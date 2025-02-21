Красуня і багатійка: який вигляд мала і ким була мати Вінстона Черчилля — леді Дженні Черчилль

Вона народилася в Брукліні 1854 року у Клари та Леонарда Джеромів. Її батько був відомий як "король Волл-стріт", який заробив свій стоток на акціях.

Дженні була відома як красуня, а через її надзвичайний посаг, який, ймовірно, еквівалентний приблизно чотирьом мільйонам доларів у сьогоднішніх грошах, вона була ідеальною "здобиччю", розповідає історик Емі Боїнгтон.

Дженні Черчилль / Фото: Getty Images

1873 року, перебувавши у Великій Британії, Дженні, її сестри і мати побували на вітрильній регаті на острові Вайт, коли принц Уельський (майбутній Едуард VII) представив її лорду Рендольфу Черчиллю. Вони одразу ж закохалися одне в одного, і через три дні побралися. Батьки лорда не схвалювали заручини через американськість Дженні, а також через те, що вона, мабуть, мала татуювання у вигляді змії на зап'ясті, і тому що вона не була членом британської аристократії. Але коли вони зрозуміли, що в неї було солідний посаг, все налагодилося, і пара одружилася у квітні 1874 року.

Нова леді Черчилль проводила більшість часу в палаці Бленхейм в Оксфордширі, і більшість її посагу пішла на його модернізацію. Саме тут вона народила свого першого сина Вінстона, який у майбутньому став прем'єр-міністром Великої Британії. Незабаром після Вінстона народився другий син на ім'я Джон.

Дженні Черчилль та її сини / Фото: Getty Images

Леді Черчилль вписалася в британську аристократію бездоганно. Вона була дуже популярна, дотепна та багато сміялася, тому її часто запрошували на вечірки. Однак у леді Черчилль також було багато коханців, і одним із них, ймовірно, був сам принц Уельський. Попри це, її шлюб із лордом Рендольфом Черчиллем, тривав, поки той не помер 1895 року у віці лише 45 років. Незабаром вона знайшла свого другого чоловіка, якого звали Джордж Корнуолліс Вест, і він був капітаном шотландської гвардії і лиге на шість днів старший за її сина Вінстона. Вони одружилися 1900 року, проте цей шлюб продовжився недовго, вони розлучилися 1914-го.

Дженні Черчилль / Фото: Getty Images

Її третій шлюб був із ще молодшим чоловіком — Монтегю Порчем, і він був уже на три роки молодший за її сина Вінстона. Вони одружилися 1918 року. А 1921 року леді Черчилль послизнулася зі сходів у нових туфлях і зламала кісточку. На жаль, почалася гангрена, і їй довелося ампутувати ногу вище за коліно. Наступного місяця вона померла від крововиливу у віці лише 67 років.

Вона похована в Блейдоні, Оксфордшир, неподалік її першого будинку Бленхейм. Її син Вінстон Черчилль став одним із найвідоміших політиків в історії Великої Британії, очоливши країну під час Другої світової війни.

Читайте також: