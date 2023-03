Корсети, мініспідниці і революційний показ Chanel: як фемінізм вплинув на моду

Навколо фемінізму існує багато різних міфів і негативу. Хтось вважає, що це лише неголені частини тіла, норовливий характер і відмова від будь-якої чоловічої допомоги. Для когось іншого фемінізм - це непривабливість. Є й ті, хто асоціює його винятково з ультрарадикальним рухом Femen. Але насправді в сучасному світі поняття фемінізму і того, що воно символізує, набагато ширше і набагато вагоміше, ніж всі ці омани. Сьогодні фемінізм - це передусім рівність, відсутність кордонів і сексуального підтексту.

У ХХІ столітті жінка може бути такою, якою забажає, і працювати у будь-якій сфері. Адже якщо озирнутися навколо, ми побачимо, що сучасне покоління все більше намагається бути простішим, мінімалістичним і жити в комфорті зі світом і в передусім зі своїм тілом. Ми "сповідуємо" body-positivity, взуваємо кросівки під вечірні сукні, і віддаємо перевагу не обтяжувальному нас casual.

Але мода і наш сучасний стиль - це одна з крупинок того, що подарував нам фемінізм. Адже протягом всієї історії боротьби жінок за свої права і гендерну рівність, вона була одним із важливих інструментів у цій битві. У результаті феміністичний рух кардинально вплинуло на моду, зробивши білу футболку та рвані джинси у вашій шафі своїм безпосереднім досягненням. Тому, подивімося з чого все починалося.

Відмова від корсетів

Цей предмет жіночого туалету став одним із найголовніших і найсуперечливіших символів фемінізму. Носили їх спочатку європейські жінки від кінця 16 століття, а потім ця мода поширилася і на інші регіони. Центральним елементом образу дам того часу була тонка талія і через неї і почалися всі проблеми, попри те, що спочатку корсет замислювався для підтримки грудей і надання фігурі витонченішого силуету.

Молода жінка зашнуровує корсет іншої жінки, 1897 рік / Фото: Getty Images

Радикальні модниці почали затягувати корсети максимально туго, щоб досягти бажаної форми "пісковий годинник". Така практика набула назву tightlacing. Були й ті, хто вважав за потрібне прищеплювати корсетоносіння своїм дочкам із раннього віку, навіть немовлятам. Це, звичайно ж, лікарями не схвалювалося і було багато противників подібної моди. Вони попереджали про небезпеку тугої шнурівки і закликали жінок відмовитися від неї. Але багато жінок того часу були проти таких настанов і продовжували затягувати талії, адже почувалися так набагато привабливіше і сексуальніше. Важливо зазначити, що чоловіки не змушували носити жінок корсети, але бажання бути сексуальною для них і мати стрункіший і молодший вигляд змушувало робити їх це з собою самостійно.

Модель в корсеті / Фото: Getty Images

Вікторіанський корсет, кінець 1890-х рр / Фото: Getty Images

Рух жінок за свої права почалося у 1800-х роках у США і у Великій Британії, а далі поширилося на решту Європи. Саме в цей час почався великий рух вікторіанської реформи одягу. Він був зосереджений на практичності і зручності, адже сучасні пані стали активнішими, багато гуляли, їздили на велосипеді. У цей момент докторка Інес Гаш-Сарро придумала свій варіант корсета з S-подібним вигином. Вони були тугіші і з сильним зміщенням балансу вперед. У жінок, що їх носили, починалися болі в попереку і колінах через навантаження на хребет. Також пробувалися різні модифікації корсетів для більшої зручності. Але на початку 1900-х років тонка корсетна талія стала виходити з моди. Феміністські рухи і рухи за реформу одягу поступово, але впевнено домоглися свого - вільного одягу і природної талії, навіть для вечірніх вбрань.

1905 року паризький модельєр Поль Пуаре запропонував сорочковий крій жіночої сукні без корсета, а також пропонував модним парижанкам вбрання в античному стилі, туніки і пеплос. Але від фемінізму Пуаре був далекий, адже все одно жінка для нього залишалася лише об'єктом для декорування.

Сукня Поля Пуаре, 1914 рік / Фото: Getty Images

Оскільки основа для корсета робилася з металу після вступу США в Першу світову війну 1917 року Рада військової промисловості попросив жінок припинити купувати корсети, щоб використовувати цей метал на військові потреби. Завдяки цій забороні американка Карісса Кросбі, придумала і запатентувала перший прототип бюстгальтера.

Поступово корсети намагалися відродитися у 60-х, 80-х, 90-х, але вони більше не були тим незамінним предметом одягу, як раніше.

Новий стиль і унісекс

Законодавицею нової жіночої моди і справжньою революціонеркою стала, звичайно ж, Коко Шанель. Саме вона запропонувала одягнути європейським жінкам штани, одяг вільного крою, використовувала твідову тканину, яку раніше можна було зустріти лише у виробах для чоловіків. Вона намагалася зробити одяг для жінок ще зручнішим, простішим і елегантнішим.

Дівчата у вбраннях від Chanel / Фото: Getty Images

Новий силует костюма від Шанель мав серйозніший і строгий вигляд. Цей діловий мінімалізм полюбила секс-символ 30-х років - голівудська Акторка Марлен Дітріх і її колега Кетрін Гепберн. Акторки відмовилися від суконь і костюмів зі спідницями на користь повноцінного чоловічого одягу - жакетів та штанів. Водночас вони зберігали свою жіночність і чарівність, а образ Дітріх в чорному смокінгу став культовим.

