та її коханий Клаус ван Амсберг оголосили про заручини 28 червня 1965 року, після того, як їхній роман був розкритий — вони, як виявилося, вже були разом кілька років. Після оголошення пара зустрілася з пресою в садах палацу Сустдейк і дала інтерв’ю. Беатрікс одягла на захід зовсім не лаконічне вбрання, а з принтом і оригінальним коміром, яке прикрасила брошками-квітами з діамантами. Наречений був у костюмі-трійці.

Максима і Віллем-Александр

Максима і Віллем-Александр / © Getty Images

Максима і Віллем-Александр / © Getty Images

Захід, присвячений офіційним заручинам кронпринца Нідерландів Віллема-Александра і його коханої Максими Соррег’єти, відбувся 30 березня 2001 року. Оголосили про майбутнє весілля матір принца королева Беатрікс та її чоловік у королівському палаці Нордейнде в Гаазі. Максима з’явилася на заручинах у червоній сукні лаконічного дизайну, яку доповнила брошкою у вигляді квітки і сережками.

Сільвія і Карл Густав

Сільвія і Карл Густав / © Getty Images

Сільвія і Карл Густав / © Getty Images

Король Швеції Карл Густав вирішив одружитися з німецькою перекладачкою Сільвією Зоммерлат і оголосив про свої заручини 12 березня 1976 року. Король подарував своїй нареченій каблучку з одним каменем, прикрашеною діамантом у 2 карати, яка колись належала його матері. 14 березня пара зустрілася зі ЗМІ в Королівському палаці.

Король і Сільвія сиділи в залі Сибілли і обоє були одягнені дуже стримано. Наречений одягнув костюм у смужку і краватку з принтом, а наречена — сукню білого кольору в лаконічну смужку, а також доповнила вбрання хусткою на шиї.

Вікторія і Даніель

Вікторія і Даніель / © Getty Images

Вікторія і Даніель / © Getty Images

Про заручини Вікторії та Даніеля Вестлінга оголосили 24 лютого 2009 року на пресконференції в Королівському палаці Стокгольма. Наречена вийшла до преси в елегантній шовковій сукні синього кольору з рукавами три чверті та підкресленою талією. Вбрання вона доповнила дорогоцінною брошкою. Наречений був у лаконічному костюмі, а принт його краватки відповідав вбранню Вікторії.

Соня і Гаральд

Соня і Гаральд / © Getty Images

Соня і Гаральд / © Getty Images

Для цього фото спадковий принц Норвегії Гаральд і його кохана Соня Гаральдсен позували після оголошення про свої заручини і були дуже щасливі, адже перебували на той момент у стосунках близько дев’яти років. Спочатку батько принца був категорично проти шлюбу сина з Сонею, але все ж таки дав свою згоду і 18 березня 1968 року оголосив про заручини пари.

Гаральд подарував Соні каблучку з діамантом своєї матері. А одягла на оголошення про заручини наречена костюм зі спідницею та жакетом, який прикрашали ґудзики у два ряди.

Мате-Маріт і Гокон

Мате-Маріт і Гокон / © Getty Images

Мате-Маріт і Гокон / © Getty Images

Принц Гокон і його кохана Метте-Маріт оголосили про свої заручини в грудні 2000 року. Фотосесія і пресконференція з цієї нагоди відбулися в Королівському палаці 1 грудня. Наречена одягла лаконічний і доволі строгий костюм бежевого кольору з оздобленням із бісеру, а також прикрасила волосся квіткою. Принц був у простому класичному костюмі.

Марія-Тереза та Анрі

Марія-Тереза та Анрі / © Getty Images

Марія-Тереза та Анрі / © Getty Images

Офіційне оголошення про заручини великого герцога Люксембургу Анрі та Марії-Терези відбулося 1980 року в замку Берг, через три тижні після того, як Анрі освідчився дівчині. Пара познайомилася під час навчання в Женеві, і спочатку батьки нареченого були проти його одруження з Марією-Терезою, однак заручини та весілля все одно відбулися. Наречена одяглася на оголошення світу про свій новий статус у кардиган, шоколадну спідницю та блузку з коміром-бантом. Анрі одягнув костюм у картатий принт.

Стефанія і Гійом

Стефанія і Гійом / © Getty Images

Стефанія і Гійом / © Getty Images

Графиня Стефанія де Ланнуа і принц Гійом Люксембурзький оголосили про свої заручини 27 квітня 2012 року в Люксембурзі. До цього вони були знайомі багато років, а зустрічатися почали 2009 року.

На захід на честь заручин Стефанія одягла білу блузу з рукавами три четверті і лаконічну спідницю. Кольору наречена додала до образу за допомогою аксесуарів — яскравих сережок і сумки.

Матильда і Філіп

Матильда і Філіп / © Getty Images

Матильда і Філіп / © Getty Images

У вересні 1999 року бельгійський королівський двір оголосив про заручини принца Філіпа і Матильди. Пара вирішила одружитися після кількох років стосунків, адже познайомилися вони ще 1996 року.

На оголошення про заручини наречена прийшла в синьому жакеті та штанах. А її шию прикрашав чокер з бісеру. Наречений одягнув сірий костюм зі світлою сорочкою, але виділився через свою золоту краватку.

Маргрете і Генрік

Маргрете і Генрік / © Getty Images

Маргрете і Генрік / © Getty Images

Принцеса Маргрете вперше зустрілася з французьким дипломатом Анрі де Лабордом де Монпеза (після весілля його ім’я було змінено на Генрік) на вечері у французькому посольстві в Лондоні 1965 року.

Про їхні заручини було оголошено через рік — 4 жовтня 1966 року. Наступного дня, 5 жовтня, відбулася фотосесія, на якій пара позувала, демонструючи обручку. Маргрете одягнула лаконічну приталену сукню з високою горловиною і кілька прикрас. Наречений був у класичному костюмі.

Мері та Фредерік

Мері та Фредерік / © Getty Images

Мері та Фредерік / © Getty Images

Спадковий принц Данії познайомився з Мері Дональдсон 16 вересня 2000 року під час літніх Олімпійських ігор у Сіднеї, а через три роки, 8 жовтня 2003 року, вони заручились. Оголошення про заручини відбулося у Садовій залі палацу Фреденсборг, і наречена з’явилася там у сукні кольору латте з шовковим коричневим оздобленням на талії. Наречений з’явився на фотосесії в темно-синьому костюмі і смугастій краватці.

Грейс і Реньє

Грейс і Реньє / © Getty Images

Грейс і Реньє / © Getty Images

Князь Монако Реньє III і американська акторка Грейс Келлі оголосили про заручини 5 січня 1956 року. Сталося це в будинку батьків Келлі в США. Грейс одягла модну на той час сукню з широкою спідницею і рукавами три чверті в принт горошок і доповнила образ хусткою на шиї. Наречений з’явився на заручинах у чорному костюмі і смугастій краватці.

Шарлін і Альбер

Шарлін і Альбер / © Getty Images

Шарлін і Альбер / © Getty Images

Князь Альбер II і Шарлін Віттсток оголосили про заручини офіційним портретом, зробленим у Монте-Карло 23 червня 2010 року. На офіційній світлині Шарлін позувала в довгій елегантній шифоновій сукні з галтером, а Альбер був у синьому костюмі й краватці з принтом.

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie