Коштовності корони: прикраси Маргрете II, які тепер носитиме її невістка — королева Мері

Від моменту сходження на престол короля Фредеріка X його дружина королева Мері здобула не тільки новий титул, а й доступ до ювелірної скриньки королеви Маргрете II.

Королева Данії має одну з найграндіозніших колекцій ювелірних прикрас серед королівських будинків Європи. Все тому, що деякі коштовності були успадковані від предків і перейшли через інші королівські сім'ї до скриньки данських монархів.

Усі коштовності корони спочатку належали королеві Софії Магдалені, яка була одружена з Крістіаном VI. 1746 року вона вказала у своєму заповіті, що її коштовності мають бути в розпорядженні чинної королеви, аргументуючи це тим, що "в цьому королівському будинку так мало коштовностей".

Смарагдова парюра

Була виготовлена ​​1840 року німецькими ювелірами CM Weisshaupt and Sons. Спочатку смарагди були подарунком короля Крістіана його дружині 1723 року на честь народження їхнього первістка, яким став Фредерік V. Набір складається з діадеми, намиста, брошки, яку можна розібрати та носити, як кілька дрібних брошів та пари сережок.

Смарагдова парюра / Фото: Getty Images

Смарагдова парюра / Фото: Getty Images

Саме цей набір королева Маргрете II найчастіше носила на урочисті заходи, позувала у ньому для офіційних портретів чи відвідувала новорічні прийоми.

Королева Маргрете II на портреті на честь свого 40-річчя / Фото: Getty Images

Діамантова парюра

Можливо, найграндіознішим з коштовностей данської корони є діамантовий комплект Brilliant, який також датується 1840 роком і виготовлений компанією CM Weisshaupt and Sons, пише honey.nine.com.au.

Королева Маргрете II носила цей комплект на весіллі свого сина Фредеріка (нині короля Фредеріка X) та Мері Дональдсон (нині королеви Мері) у травні 2004 року.

Весілля Мері Дональдсон та кронпринца Фредеріка (нині короля Фредеріка X та королеви Мері) / Фото: Getty Images

В блискучий комплект не входить тіара, тому королева Маргрете носила дуже універсальний головний убір, відомий як тіара "Квіткова Егретта", яка складається з трьох окремих частин, що дозволяє носити її по-різному. Королева Маргрете одного разу сказала, що привабливість тіари полягає в її універсальності.

"Мені подобається час від часу носити її трохи інакше, і я думаю, що моєму перукарю теж подобається це робити", — сказала вона.

Королева Маргрете II у діамантовій парюрі та тіарі Floral Aigrette / Фото: Getty Images

Вважається, що тіара колись належала оперному співаку і була куплена батьком Маргрете королем Фредеріком IX для своєї дружини королеви Інгрід у 1960-х роках.

Вперше її одягла публічно королева Інгрід на весіллі Маргрете та принца Генріка 1967 року. Пізніше тіара була передана Маргрете за заповітом Інгрід.

Тіара "Перлина Пуаре"

У свій 70-й день народження, який королева святкувала 2010 року, Маргрете носила прикраси "Перлина Пуаре". Вона була виготовлена ​​в Німеччині близько 1825 року і належала королівським предкам Маргрете з Пруссії, Швеції та Нідерландів.

Тіара "Перлина Пуаре" на королеві Маргрете II / Фото: Getty Images

До Данії вона потрапила через королеву Ловісу, яка вийшла заміж за майбутнього короля Данії Фредеріка VIII 1869 року.

До тіари додавалися брошка і підвіски, і Ловісі пощастило отримати подібне перлинно-діамантове намисто як весільний подарунок. Пізніше вона використовувала частину намиста для виготовлення кількох сережок. Вона також додала величезну брошку з перлами та діамантами, яка спочатку була частиною намиста.

Браслет-чокер із квітковим принтом та парюра зі старовинними діамантами

Браслет-чокер із квітковим принтом на королеві Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Маргрете також носить квітковий браслет як кольє, додаючи до нього ще один дорогоцінний камінь. Ця додаткова прикраса входить у набір діамантових прикрас, які становлять так звану "Античну діамантову парюру Маргрете", яку часто носила мати Маргрете, королева Інгрід.

Комплект із діамантами огранювання "троянда"

Королева Маргрете II в комплекті з діамантами ограновування "троянда" / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II з невідомої причини рідко носила цю парюру, що включає два намиста і чотири брошки.

У ній ми бачили Маргрете 1991 року, коли королева носила комплект під час державного візиту норвезької королівської родини до Данії.

Тіара Баденська пальмета

Тіара Баден-Пальметта, що походить від предків Маргрети у Швеції, була заповідана їй королевою Інгрід. На ній зображені ромбоподібні серця, оформлені у вигляді пальмет.

Королева Маргрете II в тіарі Баденська пальметта та з сапфіровим кольє / Фото: Getty Images

Через форму серця королева Маргрете носила цю прикрасу на королівських весіллях по всій Європі, зокрема і 2000 року, коли спадкоємець Норвегії Гокон одружився зі спадковою принцесою Метте-Маріт.

Також у колекції королеви є сапфірове кольє, яке належало її бабусі — королеві Олександрині. У парюру, крім кольє, також входять сережки, кольє, каблучка та брошки. Все можна розібрати та носити різними способами.

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