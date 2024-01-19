Коштовності корони: прикраси Маргрете II, які тепер носитиме її невістка — королева Мері

Від моменту сходження на престол короля Фредеріка X його дружина королева Мері здобула не тільки новий титул, а й доступ до ювелірної скриньки королеви Маргрете II.
Королева Данії має одну з найграндіозніших колекцій ювелірних прикрас серед королівських будинків Європи. Все тому, що деякі коштовності були успадковані від предків і перейшли через інші королівські сім'ї до скриньки данських монархів.
Усі коштовності корони спочатку належали королеві Софії Магдалені, яка була одружена з Крістіаном VI. 1746 року вона вказала у своєму заповіті, що її коштовності мають бути в розпорядженні чинної королеви, аргументуючи це тим, що "в цьому королівському будинку так мало коштовностей".
Смарагдова парюра
Була виготовлена 1840 року німецькими ювелірами CM Weisshaupt and Sons. Спочатку смарагди були подарунком короля Крістіана його дружині 1723 року на честь народження їхнього первістка, яким став Фредерік V. Набір складається з діадеми, намиста, брошки, яку можна розібрати та носити, як кілька дрібних брошів та пари сережок.
Саме цей набір королева Маргрете II найчастіше носила на урочисті заходи, позувала у ньому для офіційних портретів чи відвідувала новорічні прийоми.
Діамантова парюра
Можливо, найграндіознішим з коштовностей данської корони є діамантовий комплект Brilliant, який також датується 1840 роком і виготовлений компанією CM Weisshaupt and Sons, пише honey.nine.com.au.
Королева Маргрете II носила цей комплект на весіллі свого сина Фредеріка (нині короля Фредеріка X) та Мері Дональдсон (нині королеви Мері) у травні 2004 року.
В блискучий комплект не входить тіара, тому королева Маргрете носила дуже універсальний головний убір, відомий як тіара "Квіткова Егретта", яка складається з трьох окремих частин, що дозволяє носити її по-різному. Королева Маргрете одного разу сказала, що привабливість тіари полягає в її універсальності.
"Мені подобається час від часу носити її трохи інакше, і я думаю, що моєму перукарю теж подобається це робити", — сказала вона.
Вважається, що тіара колись належала оперному співаку і була куплена батьком Маргрете королем Фредеріком IX для своєї дружини королеви Інгрід у 1960-х роках.
Вперше її одягла публічно королева Інгрід на весіллі Маргрете та принца Генріка 1967 року. Пізніше тіара була передана Маргрете за заповітом Інгрід.
Тіара "Перлина Пуаре"
У свій 70-й день народження, який королева святкувала 2010 року, Маргрете носила прикраси "Перлина Пуаре". Вона була виготовлена в Німеччині близько 1825 року і належала королівським предкам Маргрете з Пруссії, Швеції та Нідерландів.
До Данії вона потрапила через королеву Ловісу, яка вийшла заміж за майбутнього короля Данії Фредеріка VIII 1869 року.
До тіари додавалися брошка і підвіски, і Ловісі пощастило отримати подібне перлинно-діамантове намисто як весільний подарунок. Пізніше вона використовувала частину намиста для виготовлення кількох сережок. Вона також додала величезну брошку з перлами та діамантами, яка спочатку була частиною намиста.
Браслет-чокер із квітковим принтом та парюра зі старовинними діамантами
Королева Маргрете також носить квітковий браслет як кольє, додаючи до нього ще один дорогоцінний камінь. Ця додаткова прикраса входить у набір діамантових прикрас, які становлять так звану "Античну діамантову парюру Маргрете", яку часто носила мати Маргрете, королева Інгрід.
Комплект із діамантами огранювання "троянда"
Королева Маргрете II з невідомої причини рідко носила цю парюру, що включає два намиста і чотири брошки.
У ній ми бачили Маргрете 1991 року, коли королева носила комплект під час державного візиту норвезької королівської родини до Данії.
Тіара Баденська пальмета
Тіара Баден-Пальметта, що походить від предків Маргрети у Швеції, була заповідана їй королевою Інгрід. На ній зображені ромбоподібні серця, оформлені у вигляді пальмет.
Через форму серця королева Маргрете носила цю прикрасу на королівських весіллях по всій Європі, зокрема і 2000 року, коли спадкоємець Норвегії Гокон одружився зі спадковою принцесою Метте-Маріт.
Також у колекції королеви є сапфірове кольє, яке належало її бабусі — королеві Олександрині. У парюру, крім кольє, також входять сережки, кольє, каблучка та брошки. Все можна розібрати та носити різними способами.
Читайте також: