Кронпринц Гокон: що відомо про майбутнього короля Норвегії

Кронпринц Гокон – молодша дитина короля Гаральда V та королеви Соні. Зараз йому 51 рік, і він зійде на норвезький престол не раніше, ніж його батько помре. Хто такий принц Гокон і що про нього відомо, розповідаємо у матеріалі.

Дитинство та юність принца Гокона

Кронпринц Гокон на руках у його матері королеви Соні і поруч із його батьком королем Гаральдом V / Фото: Associated Press

Майбутній спадкоємець норвезького трону народився 20 липня 1973 року в Національній лікарні в Санкт-Гансгаугені в Осло. Його назвали на честь його прадіда за батьківською лінією, Гокона VII, і його дядька за материнською лінією Гокона Гаральдсена. Він єдиний син короля Гаральда V та королеви Соні, але також у нього є старша сестра принцеса Марта-Луїза. Кронпринц Гокон представляє четверте покоління норвезької королівської родини Будинку Глюксбургів. Він став спадковим принцом у 17 років, коли помер його дід – король Улаф і на престол зійшов його батько Гаральд V, 17 січня 1991 року.

Цікавий факт про Гокона

Незважаючи на те, що його сестра принцеса Марта-Луїза старша за Гокона на два роки, вона не є спадкоємицею трону і Норвегія не матиме своєї королеви поки на престол не зійде дочка Гокона – принцеса Інгрід Олександра.

Кронпринц Гокон з дружиною кронпринцесою Метте-Маріт та їхніми дітьми — принцесою Інгрід Олександрою та принцом Сверре / Фото: Getty Images

Вся справа в тому, що 1990 року до норвезької конституції були внесені зміни, які надали абсолютне первородство норвезькому престолу, а це означає, що старша дитина, незалежно від статі, має пріоритет у спадковій лінії. Однак це не було зроблено заднім числом, як у Швеції, а отже Гокон продовжує мати пріоритет над своєю старшою сестрою в лінії престолоуспадкування.

Юність принца та його освіта

Як і слід майбутньому королю кронпринц Гокон служив у Королівському військово-морському флоті Норвегії. Він закінчив Норвезьку військово-морську академію 1995 року, а потім рік пропрацював на борту ракетно-торпедних катерів та кораблів ВМФ.

Кронпринц Гокон зі своїми батьками та сестрою принцесою Мартою Луїзою / Фото: Getty Images

1999 року він отримав ступінь бакалавра з гуманітарних наук у галузі політології в Каліфорнійському університеті в Берклі. А 2001 року пройшов вступний курс для державних службовців Міністерства закордонних справ Норвегії. Він завершив свою освіту 2003 року в Лондонській школі економіки, де йому було присвоєно ступінь магістра (спеціалізується Гокон на міжнародній торгівлі).

Кронпринц Гокон / Фото: Associated Press

Кронпринц має звання адмірала в Королівському військово-морському флоті Норвегії та звання генерала в норвезької армії та Королівських ВПС.

Сім'я та діти кронпринца

Майбутній король узяв за дружину простолюдинку і одиноку мати Метте-Маріт Тьєссем Гойбі. Коли було оголошено про заручини спадкового принца Гокона і Метте-Маріт багато норвежців визнали його вибір дружини недоречним. Не тільки тому, що в неї вже була дитина, а більшою мірою через те, що батько її першої дитини був засуджений за злочини, пов'язані з наркотиками.

На пресконференції після оголошення королівським палацом про заручини пари, Метте-Маріт сказала, що "її юнацький бунт, можливо, був сильнішим, ніж у більшості молодих людей".

Ця історія ще довго обговорювалася в норвезькій пресі, але не завадила відбутися весіллю закоханих.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт у день свого весілля / Фото: Associated Press

Гокон та Метте-Маріт одружилися 25 серпня 2001 року в соборі Осло. Шафером Гокона на весіллі був данський кронпринц Фредерік) нині король Фредерік X). У цьому шлюбі народилося двоє дітей – принцеса Інгрід-Олександра та принц Сверре Магнус. Гокон також є вітчимом Маріуса Борга Гойбі – першого сина своєї дружини. 2024 року подружжя відсвяткує 21-у річницю від дня свого весілля. Наполегливість принца Гокона взяти за дружину Метте-Маріт незважаючи на її минуле нагадує нам історію його батька короля Гаральда V, який хотів узяти за дружину простолюдинку Соню Гаральдсен.

Кронпринц Гокон та його дружина кронпринцеса Метте-Маріт з дітьми / Фото: Associated Press

Чим займається кронпринц

Гокон є регентом свого батька короля Гаральда V, коли той не може виконувати свої королівські обов'язки за станом здоров'я або з якихось інших причин. Також кронпринц опікується низкою організацій.

2003 року Гокона було призначено послом доброї волі Програми розвитку ООН. Від 2010 до 2017 року принц був членом ради Фонду "Молоді глобальні лідери". Також разом із дружиною вони заснували Фонд спадкового принца та спадкової принцеси.

Хобі та особисті інтереси

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Associated Press

Кронпринц Гокон любить спорт і особливо віндсерфінг та серфінг. Також спадкоємець трону – великий шанувальник музики. У молоді роки він відвідував музичні фестивалі по всій Європі.

Декілька разів він брав участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор. А 2016 року цю естафету перейняла його старша дочка Інгрід Олександра.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Associated Press

До речі, хто така принцеса Інгрід Олександра і коли вона стане королевою Норвегії, ми розповідали раніше в матеріалі.

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