Марлен Дітріх / Фото: Getty Images

Під час Другої світової війни образ жінки ще більше змінився став простішим, мінімалістичнішим. Нова мода того часу - утилітарний стиль. Тепер жінок все частіше можна було побачити в уніформі, міцних чоботах, бавовні, клітці, а в США - і в джинсі. В Америці з'явився образ "Клепальниці Роузі", але і наше суспільство не відставало, просуваючи ідею сильної працьовитої жінки. На пропагандистських плакатах того часу можна зустріти зображення жінок в спортивній формі, робочому одязі, штанях і міцних чоботах.

"Клепальниця Роузі" / Фото: Associated Press

У 60-х почалася нова хвиля фемінізму. Важливий вплив на моду в той час спричинив Ів Сен-Лоран, створивши колекцію Pop Art. Він першим одягнув жінок у смокінг. Так, штани пані носили і до нього, але саме Сен-Лоран створив елегантні штанні костюми, які ідеально сидять на фігурі, як вечірнє вбрання. Але не одразу це не було прийнято публікою. Якось нью-йоркську модницю Нен Кемпнер в подібному костюмі не впустили до ресторану Le Cote Basque, тоді вона зняла штани і демонстративно увійшла до закладу в самому лише подовженому жакеті, що перетворився на мінісукню. Але незабаром все змінилося, коли у смокінгах почали з'являтися перші модниці того часу: Катрін Деньов, Франсуаза Арді і Лайза Міннеллі. Більше жінку в штанях не сприймали за дивину, а образ унісекс почав набирати обертів.

Модель в костюмі-трійці, створеному Yves Saint Laurent / Фото: Getty Images

Короткі спідниці

Новий виток в моді, який змінив світ, сприйняття щодо жіночого тіла і сексуальності, звичайно ж, належить вкороченню спідниці. Хто першим винайшов мініспідницю залишається спірним питанням. Хтось приписує цю заслугу Мері Квант, хтось Джону Бейтсу, а інші Андре Курреж, але насправді кожен із цих дизайнерів зробив свій внесок у цей новий жіночий образ.

Зламала кордони Твіггі - коротка стрижка, худорлява фігура без вираженої талії і мініспідниця. Супермодель кардинально перевернула уявлення того, який вигляд повинна мати жінка і остаточно вивела "пісковий годинник" з моди.

Твіггі / Фото: Getty Images

Не відставали від модних тенденцій і наші жінки. Іноді, для того, щоб мати відповідний вигляд, деякі просто відрізали довгий поділ спідниці, що породило безліч критики, на входах до деяких університетів і шкіл можна було зустріти керівників комсомолу, які вимірювали лінійкою довжину спідниці, щоб упевнитися, що вона не демонструє "занадто багато". Але жінки стояли на своєму і в результаті міні закріпилася, і боротьба була вже марною. Мініспідниця залишилася з нами назавжди.

Мода 80-90-х

Ще через кілька десятиліть фемінізм почав проявлятися в моді як частина мистецтва. На європейські подіуми моделі виходили у вбраннях Рей Кавакубо, Йоджі Ямамото, Іссей Міяке і "Антверпенської шістки". Ці дизайнери показали, що мода може бути способом самовираження, вони позбулися гламуру і зруйнували стереотип "традиційної" жіночності з вигинами і формами.

Тепер виражання своєї сексуальності стало простішим. Красива - будь-яка жінка, а не лише з витонченою талією і високими грудьми.

Модель йде подіумом на показі одягу Yohji Yamamoto. Осінь/зима 1989-1990 / Фото: Getty Images

Рей Кавакубо - стала першою після Іва Сен-Лорана, кому Met Gala присвятили захід за життя назвавши "дизайнеркою, яка справила найбільший вплив на сучасну моду". Вона ставила під сумнів ідеали краси, нав'язувані західним, зокрема американським, суспільством, намагалася розвіяти штамп "представниця прекрасної статі".

Сукні модельєрки Рей Кавакубо представлені на виставці Metropolitan Museum of Art Costume Institutes 2017 / Фото: Getty Images

Сучасність

2014 року головний модельєр італійського будинку моди Fendi і французького Chanel Карл Лагерфельд задав новий тренд перетворивши модний показ Chanel сезону осінь-зима на феміністичний марш, показавши таким чином, що фемінізм важливий, стосується не лише жінок.

Карл Лагарфельд у межах показу модної колекції прет-а-порте Chanel весна/літо 2015 року, Париж, Франція / Фото: Associated Press

Будівля паризького Великого палацу перетворилася на бульвар, на який вийшли моделі з плакатами в мегафон. "Займайтеся модою, а не війною", "Феміністка, але жіночна", "Жінки, вперед!", "Будь своїм власним стилістом".

Карл Лагарфельд у межах показу модної колекції прет-а-порте Chanel весна/літо 2015 року, Париж, Франція / Фото: Associated Press

Потім 2017 року рух підтримав модний дім Dior. Креативний директор Марія Грація К'юрі створила футболки зі слоганом "We should all be feminists" для весняно-літньої колекції. На Тижні моди в Парижі на всій локації проведення шоу світилися неонові написи: "Жіноча любов - неоплачувана праця", "Згода" та інші. Сам подіум вкривали газетні розгортки, статті з яких були присвячені темі фемінізму і прецедентам гноблення жінок.

Італійська дизайнерка і блогерка Кьяра Феррані на показі Christian Dior Haute Couture весна-літо 2017 / Фото: Getty Images

