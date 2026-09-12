Кортні Кардашян чесно розповіла про післяпологовий період і повернення до роботи

Кортні Кардашян із чоловіком Тревісом Баркером / © Associated Press

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Кортні Кардашян не вперше відверто говорить про вагітність, материнство, фертильність і зміни у власному тілі. Цього разу зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» розповіла про особистий досвід повернення до роботи після народження четвертої дитини — сина Роккі Тринадцятого, якого вона народила наприкінці жовтня у шлюбі з Тревісом Баркером, про це розповіло видання Hello!

В Instagram Кортні опублікувала кадри зі знімання промоматеріалів до нового сезону «Сімейство Кардашян». За лаштунками гламурної фотосесії залишилося дещо важливіше — її чесне зізнання про те, як насправді вона почувалася у цей момент.

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Кортні розповіла, що знімання проходили лише на третій місяць після пологів і вона «зовсім не була готова» до масштабної роботи, коли цілий день перебуває під увагою великої кількості людей. І хоча маленький Роккі був поруч із мамою на майданчику, це все одно зовсім не те саме, що затишні дні вдома.

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На фотографіях Кортні позує у бежевій обтислій сукні з відкритими плечима. А на одному з останніх кадрів показала, що під ефектним образом ховалася коригувальна білизна, а з краю фотографії визирає крихітна ніжка Роккі.

Кортні Кардашян / © Associated Press

Та замість того, щоб зосереджуватися на дискомфорті, Кортні вирішила змінити власний погляд на ситуацію. Вона зізналася, що останнім часом свідомо намагається думати про позитивні моменти життя.

Для неї одна з головних переваг — можливість брати дитину з собою на роботу. Після кількох «піжамних» місяців їй навіть сподобалося знову вбратися, зробити макіяж і відчути себе гламурною. А ще Кортні цінує можливість працювати разом із мамою та сестрами, та називає це справжнім благословенням і «прекрасним життям».

Кортні Кардашян із чоловіком Тревісом Баркером / © Associated Press

Відвертість зірки одразу знайшла відгук у шанувальників і знаменитостей. Серед тих, хто підтримав Кортні, була Мішель Пфайффер, яка написала, що любить усе в цьому дописі. Фани своєю чергою подякували Кардаш’ян за те, що вона допомагає нормалізувати та приймати тіло після пологів.

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Ідея Кортні проста, але дуже близька багатьом молодим мамам: повернення до звичного життя не завжди відбувається за чітким графіком. Навіть за бездоганним макіяжем, сукнею та камерами може ховатися жінка, яка ще звикає до нової себе. І Кортні Кардашян обирає не приховувати цей процес, а відкрито його проживати з самоіронією, любов’ю до себе та маленьким сином поруч.

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