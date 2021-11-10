Кривава історія Гуччі: хто вбив останнього спадкоємця модної імперії

Гуччі - італійська родина, яка заснувала модний дім Gucci, який випускає речі та аксесуари класу люкс. Бренд за багато років свого існування переходив до рук різних спадкоємців і переживав і злети, і падіння, але найчастіше залишався на слуху не через свої колекції, а скандали, якими була оповита сім'я.

Однією з найгучніших подій стало вбивство Мауріціо Гуччі - онука і останнього спадкоємця засновника бренду. 27 березня 1995 року бізнесмена застрелив найманий кілер на порозі його офісу. Звинуватили в скоєному дружину Мауріціо - Патрицію Реджані.

Завидний наречений

Мауріціо був дуже харизматичним хлопцем, часто з'являвся у світських хроніках і мав, як і багато італійців, вибуховий характер. У 22-річному віці молодий мільйонер на одній із вечірок познайомився з коханням всього свого життя - Патрицією Реджані.

Мауріціо Гуччі / Associated Press

Часто дівчину називають не рівнею спадкоємцю модної династії, але це не зовсім так, адже бідною вона насправді не була. Мати Патриції працювала офіціанткою і спочатку виховувала дочку сама, але якось, зустрівши немолодого Фердінана Реджіані, вийшла за нього заміж, а невдовзі чоловік удочерив Патрицію. Вітчим був заможним підприємцем і займався перевезеннями.

Сім'я Гуччі не схвалювала ці стосунки, але Мауріціо не зважав на їхню думку і вже через два роки після знайомства з Патрицією він освідчився їй і пара одружилася. Багато родичів проігнорували цю подію і на весілля не прийшли, серед них був і батько нареченого - Рудольфо Гуччі, він вважав, що дівчина виходить заміж не за його сина, а за гроші їхньої сім'ї.

Після весілля

Попри всі прогнози сімейства шлюб був досить тривалим і протримався вісімнадцять років. У всякому разі, офіційно. У цьому шлюбі у них народилося дві дочки: Алессандра і Аллегра. Протягом багатьох років Мауріціо і Патриція жили як у казці: він дарував їй дорогі прикраси, машини, яхти. Іноді вони бурхливо сварилися, а потім мирилися.

1983 року помер батько Мауріціо Рудольфо Гуччі. Він заповів сину компанію, але з бізнесом той не впорався і крім сімейних перепитій через спадщину, бізнес Мауріціо практично розвалив, а компанію розорив і продав частинами. Його стиль управління і неграмотність ведення бізнесу Патриція всіляко критикувала. Можливо, не витримавши постійних скандалів, 1985-го Мауріціо поїхав у коротке відрядження звідки додому не повернувся і закрутив роман з жінкою на ім'я Паола Франкі.

Шлюборозлучний процес тривав 6 років. Патриція була страшенно розлючена, адже розлучення позбавляло її звичного способу життя - Мауріціо повинен був виплачувати їй лише 860 тисяч доларів на рік. Також хмизу у вогонь додала хвороба Патриції - у жінки виявили доброякісну пухлину мозку і нехай операція минула вдало, але дуже позначилася на її психоемоційному стані. У період реабілітації вона сподівалася, що чоловік одумається і повернеться до неї, підтримає, але цього так і не сталося.

Думки про помсту

Пробачити чоловікові зраду Патриція не могла. Після розлучення вона з радістю давала інтерв'ю пресі, в яких обливала чоловіка брудом, скаржилася на мізерні аліменти і бажала йому смерті.

Також жінка багато часу проводила зі своєю подругою Джузеппіною Ауріеммою, яка захоплювалася ворожіннями, картами і магією. Патриція часто ходила до неї "радитися з духами" і нібито саме духи підказали, що вона повинна вбити свого колишнього чоловіка, адже тоді її життя налагодиться.

Патриція Реджані і Джузеппіна Ауріемма / Associated Press

Вплинули на її рішення чутки про швидке весілля Мауріціо і його коханки. Вона навіть консультувалася з адвокатом з приводу того, скільки років їй дадуть, якщо вона позбудеться Мауріціо.

Патриція Реджані / Associated Press

Вбивство Гуччі

Звинувачення в пресі не були порожніми словами, і Патриція дійсно готувала план помсти. Допомогла в злочині їй подруга-екстрасенсиня Джузеппіна, яка і знайшла кілерів - Ораціо Чикала і Бенедетто Чераула. 27 березня 1995 року Мауріціо Гуччі розстріляли на порозі його власного офісу в Мілані.

Патриція Реджані і її дочки Алессандра і Аллегра / Associated Press

У поліції було безліч версій про винуватця. Вони навіть розглядали версію, що це справа рук мафії. Розкрити злочин вдалося 1997-го року після того, як Паола Франкі вмовила слідчих перевірити і Патрицію. Швидко знайшли і тих, хто скоїв злочин.

Джузеппіна Ауріемма / Associated Press

Патриція Реджані / Associated Press

Кілер отримав довічне ув'язнення, його спільник - 29 років, Джузеппіна - 25 років, а сама Патриція сіла за ґрати на 29 років. Після апеляції термін був зменшений на три роки. 2011 року їй запропонували достроково перейти у відкриту в'язницю. Єдина умова - вона повинна була ходити на роботу, але жінка відмовилася: "Ні, дякую. Я ніколи в житті не працювала - і вже точно не збираюся починати зараз", - відповіла Реджані в залі суду. Але 2014-го вона таки здалася і погодилася на роботу в магазині аксесуарів Bozart.

На свободу Реджані вийшла 2016-го року, але так ніколи і не зізналася в тому, що дійсно замовила вбивство колишнього чоловіка.

Вже цієї осені на нас чекає прем'єра фільму Рідлі Скотта "Дім Гуччі", який розповість історію заново. Сценарій фільму написав Роберто Бентівенья. Головні ролі в стрічці дісталися дуже знаменитим акторам, серед яких: Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачіно, Джек Г'юстон, Рів Карні, Джеремі Айронс і Мадаліна Гені. Знімання картини відбуваються в Мілані та Римі.

Леді Гага на зніманнях фільму в Італії (29 фото)

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