Королівські заручини Європи: як майбутні монархи оголошували про головну новину свого життя

Князь Альбер II і Шарлін Віттсток / © Getty Images

Про те, що пара заручилася, зазвичай повідомляють офіційно, публікують фотографію і проводять спеціальну фотосесію, на яку запрошують пресу.

Раніше ми розповідали про заручини в британській королівській родині, а тепер пропонуємо дізнатися, як це було в інших європейських країнах у різні роки.

Софія і Хуан Карлос

Софія і Хуан Карлос / © Getty Images

На момент заручин пари, іспанська королівська сім’я мешкала у вигнанні в Лозанні, Швейцарія, саме там вони й оголосили про заручини принца Хуана Карлоса Іспанського з принцесою Софією Грецькою і Данською. Це сталося 13 вересня 1961 року в будинку бабусі Хуана Карлоса, королеви Вікторії Євгенії.

Під час заручин Хуан Карлос подарував Софії каблучку, зроблену з переплавлених давньогрецьких монет, але зробив це незвично — він кинув у неї коробочку зі словами: «Софі, лови!». У день оголошення радісної новини пара позувала фотографам у лаконічних вбраннях — наречений одягнувся у костюм із сорочкою, а наречена — у костюм із жакетом і спідницею, які доповнила двома діамантовими брошками та невеличкою сумкою.

Летиція і Філіп

Летиція і Філіп / © Getty Images

Пара оголосила про заручини 1 листопада 2003 року. 6 листопада 2003 року в палаці Ель Пардо пара вийшла до фотографів і обмінялася подарунками — принц подарував Летиції обручку з 16-каратним діамантом в оздобленні з білого золота, а вона йому подарувала запонки з білого золота із сапфірами і класичну книжку.

Філіп одягнув на захід класичний смугастий костюм з краваткою і білою сорочкою, Летиція віддала перевагу білосніжному вбранню від Armani — костюму зі штанами і жакетом.

Беатрікс і Клаус

Беатрікс і Клаус / © Getty Images

Принцеса та її коханий Клаус ван Амсберг оголосили про заручини 28 червня 1965 року, після того, як їхній роман був розкритий — вони, як виявилося, вже були разом кілька років. Після оголошення пара зустрілася з пресою в садах палацу Сустдейк і дала інтерв’ю. Беатрікс одягла на захід зовсім не лаконічне вбрання, а з принтом і оригінальним коміром, яке прикрасила брошками-квітами з діамантами. Наречений був у костюмі-трійці.

Максима і Віллем-Александр

Максима і Віллем-Александр / © Getty Images

Захід, присвячений офіційним заручинам кронпринца Нідерландів Віллема-Александра і його коханої Максими Соррег’єти, відбувся 30 березня 2001 року. Оголосили про майбутнє весілля матір принца королева Беатрікс та її чоловік у королівському палаці Нордейнде в Гаазі. Максима з’явилася на заручинах у червоній сукні лаконічного дизайну, яку доповнила брошкою у вигляді квітки і сережками.

Сільвія і Карл Густав

Сільвія і Карл Густав / © Getty Images

Король Швеції Карл Густав вирішив одружитися з німецькою перекладачкою Сільвією Зоммерлат і оголосив про свої заручини 12 березня 1976 року. Король подарував своїй нареченій каблучку з одним каменем, прикрашеною діамантом у 2 карати, яка колись належала його матері. 14 березня пара зустрілася зі ЗМІ в Королівському палаці.

Король і Сільвія сиділи в залі Сибілли і обоє були одягнені дуже стримано. Наречений одягнув костюм у смужку і краватку з принтом, а наречена — сукню білого кольору в лаконічну смужку, а також доповнила вбрання хусткою на шиї.

Вікторія і Даніель

Вікторія і Даніель / © Getty Images

Про заручини Вікторії та Даніеля Вестлінга оголосили 24 лютого 2009 року на пресконференції в Королівському палаці Стокгольма. Наречена вийшла до преси в елегантній шовковій сукні синього кольору з рукавами три чверті та підкресленою талією. Вбрання вона доповнила дорогоцінною брошкою. Наречений був у лаконічному костюмі, а принт його краватки відповідав вбранню Вікторії.

Соня і Гаральд

Соня і Гаральд / © Getty Images

Для цього фото спадковий принц Норвегії Гаральд і його кохана Соня Гаральдсен позували після оголошення про свої заручини і були дуже щасливі, адже перебували на той момент у стосунках близько дев’яти років. Спочатку батько принца був категорично проти шлюбу сина з Сонею, але все ж таки дав свою згоду і 18 березня 1968 року оголосив про заручини пари.

Гаральд подарував Соні каблучку з діамантом своєї матері. А одягла на оголошення про заручини наречена костюм зі спідницею та жакетом, який прикрашали ґудзики у два ряди.

Мате-Маріт і Гокон

Мате-Маріт і Гокон / © Getty Images

Принц Гокон і його кохана Метте-Маріт оголосили про свої заручини в грудні 2000 року. Фотосесія і пресконференція з цієї нагоди відбулися в Королівському палаці 1 грудня. Наречена одягла лаконічний і доволі строгий костюм бежевого кольору з оздобленням із бісеру, а також прикрасила волосся квіткою. Принц був у простому класичному костюмі.

Марія-Тереза та Анрі

Марія-Тереза та Анрі / © Getty Images

Офіційне оголошення про заручини великого герцога Люксембургу Анрі та Марії-Терези відбулося 1980 року в замку Берг, через три тижні після того, як Анрі освідчився дівчині. Пара познайомилася під час навчання в Женеві, і спочатку батьки нареченого були проти його одруження з Марією-Терезою, однак заручини та весілля все одно відбулися. Наречена одяглася на оголошення світу про свій новий статус у кардиган, шоколадну спідницю та блузку з коміром-бантом. Анрі одягнув костюм у картатий принт.

Стефанія і Гійом

Стефанія і Гійом / © Getty Images

Графиня Стефанія де Ланнуа і принц Гійом Люксембурзький оголосили про свої заручини 27 квітня 2012 року в Люксембурзі. До цього вони були знайомі багато років, а зустрічатися почали 2009 року.

На захід на честь заручин Стефанія одягла білу блузу з рукавами три четверті і лаконічну спідницю. Кольору наречена додала до образу за допомогою аксесуарів — яскравих сережок і сумки.

Матильда і Філіп

Матильда і Філіп / © Getty Images

У вересні 1999 року бельгійський королівський двір оголосив про заручини принца Філіпа і Матильди. Пара вирішила одружитися після кількох років стосунків, адже познайомилися вони ще 1996 року.

На оголошення про заручини наречена прийшла в синьому жакеті та штанах. А її шию прикрашав чокер з бісеру. Наречений одягнув сірий костюм зі світлою сорочкою, але виділився через свою золоту краватку.

Маргрете і Генрік

Маргрете і Генрік / © Getty Images

Принцеса Маргрете вперше зустрілася з французьким дипломатом Анрі де Лабордом де Монпеза (після весілля його ім’я було змінено на Генрік) на вечері у французькому посольстві в Лондоні 1965 року.

Про їхні заручини було оголошено через рік — 4 жовтня 1966 року. Наступного дня, 5 жовтня, відбулася фотосесія, на якій пара позувала, демонструючи обручку. Маргрете одягнула лаконічну приталену сукню з високою горловиною і кілька прикрас. Наречений був у класичному костюмі.

Мері та Фредерік

Мері та Фредерік / © Getty Images

Спадковий принц Данії познайомився з Мері Дональдсон 16 вересня 2000 року під час літніх Олімпійських ігор у Сіднеї, а через три роки, 8 жовтня 2003 року, вони заручились. Оголошення про заручини відбулося у Садовій залі палацу Фреденсборг, і наречена з’явилася там у сукні кольору латте з шовковим коричневим оздобленням на талії. Наречений з’явився на фотосесії в темно-синьому костюмі і смугастій краватці.

Грейс і Реньє

Грейс і Реньє / © Getty Images

Князь Монако Реньє III і американська акторка Грейс Келлі оголосили про заручини 5 січня 1956 року. Сталося це в будинку батьків Келлі в США. Грейс одягла модну на той час сукню з широкою спідницею і рукавами три чверті в принт горошок і доповнила образ хусткою на шиї. Наречений з’явився на заручинах у чорному костюмі і смугастій краватці.

Шарлін і Альбер

Шарлін і Альбер / © Getty Images

Князь Альбер II і Шарлін Віттсток оголосили про заручини офіційним портретом, зробленим у Монте-Карло 23 червня 2010 року. На офіційній світлині Шарлін позувала в довгій елегантній шифоновій сукні з галтером, а Альбер був у синьому костюмі й краватці з принтом.