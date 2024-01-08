Кронпринцеса Мері – нова королева Данії: що про неї відомо

У данській королівській сім'ї тепер дві королеви — Маргрете II, яка поступилася престолом своєму сину кронпринцу Фредеріку і однаково продовжить носити титул королев, і її невістка — королева-консорт Мері. Про неї сьогодні розповімо детальніше.

Хто така Мері Дональдсон

Мері Дональдсон / Фото: Getty Images

Вона народилася в Австралії 5 лютого 1972 року (у рік, коли королева Маргрете II тільки зійшла на престол). Батьки Мері із Шотландії. Мати Генрієтта – помічниця віцеканцлера Університету Тасманії, а батько Джон – академік та професор математики. Народилася та виросла Мері в Гобарті, а ім'я отримала на честь своїх бабусь – Мері Далгліш та Елізабет Гібсон Мелроуз. Вона має дві старші сестри, Джейн Стівенс і Патріцію Бейлі, і старшого брата Джона Стюарта Дональдсона.

Навчання та шкільні роки

Початкову освіту Мері здобула у школі Клір-Лейк-Сіті у Г'юстоні, до якої вступила 1974 року. На той час її батько працював у Космічному центрі Джонсона. Пізніше Мері переїхала до Сенді-Бей (у передмісті Гобарта), де продовжила навчання у школі та потім вступила до Гобарт-колледжу. Після його завершення майбутня принцеса вступила до Університету Тасманії, який закінчила 1995 роцку з комбінованим ступенем бакалавра комерції та бакалавра права. У період від 1994 до 1996 року Мері відвідувала аспірантуру та отримала кваліфікацію із сертифікатами в галузі реклами від Рекламної федерації Австралії та прямого маркетингу від Австралійської асоціації прямого маркетингу.

Її рідна мова англійська, в школі Мері вивчала французьку, а після знайомства з данським принцом взялася за вивчення данської мови.

Кар'єра та професійне життя

Мері Дональдсон / Фото: Getty Images

Після закінчення навчання 1995 року вона працювала в австралійських та світових рекламних агентствах, і навіть сама знімалася у рекламі. Рекламний ролик із кронпринцесою нещодавно опублікували у соцмережах.

Після закінчення навчання переїхала до Мельбурна, щоб працювати у сфері реклами. Вона стала стажеркою у галузі маркетингу та комунікацій у мельбурнському офісі DDB Needham, обійнявши посаду менеджерки з роботи з клієнтами. 1996 року вона влаштувалась на роботу в Mojo Partners менеджеркою з роботи з клієнтами.

1998 року, через шість місяців після смерті матері, вона звільнилася і вирушила в подорож Америкою та Європою. В Единбурзі вона три місяці працювала менеджеркою з роботи з клієнтами компанії Rapp Collins Worldwide. А на початку 1999 року вона була призначена директоркою по роботі з клієнтами в міжнародному рекламному агентстві Young & Rubicam у Сіднеї.

У червні 2000 року вона перейшла до невеликого австралійського агентства Love Branding, де працювала першою директоркою з роботи з клієнтами компанії. Через рік Мері стала директоркою з продажу та членом управлінської команди Belle Property, фірми з нерухомості.

У першій половині 2002 року майбутня принцеса викладала англійську мову у бізнесшколі в Парижі. На той момент Мері вже зустрічалася із кронпринцем Фредеріком. Того ж року вона переїхала до Копенгагена і почала працювати в Microsoft Business Solutions як консультантка з проєктів розвитку бізнесу та комунікацій, де пропрацювала рік.

Зустріч зі спадковим принцом і заручини

Їй пророкували шлюб із іноземцем, але Мері навіть не припускала, що ним стане данський принц. Познайомилися вони у барі готелю Slip Inn 2000 року під час літніх Олімпійських ігор, що відбувалися у Сіднеї.

Мері Дональдсон та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Принц Фредерік перебував у барі зі своїм молодшим братом принцом Йоагімом, двоюрідним братом, принцом Греції та Данії Ніколаосом, а також тодішнім принцом Астурійським Феліпе та принцесою Мартою Луїзою Норвезькою. Принц Феліпе (нині король Іспанії Філіп VI) знав сусідку Мері по квартирі. Під час розмови друзі не називали Фредеріка кронпринцем і Мері не знала, що перед нею майбутній король Данії. Якийсь час пара просто переписувалася, підтримуючи стосунки на відстані. Але ці стосунки не могли надто довго залишатися в таємниці.

15 листопада 2001 року данський тижневик Billed Bladet назвав Мері дівчиною Фредеріка. Того ж року вона переїхала з Австралії до Данії. А ще через два роки (час, за який Мері вивчила данську мову), королева Маргрете II дала свою згоду на шлюб її сина Фредеріка та Мері Дональдсон. Офіційно пара заручилася 8 жовтня 2003 року.

Весілля та діти

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Весілля Мері та принца Фредеріка відбулося 14 травня 2004 року в Копенгагенському соборі, а медовий місяць пара провела в Африці. Мері отримала данське громадянство та титул кронпринцеси. Колишня пресвітеріанка, після заміжжя перейшла до євангелічно-лютеранської церкви Данії.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

У шлюбі у них народилося четверо дітей – старші принц Крістіан та принцеса Ізабелла та близнюки – принц Вінсент та принцеса Жозефіна.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з молодшими дітьми / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з дітьми / Фото: Getty Images

Після заміжжя з данським принцом кронпринцеса Мері почала виконувати численні королівські обов'язки. А також 2007 року заснувала Фонд Мері, метою якого є покращення життя, порушеного довкіллям, спадковістю, хворобами чи іншими обставинами, які можуть ізолювати чи виключити людей із суспільства. Словом, принцеса чудово інтегрувалася в данську королівську сім'ю та знайшла застосування своїм здібностям. А тепер вона має вийти на новий рівень роботи, адже з новим титулом королеви-консорта у Мері буде ще більше нових обов'язків.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Читайте також: