Королівський синій: чому королева Камілла носить вбрання цього кольору

Від того часу, як Камілла стала королевою, її все частіше стали бачити на публіці у вбранні синього кольору. Шанувальники Її Величності вже прозвали цей колір "королівський синій", а експерти почали розбирати, що такого особливого в цьому відтінку, який так сподобався дружині короля Чарльза III.

Багато королівських експертів сходяться на думці, що рішення королеви Камілли носити темно-сині вбрання пов'язане з тим, що вона хоче продемонструвати публіці свою зібраність і непохитність. Адже синій колір несе у собі історичну символіку шляхетності та статусу. До того ж, синій – досить яскравий колір і, вибираючи його, Камілла також успадковує правило покійної королеви Єлизавети II – вибирати для своїх образів такі вбрання, які допоможуть їй бути на публіці помітнішою.

Ми вирішили згадати, на яких важливих для себе заходах королева Камілла з'являлася у вбраннях королівського синього кольору.

Служба на честь Дня Співдружності у березні

Щорічна служба на честь Дня Співдружності відбулася у березні у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. 75-річна королева Камілла з'явилася на ній у синьому пальті та капелюсі, прикрашеному пір'ям. Вона одягла чорні шкіряні рукавички, чорні колготи та чорні туфлі на підборах. А на пальті у королеви була пришпилена сапфірова брошка королеви Єлизавети II.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Великодня служба у Віндзорі

Цього року Чарльз і Камілла вперше панували на великодній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Віндзорі. Це була перша служба на Великдень, де члени сім'ї зібралися без королеви Єлизавети II. Каміла вибрала для виходу темно-синю сукню-пальто з вишивкою на рукавах і декольте, доповнивши вбрання лаконічним капелюхом-таблеткою, в руці королева тримала синю сумку від Chanel, а взута була в сині замшеві туфлі від Eliot Zed.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Служба Royal Maundy у Йоркському соборі

Цього року король і королева відвідали службу Royal Maundy у Великий четвер за кілька днів до Великодня. На захід до Йоркського собору королева Камілла також приїхала у синьому вбранні. Тільки обрала цього разу не яскравий синій відтінок, а насичений темний. Це було пальто з білим коміром, до якого Камілла підібрала крислатий капелюх у тон із білою стрічкою, а в руці тримала синю сумку від Chanel. Ідеальний та стриманий образ вийшов.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Різдво у Сандрінгемі

Для свого першого різдва в Сандрінгемі як королева-консорт Камілла обрала темно-синє вбрання і капелюх-таблетку в тон з торочкою. Цього дня королівська родина була знята фотографами під час прогулянки до церкви святої Марії Магдалини. У руках Камілла знову несла сумку Chanel.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Фотосесія на честь коронації

Як бачите, королева Камілла носить синій колір, як для урочистих заходів, як наприклад, фотосесія на честь майбутньої коронації, де на знімку Її Величність також сяяла в яскравій синій сукні-пальті з крепу, розробленої її улюбленою дизайнеркою Фіоною Клер. Того важливого дня на ній були перлинні сережки покійної королеви Єлизавети з сапфіром і рубіном та намисто з її приватної колекції.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Коронаційний концерт у Віндзорі

Королева Камілла носить не лише сукні чи пальта. Її Величність з'являлася у синьому комбінезоні на коронаційному концерті. Вбрання від бренду Anna Valentine з рукавами три чверті та атласними манжетами ідеально сиділо на фігурі королеви. Комбінезон мав блискавку від коміра посередині і атласну стрічку. А ще він чудово гармоніював із золотими прикрасами.

Королева Камілла та король Чарльз III на коронаційному концерті у Віндзорі / Фото: Associated Press

Візит до Ліверпуля на "Євробачення-2023"

Напередодні старту "Євробачення", який цього року відбувався у Великій Британії від імені України, король та королева відвідали Liverpool Arena, де запалили сцену пісенного конкурсу. Того дня Камілла знову обрала синій колір.

Вона була в синьому пальті та своїх улюблених чорних замшевих туфлях. У неї було ідеальне укладання, у вухах перлинні сережки-висячки, на зап'ястях — кілька золотих браслетів, зокрема й улюблений від бренду Van Cleef & Arpels.

Король Чарльз та королева Камілла запалили сцену "Євробачення 2023" / Фото: Associated Press

Вибираючи королівський синій колір, Камілла не просто демонструє світові свою впевненість та спокій. Вона показує, що абсолютно розуміє та приймає свою нову роль і готова нести відповідальність за свою роботу. Звичайно, ми бачимо Каміллу в білому і навіть у відтінках зеленого, але саме синій колір став її королівською родзинкою, як яскраві пальта та квіткові сукні були родзинкою для королеви Єлизавети II.

Читайте також: